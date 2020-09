Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Growth Paris > Delta Drone ALDR FR0011522168 DELTA DRONE (ALDR) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Growth Paris - 30/09 17:35:27 0.028 EUR +3.70% 19:34 DELTA DRONE : Comptes consolidés au 30 juin 2020 PU 18:25 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 1er octobre 2020 AO 18:20 DELTA DRONE : résultats semestriels en amélioration AO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Delta Drone : Comptes consolidés au 30 juin 2020 0 30/09/2020 | 19:34 Envoyer par e-mail :

COMPTES CONSOLIDES 2 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 1 - BILAN ACTIF Au Au Au Valeurs nettes en Keuros Notes 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 (6 mois) (6 mois) (12 mois) ACTIF IMMOBILISE Ecarts d'acquisition 9 902 7 753 9 902 Amortissements (6 380) (4 490) (5 450) Net 3 522 3 264 4 452 Capital appelé non versé 2 2 Immobilisations incorporelles (1) 9 799 8 611 8 762 Amortissements & provisions (1) (6 710) (6 346) (6 354) Net 3 089 2 265 2 408 Immobilisations corporelles (2) 6 105 6 071 6 037 Amortissements & provisions (2) (4 703) (3 962) (4 453) Net 1 402 2 109 1 584 Immobilisations financières (3) 2 727 3 076 3 242 Provisions (3) (89) (130) (89) Net 2 638 2 946 3 153 Titres mis en équivalence (3) (123) 411 84 TOTAL DE L'ACTIF NET IMMOBILISE 10 530 10 995 11 683 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours nets de provisions (4) 596 359 625 Avances et acomptes versés 0 0 0 Créances "Clients" et avances versées, nettes de provisions (5) 2 433 3 868 3 897 Autres créances (6) (7) 3 141 2 569 2 834 Impôts différés - Actif (6) (7) 74 65 66 Comptes de régularisation (6) (7) 729 983 452 Valeurs mobilières de placement, nettes de provisions (8) 355 15 902 Disponibilités & Instruments de trésorerie (8) 2 157 3 713 1 141 TOTAL DE L'ACTIF NET CIRCULANT 9 485 11 573 9 916 Activités cédées - Actif 0 0 0 TOTAL DE L'ACTIF 20 015 22 568 21 599 COMPTES CONSOLIDES 3 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 PASSIF Au Au Au Valeurs nettes en Keuros Notes 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 (6 mois) (6 mois) (12 mois) CAPITAUX PROPRES Capital (9) 504 14 960 2 031 Primes 38 046 36 173 34 764 Réserve légale et autres réserves (25 355) (38 512) (19 395) Elimination des titres détenus en auto contrôle (233) (395) (233) Résultat net (4 361) (4 879) (9 539) Provisions réglementées 0 0 Subventions d'investissement 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE 8 601 7 347 7 628 Intérêts minoritaires (1 705) (2 150) (1 616) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 6 896 5 197 6 012 Autres Fonds propres (10) 1 862 5 033 3 722 Provisions pour risques et charges (11) 582 1 489 637 Dont provisions sur écart d'acquisition négatif 51 757 61 Dont provisions sur risques des sociétés intégrées en ME Dont provisions pour impôts différés Dont avantages postérieurs à l'emploi TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES & PROVISIONS 2 444 6 522 4 359 DETTES Emprunts obligataires Autres emprunts et dettes financières (12) 1 803 2 627 1 754 Concours bancaires créditeurs - Instruments financiers - Passif (12) 354 234 226 Dettes fournisseurs et avances reçues (13) 2 215 1 772 2 845 Autres dettes (13) 6 010 5 918 6 339 Comptes de régularisation (13) 293 297 64 Activités cédées - Passif 0 0 0 TOTAL DES DETTES 10 675 10 849 11 228 TOTAL DE PASSIF 20 015 22 568 21 599 COMPTES CONSOLIDES 4 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 2 - COMPTE DE RESULTAT Au Au Au En Keuros Notes 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 (6 mois) (6 mois) (12 mois) PRODUITS D'EXPLOITATION Chiffre d'affaires (15) 6 885 5 893 15 987 Autres produits d'exploitation (16) 1 224 695 1 561 CHARGES D'EXPLOITATION Achats et variation de stock (17) 3 456 3 501 8 051 Impôts, taxes et versements assimilés (17) 231 129 397 Charges de personnel (17) 6 373 5 512 13 985 Dotations aux amortissements et aux provisions (18) 853 996 1 995 Autres charges d'exploitation (19) 146 8 29 RESULTAT D'EXPLOITATION (2 950) (3 558) (6 909) Produits sur opérations faites en commun Charges sur opérations faites en commun Produits financiers (20) 45 619 540 Charges financières (20) 247 66 27 RESULTAT FINANCIER (202) 553 513 RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (3 152) (3 005) (6 396) RESULTAT EXCEPTIONNEL (21) (51) (591) (1 356) Impôt sur les bénéfices 76 107 200 Impôts différés (7) (6) RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (3 279) (3 697) (7 947) Quote-part dans les résultats des sociétés ME (204) (144) (464) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (18) 920 703 1 670 RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (4 403) (4 544) (10 081) Intérêts minoritaires (42) 336 (541) RESULTAT NET (23) (4 361) (4 879) (9 539) COMPTES CONSOLIDES 5 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 3 - TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE Au Au Au En Keuros 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Résultat net - Part GROUPE (4 361) (4 879) (9 539) Résultat net - Part MINORITAIRE (42) 335 (541) Dotations aux amortissements & provisions (nettes de reprises) 1 902 1 120 2 801 Impôts différés 76 100 194 Produits et charges sans incidence sur la trésorerie 13 (184) 1 080 Elimination de la quote-part des mises en équivalence 204 144 464 Capacité d'autofinancement (2 208) (3 364) (5 541) Variation des frais financiers Variation nette d'exploitation (765) 1 300 1 773 Variation nette hors exploitation Variation du besoin du fonds de roulement (765) 1 300 1 773 Flux net de trésorerie généré par l'activité (2 973) (2 064) (3 768) OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations incorporelles (1 043) (311) (588) Acquisitions d'immobilisations