Delta Drone : ATM GROUP SECURITE (Groupe Delta Drone) remporte un contrat de 6 M

Dardilly, le 28 octobre 2020 à 18h

ATM Group Sécurité annonce avoir été officiellement retenu par le Ministère de la Justice à l’issue d’un appel d’offres public portant notamment sur la gestion de la sécurité de 10 tribunaux situés en Rhône-Alpes.

Le contrat prendra effet en janvier 2021 pour une durée de 4 ans, correspondant à une facturation annuelle globale de l’ordre de 1,5 M€ HT.

Issue de la fusion au 31 décembre 2019 des sociétés Aer’Ness Security et ATM Group Sécurité (toutes deux filiales de Delta Drone), la société constitue aujourd’hui la principale entité du « pôle sécurité privée traditionnelle » au sein de la banche « services associés » du groupe Delta Drone.

Elle s’inscrit dans la stratégie de « dronification » du secteur de la sécurité, qui vise à combiner moyens traditionnels et outils technologiques au service d’une plus grande efficacité des moyens mis en œuvre.

Illustrant cette démarche, des preuves de concept, basées sur les solutions ISS Spotter (systèmes de drones automatiques et filaires) sont actuellement réalisées pour des grandes entreprises et services de l’Etat et des Collectivités publiques afin de démontrer l’intérêt de moyens combinés de sécurité privée.

A cet égard, l’expérience accumulée depuis plus de 15 ans par ATM Group Sécurité apporte à Delta Drone une forte légitimité dans le secteur de la sécurité.

Quelques mois après son lancement commercial, ISS Spotter se révèle être un succès, tant en France qu’à l’étranger. Ce sont en effet près de 10 systèmes qui devraient être installés ou en voie de l’être à la fin de l’année (en fonction des aléas liés à la crise sanitaire).

Ce nombre de systèmes vendus est sans équivalent dans le monde, conférant à Delta Drone une position particulièrement avantageuse sur le plan concurrentiel.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

