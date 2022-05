Delta Drone : 1ère cotation des actions regroupées

Delta Drone annonce la réalisation du regroupement des actions composant son capital social à raison de 1 action nouvelle contre 10 000 actions anciennes, et le début, à compter de ce jour, des négociations sur le marché Euronext Growth Paris des actions issues du regroupement.



La société précise que ce regroupement va permettre d'accompagner 'une nouvelle dynamique boursière de la Société' et 'de réduire la volatilité du cours de l'action Delta Drone, induite par le faible niveau de sa valeur actuelle.'



Les actionnaires qui n'auraient pas obtenu un nombre d'actions multiple de 10 000 seront indemnisés par leurs intermédiaires financiers dans un délai de 30 jours à compter du 24 mai 2022, indique Delta Drone.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.