corporelles (388) (235) (554) Acquisitions d'immobilisations financières (431) (387) (1 795) Cessions d'immobilisations 551 706 676 Trésorerie nette sur acquisitions & cessions de filiales (140) (3 530) (4 639) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 451) (3 757) (6 900) OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation de capital ou apports 5 763 5 467 9 629 Variation des autres fonds propres 476 1 110 517 Endettement financier 1 739 387 Désendettement financier (3 213) (359) (1 306) Acquisition / Cession de titres en auto contrôle 590 751 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 4 765 6 808 9 978 Variation de la trésorerie 341 987 (690) Trésorerie d'ouverture 1 817 2 507 2 507 Trésorerie de clôture 2 158 3 494 1 817 COMPTES CONSOLIDES 6 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 4 - TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Réserves Résultat de Total "Part Intérêts Total des Valeurs nettes en Keuros Capital Primes capitaux consolidées la période du groupe" minoritaires propres Situation au 31 décembre 2018 8 817 37 407 (26 719) (10 341) 8 174 293 8 467 Affectation du résultat (10 341) 10 341 0 0 Augmentation de capital 10 674 (2 643) 8 031 628 8 659 Réduction de capital (17 460) 17 460 0 0 0 Variation du périmètre 762 762 (1 817) (1 055) Ecart de conversion (37) (37) 1 (36) Résultat de la période (9 539) (9 539) (541) (10 080) Activation des déficits antérieurs 0 0 Retraitements de consolidation (514) (514) (180) (694) Imputation des titres détenus en auto contrôle 751 751 751 Distribution de dividendes 0 0 Situation au 31 décembre 2019 2 031 34 764 (18 638) (9 539) 7 628 (1 616) 6 012 Affectation du résultat (9 539) 9 539 0 0 Augmentation de capital 2 481 3 282 5 763 5 763 Réduction de capital (4 008) 4 008 0 0 Variation du périmètre 0 0 Ecart de conversion (429) (429) (6) (435) Résultat de la période (4 361) (4 361) (42) (4 403) Activation des déficits antérieurs 0 0 Retraitements de consolidation 0 0 Imputation des titres détenus en auto contrôle 0 0 Distribution de dividendes 0 (42) (42) Situation au 30 juin 2020 504 38 046 (24 598) (4 361) 8 601 (1 705) 6 896 COMPTES CONSOLIDES 7 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 5 - NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 5-1- FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE : 5-1-1 - Evolution du périmètre de consolidation du Groupe Le périmètre de consolidation, entre la clôture au 31 décembre 2019 et l'arrêté semestriel au 30 juin 2020, n'a pas connu d'évolution. Il est strictement identique et à ce titre, nous attirons l'attention du lecteur sur le paragraphe 5-3-2) du présent document. Il est à noter que lors de la publication du communiqué de presse en date du 29 juillet 2020, il était rappelé qu'à titre de comparabilité avec les comptes semestriels 2019, le chiffre d'affaires réalisé au 30 juin 2020 devaient être corrigés des effets de périmètre de consolidation qui sont intervenus durant le 1er semestre 2019, notamment de l'entrée dans le périmètre au 1er juin 2019 des entités ATM. Parallèlement, il convient également de tenir compte des cessions réalisées ou en cours de finalisation sur la fin du semestre 2020. En tenant compte de ces différents paramètres, le chiffre d'affaires « corrigé » du 1er semestre 2020 s'établirait à 6 493 K€, en recul de 25,8% par rapport au 1er semestre 2019. 5-1-2 - Evènements d'importance de la période I NCIDENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA C OVID 19 Tant au niveau national, qu'au niveau international, la fin du 1er trimestre 2020 a été particulièrement marquée par les conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID19. En ce qui concerne le Groupe DELTA DRONE, des mesures ont été prises à la suite de la mise en place, depuis plusieurs mois, de procédures internes strictes. Ainsi, un PCA (Plan de Continuation d'Activité), une charte informatique Groupe et une cellule de veille en cas de crise, organisée par le Security Manager du Groupe, ont permis de prendre très tôt les dispositions adaptées au contexte et à son évolution. Parallèlement, la Gouvernance du Groupe a veillé à ne pas différer de manière systématique et massive la plupart de ses engagements financiers (fournisseurs, prestataires, organismes et administrations), de manière à ne pas créer, au moment de la sortie de crise, un effet d'étranglement lié à l'accumulation de charges restant à décaisser. Afin de ne pas obérer l'avenir du Groupe et de garantir sa capacité financière, des mesures ont été également mises en œuvre afin de disposer des ressources financières nécessaires à assurer sa continuité d'exploitation. A ce titre, nous attirons l'attention du lecteur sur le point 3) ci-après. C'est ainsi que les conséquences financières liées aux prises de décisions de la Gouvernance sont les suivantes : a) Décalage de paiement de cotisations sociales : COMPTES CONSOLIDES 8 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Compte tenu de la difficulté d'appréhender au début de la crise sanitaire l'incidence que cette dernière pourrait avoir sur le niveau de trésorerie du Groupe, il a été décidé de décaler le paiement des cotisations URSSAF et de retraite, devant être acquittées au titre des mois de février et de mars 2020. A compter du mois d'avril, le paiement desdites cotisations a été repris selon les échéances normales. A ce jour, les cotisations retraite décalées ont été quasiment intégralement acquittées et le solde restant à payer, le sera à fin septembre 2020. En ce qui concerne les cotisations URSSAF, l'Administration a indiqué qu'au plus tard en novembre prochain, des plans de règlement amiable seront proposés afin d'apurer la dette restant à payer. Le montant des cotisations URSSAF à acquitter au titre des décalages de février et de mars 2020 s'élève à 199 K€. Obtention du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) :

Toujours dans un souci de gestion optimale de la trésorerie du Groupe dans le contexte sanitaire particulier, une demande de PGE a été formulée auprès de l'établissement financier de référence de DELTA DRONE. Ainsi, après instruction du dossier, un PGE a été accordé à hauteur de 133 K€.

La demande du Groupe a été calibrée de sorte qu'elle puisse servir en cas de besoins, sans pour autant obérer la capacité de financement du Groupe lors de sa mise en recouvrement à l'issue de la période d'un an (soit juin 2021). Mise en place du télétravail et recours au chômage partiel :

Enfin, outre sur le territoire national, dans quasiment la totalité des pays dans lesquels le Groupe dispose de filiales, des mesures strictes de confinement ont été prises par les autorités au cours du 2 nd trimestre 2020. Ainsi, les principales mesures prises par la Gouvernance ont consisté au recours systématique au télétravail couplé à des prises de congés payés. Marginalement, le recours au chômage partiel est effectué lorsqu'aucune activité ne peut être effectuée du fait de la nature des missions à réaliser (cela concerne une trentaine de personnes au sein des effectifs globaux du Groupe). Quelques arrêts maladie ont été également enregistrés, principalement dans le cadre du mécanisme de la « garde d'enfants ». M ISE EN ŒUVRE DU PLAN 2020-2021 Le plan 2020 - 2021, annoncé en juin 2019, repose sur trois axes majeurs qui sont, au terme du plan, un CA de 30 M€, une rentabilité d'exploitation positive de 10%, et une part de 30% d'activité réalisée hors de France. Dans la continuité des efforts conduits dans le cadre du précédent plan (le plan 2018 - 2019), et compte tenu de l'ouverture du nouveau site de Dardilly (retardée de quelques semaines du fait de la crise sanitaire), le Groupe ne dispose plus, au 30 juin 2020, que de deux sites principaux en France, Dardilly et Nantes, hors les sites autonomes dédiés à l'activité de sécurité privée traditionnelle, implantés à Grenoble, Valbonne et Cannes (pour mémoire, le Groupe gérait, hors activité de sécurité privée, 11 sites en France début 2018). Cette démarche de rationalisation a eu pour conséquences sur le 1er semestre 2020 : COMPTES CONSOLIDES 9 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 La fermeture du site de Moirans (38 - Isère).

Compte tenu de l'intégration du Groupe dans les nouveaux locaux de Dardilly, permettant de disposer d'environ 1 000 m² de bureaux et de 1 000 m² d'entrepôts / ateliers, la conservation du site de Moirans n'avait plus de justification ni de raison d'être. Bien que des solutions de reclassement sur Dardilly aient été proposées au personnel du site, aucune de ces dernières n'ont abouti. Parallèlement aux procédures sociales mises en place dans ce cadre, une campagne de recrutement de techniciens a été entreprise sur le site principal français de DELTA DRONE et a donné lieu à plusieurs embauches, échelonnées de mars à juillet. La finalisation, avec effet au 1 er juillet 2020, de la cession de l'entité HYDROGEOSPHERE. Cette opération, menée au cours du 2 nd trimestre 2020, visait à sauvegarder l'emploi du personnel de cette entité tout en permettant au Groupe de se séparer d'une activité n'ayant plus de relation objective avec ses axes de développement, tant en termes de marché concerné qu'en termes de zone géographique d'implantation. Le succès de cette cession a permis également d'offrir une possibilité de reclassement pour du personnel du Groupe dont la compétence et la technicité étaient plus en adéquation avec l'activité du repreneur d'HYDROGEOSPHERE qu'avec l'organisation du Groupe autour de ses deux pôles d'activité, le pôle « solutions » et le pôle « services ». La mise en œuvre d'une réflexion de fond concernant la société MTSI.

En effet, la survenance de plusieurs évènements au cours du 1 er semestre 2020, a conduit la Gouvernance du Groupe à organiser une réorganisation de cette société : En accord avec le Groupe LEICA GEOSYSTEMS, le contrat de distribution des solutions de mesures de neige a pris fin au 31 mars 2020. Cette décision anticipée, n'a pas été induite par les conséquences de la crise sanitaire de la Covid19. Toutefois, des répercussions importantes ont pesé sur l'activité des stations de sports d'hiver en 2020 et auront, à n'en pas douter, également des impacts importants en termes d'investissements dans ce domaine d'activité au cours des années futures. Une partie du personnel de la société a démissionné, afin d'effectuer des réorientations professionnelles à l'étranger. Dès lors, le site de Chavanoz (74) est en cours de fermeture au 30 juin 2020 et donnera lieu à un rapatriement sur le site de Dardilly, s'inscrivant ainsi dans la démarche de centralisation des différentes activités, entreprise depuis 2018. L'ensemble de ces efforts de réorganisation entraîne mécaniquement à terme une économie significative de charges (loyers, frais de gestion, liaisons télécom & Internet, frais de déplacements, etc.). A la suite du départ de certains salariés, ils conduisent également, à une simplification de l'organigramme et à une réduction de la masse salariale, tout en étant beaucoup plus en adéquation avec les axes de développement du Groupe et avec les objectifs fixés par la Gouvernance. COMPTES CONSOLIDES 10 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Ainsi, au 30 juin 2020, les effets combinés de l'ensemble de ces éléments donnent lieu à l'analyse suivante : Au Au Au 31 décembre En Keuros 30 juin 2020 30 juin 2019 2019 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Chiffre d'affaires 6 885 5 893 15 987 Production stockée 0 (3) (1) Production immobilisée 1 019 299 569 Achats de marchandises et de MP consommés 1 312 1 154 3 208 MARGE BRUTE 6 592 5 035 13 347 Autres achats et charges externes 2 145 2 347 4 844 VALEUR AJOUTEE 4 448 2 688 8 503 Subventions d'exploitation 61 20 490 Impôts, taxes et versements assimilés 231 129 397 Charges de personnel 6 373 5 467 13 985 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (2 095) (2 887) (5 389) Transferts de charges 118 96 206 Autres produits d'exploitation 26 282 297 Autres charges d'exploitatation 146 8 29 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS (2 097) (2 517) (4 915) Dotations aux amortissements et aux provisions 853 1 041 1 995 RESULTAT D'EXPLOITATION COMPTABLE (2 950) (3 558) (6 909) Un retraitement du résultat d'exploitation avant dotations constaté au 30 juin 2020 peut être effectué de la manière suivante : Mouvements constatés sur les effectifs jusqu'à fin juillet 2020 : la masse salariale du Groupe peut être retraitée de l'ordre de 590 K€ (charges supportées sur le 1 er semestre 2020 mais qui, en l'absence de remplacement prévu à la suite de la réorganisation interne opérée, ne sera pas reconduite sur le 2 nd semestre 2020) ;

semestre 2020 mais qui, en l'absence de remplacement prévu à la suite de la réorganisation interne opérée, ne sera pas reconduite sur le 2 semestre 2020) ; Economies de charges d'exploitation non récurrentes supportées sur le 1 er semestre 2020 pour 145 K€ ;

semestre 2020 pour 145 K€ ; Impact du recentrage des activités sur le site de Dardilly, induisant une réduction notamment des postes de loyers et de charges associés de l'ordre de 88 K€ ;

Impact des évolutions de périmètre à venir au titre du second semestre 2020 (notamment la cession d'HYDROGEOSPHERE et la cession d'AER NESS INTERIM et d'AER NESS EVENT), induisant une réduction du déficit d'exploitation avant dotations de l'ordre de 344 K€. Ainsi, le résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements retraité au 30 juin 2020 s'établirait à (930) K€. Cette approche est conforme à l'analyse qui avait été réalisée à COMPTES CONSOLIDES 11 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 l'occasion de l'arrêté des comptes du Groupe au 31 décembre 2019, où une réduction des charges de l'ensemble consolidé avait été appréhendée à hauteur de 1,5 M€, base annuelle. E VOLUTION DES RESSOURCES DE FINANCEMENT DU G ROUPE FIN DE LA PERIODE D'EXERCICE DES « BSAJ » RELIES AU CONTRAT OCABSA D'OCTOBRE 2016 Afin de permettre le développement du Groupe et le financement de ses activités, le troisième contrat d'OCABSA, d'octobre 2016, a donné lieu à l'émission de 2 500 OCABSA de 10 000 euros de valeur nominale. En date du 4 février 2019, le Groupe DELTA DRONE a annoncé par voie de communiqué de presse la dernière émission de 300 OCABSA de 10 000 euros de valeur nominale, marquant ainsi la dernière étape du contrat OCABSA d'octobre 2016, et au terme de laquelle la société a exprimé son souhait de ne plus recourir à ce type de financement dilutif pour les actionnaires. Concomitamment, suivant la délégation votée par l'Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2018, le Conseil d'administration a décidé le 1er février 2019, l'attribution de Bons de Souscription d'Actions (BSA) gratuits pour l'ensemble des actionnaires. Ainsi, chaque actionnaire de DELTA DRONE s'est vu attribuer gratuitement un BSA dénommé BSA j » pour une action détenue de DELTA DRONE au 15 février 2019. Trois BSA j permettant de souscrire une action DELTA DRONE au prix d'exercice de 0,093 €, ainsi, théoriquement, l'exercice de l'ensemble des BSAj devait concourir à une augmentation de capital de 3 194 743,44 €, soit la création de 34 352 080 actions nouvelles. La durée d'exercice BSAj étant égale à 12 mois à compter de leur attribution, leur date de caducité était donc fixée au 18 février 2020. Ils ont été admis à la cote sur EURONEXT GROWTH. Par ailleurs, le Conseil d'administration souhaitant favoriser les actionnaires les plus engagés aux côtés du Groupe pour participer à son développement, durant une période de deux mois courant à partir du premier jour de cotation des BSAj sur EURONEXT GROWTH, tout actionnaire procédant à l'exercice des BSAj dans les conditions précitées sera détenteur d'une action nouvelle, à laquelle est attachée un BSA gratuit permettant la souscription d'une nouvelle action de DELTA DRONE. Ce nouveau BSA, dénommé « BSAy » est fongible avec les 22 058 823 BSA crées le 1er février 2019 dans le cadre du dernier tirage du programme d'OCABSA. Un BSAy permettait, initialement, de souscrire une action DELTA DRONE au prix d'exercice de 0,136 €. Ainsi, théoriquement, l'exercice de l'ensemble des BSAy doit concourir à une augmentation de capital de 4 671 882,88 €, soit la création de 34 352 080 actions nouvelles. Les BSAy présentent exactement les mêmes caractéristiques que les 22 058 823 BSA crées le 1er février 2019, à savoir, une durée d'exercice de 4 ans, soit une caducité fixée au 31 janvier 2023. Ils ont été admis à la cote sur EURONEXT GROWTH. COMPTES CONSOLIDES 12 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 L'impact sur le capital social de DELTA DRONE, depuis la date d'émission des BSAj et BSAy le suivant : En montant de capital Keuros En nombre (sur base de la valeur nominale des actions) BSA convertis Actions créées a) Conversion de BSAj 64 645 761 21 548 587 1 710 561 Conversion de BSAy 102 629 102 629 9 196 Dont impact des exercices au cours du 1er semestre 2020 BSAj 49 137 BSAy 35 Il est à noter que le montant contributif en capital social est impacté par les décisions prises par les AGE du 18 novembre 2019 et du 24 avril 2020, consistant respectivement à l'abaissement de la valeur nominale des actions de DELTA DRONE de 10 cents d'euro à 1 cent d'euro et à compter du 24 avril 2020, à un dixième de cent d'euro. Par ailleurs, une Assemblée générale spéciale des porteurs de BSAy, convoquée en date du 15 juin 2020, a entériné la modification du prix d'exercice desdits BSAy (0,075 € contre 0,136 € auparavant) ainsi que sur leur parité d'exercice (l'exercice d'un BSAy donnant droit à une action). CONTRAT OCEANE DE JUIN 2019 : En date du 28 juin 2019, la société DELTA DRONE a émis 341 946 obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE ») représentant un emprunt obligataire de 2 632 984,20 euros et a racheté l'intégralité des BSA en circulation émis au profit de YORKVILLE dans le cadre du tirage des huit premières tranches de financement de l'opération d'OCABSA mise en place le 27 octobre 2016 (et qui se trouve ainsi soldée, à l'exception des 180 OCA encore en circulation au 30 juin 2019), soit 39 064 042 BSA, contre paiement d'une somme de 394 689 euros payée par compensation de créance avec une partie du prix de souscription des OCEANE. Il est précisé que les OCEANE ont été intégralement souscrites par le fonds YA II PN, Ltd, dans le cadre d'une émission réservée. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan 2020 - 2021 (annoncé par voie de communiqué de presse en date du 10 juin 2019) qui vise à atteindre à horizon 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 30 M€, une marge d'exploitation positive de 10% et une activité hors de France représentant 30% du total. Pour assurer le succès de ce plan, il est nécessaire de renforcer les ressources financières du groupe, afin d'être en mesure de financer avec sérénité les investissements et le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) induits ; Par ailleurs, l'opportunité de procéder au rachat des 39 064 042 BSA, qui étaient détenus par YORKVILLE à l'issue des tirages d'OCABSA entre octobre 2016 et juin 2019, est en ligne avec la volonté de maîtriser l'impact dilutif des instruments financiers en circulation puisque sur ces BSA rachetés, un conseil d'administration de début juillet 2019 en a annulé 26 718 363. Seuls ceux de la tranche 8, soit 12 345 679 restent en circulation au 31 décembre 2019. COMPTES CONSOLIDES 13 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Les principales caractéristiques des OCEANE sont les suivantes : Les OCEANE auront une valeur nominale de 7,70 € chacune et leur prix de souscription sera égal à 95% du pair. Elles ne porteront pas d'intérêt (sauf, par exception, en cas de survenance d'un cas de défaut) et auront une maturité de 18 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance, ou à la demande de leur porteur en cas de défaut d'émission d'actions nouvelles ou de livraison d'actions existantes sur conversion des OCEANE, ou de survenance d'un cas de défaut, les OCEANE non converties devront être remboursées au prix du pair avec intérêts échus, le cas échéant, par la société DELTA DRONE. Les OCEANE pourront être converties en actions Delta Drone à la demande de leur porteur au cours de toute séance de bourse, selon la parité de conversion suivante : chaque OCEANE donnera le droit de souscrire à 100 actions DELTA DRONE (le « Ratio Initial de Conversion »), sous réserve d'ajustements légaux ou contractuels suivant la mise en place de mesures protectrices des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. A l'expiration de chaque période de 3 mois suivant la date d'émission des OCEANE (une « Date de Réinitialisation »), le nombre d'actions DELTA DRONE émises ou à remettre par la Société à chaque porteur d'OCEANE sur conversion d'une OCEANE sera réajusté de manière à être égal au plus élevé entre : (a) Le pair de l'OCEANE divisé par (b) 90% du cours moyen pondéré par les volumes au cours des trois dernières séances de bourse précédant chaque Date de Réinitialisation (arrondi inférieur au centième près le plus proche), séances de bourse au cours desquelles le porteur d'OCEANE s'engage à ne pas céder d'actions DELTA DRONE sur le marché (le « Ratio de Conversion Réinitialisé », et ensemble avec le Ratio Initial de Conversion étant le « Ratio de Conversion ») ; Le Ratio de Conversion immédiatement applicable avant la Date de Réinitialisation considérée.

Il est précisé que le Ratio de Conversion sera déterminé à trois décimales après la virgule et arrondi au plus proche millième (0,0005 étant arrondi au millième supérieur). Si l'émission d'actions nouvelles ou la remise d'actions existantes implique l'émission ou la remise d'une fraction d'action, la Société arrondira cette fraction d'action au plus proche entier inférieur. Les OCEANE, qui seront librement cessibles, ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché d'EURONEXT GROWTH PARIS et ne seront pas conséquent pas cotées. Les actions nouvelles qui seraient éventuellement émises sur conversion des OCEANE porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la société DELTA DRONE et feront l'objet d'une admission sur le marché d'EURONEXT GROWTH PARIS sur la même ligne de cotation. COMPTES CONSOLIDES 14 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Le Conseil d'Administration, dans sa réunion du 29 novembre 2019, a autorisé le rachat par la société D-DRONE INVEST France, filiale détenue à 100% par la Société, de 120 780 OCEANE détenues par le fonds YA II PN, LTD. et émises dans le cadre du programme de financement mis en place le 27 juin 2019 pour 930 K€. Le Groupe a signé le 27 mars 2020 un accord avec la société d'investissement européenne OTT VENTURES, qui permet de doter DELTA DRONE d'un actionnaire de référence et de constituer ainsi un actionnariat solide, en plus de la participation déjà détenue par le management de l'entreprise. Aux termes de cet accord, la société OTT VENTURES a acquis auprès de DDRONE INVEST, filiale de DELTA DRONE, la totalité des 120 780 OCEANE qu'elle détenait. L'intégralité de ces OCEANE ont été converties par OTT VENTURES en actions nouvelles DELTA DRONE, portant jouissance courante, lesquelles feront l'objet d'une admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes DELTA DRONE. A l'issue de ces opérations, OTT VENTURES a pris une position d'environ 26% du capital de DELTA DRONE. CONTRAT ORNAN DE DECEMBRE 2019 : Conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration et approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de DELTA DRONE le 18 novembre 2019, aux termes de sa 6ème résolution, le Conseil d'Administration a, le 29 novembre 2019 : approuvé le principe d'une émission de 300 bons d'émission lesquels donnent lieu, sur exercice, à l'émission de 300 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (les « ORNAN ») assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA ») représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal maximal de 3 M€ au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD., fonds géré par la société de gestion américaine YORKVILLE ADVISORS, et

délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs et d'émettre les Bons d'Emission. Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration du 29 novembre 2019, le Président Directeur Général a décidé ce jour le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs et d'émettre lesdits Bons d'Emission. Les ORNAN sont à émettre en deux Tranches. Le montant nominal total de la première Tranche est égal à 2 M€. Le montant nominal total de la deuxième Tranche sera égal à 1 M€. Les principales caractéristiques des ORNAN sont les suivantes : Les ORNAN ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites à 99% de leur valeur nominale.

Les ORNAN ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance ou en cas de survenance d'un cas de défaut, les ORNAN non converties devront être remboursées par la Société à leur valeur nominale (augmenté des COMPTES CONSOLIDES 15 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 intérêts courus, le cas échéant). Les ORNAN ne portent pas intérêt (sauf en cas de défaut). Si la Société choisit d'attribuer des actions nouvelles à émettre, le nombre d'actions à remettre à l'Investisseur à la date de Conversion sera égal à : N = Vn / P N » : Nombre d'actions nouvelles à émettre ;

Vn » : le Montant Converti correspondant à la créance obligataire que l'ORNAN représente (valeur nominale d'une ORNAN, augmentée des intérêts courus, le cas échéant)

P » : prix de conversion correspondant à 93% du Cours de Référence (tel que défini ci- dessous). Le Prix de Conversion sera déterminé (i) à deux décimales après la virgule et arrondi au plus proche centième si le Prix de Conversion est supérieur ou égal à 0,10 euro, et (ii) à trois décimales après la virgule et arrondi au plus proche millième si le Prix de Conversion est inférieur à 0,10 euro. Si la Société choisit d'attribuer un montant en numéraire, celui-ci sera égal à : M = (Vn / P) * C M » : montant en numéraire payable au porteur des ORNAN ;

Vn » : créance obligataire que l'ORNAN représente (valeur nominale d'une ORNAN, augmentée des intérêts courus, le cas échéant) ;

P » : 93% du Cours de Référence ;

C » : le cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société à la date de Conversion ; Le Cours de Référence sera le plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société pendant les dix (10) jours de bourse consécutifs, précédant immédiatement la date applicable (la « Période de Pricing »). Il est précisé qu'en cas de détermination du Prix de Conversion ou du Prix d'Exercice à la Reset Date, sont exclus de la Période de Pricing les jours au cours desquels l'Investisseur a vendu des actions de la Société sur le marché. Les ORNAN seront librement cessibles à tout fonds géré par YORKVILLE ADVISORS mais ne pourront être cédées à un tiers sans l'accord préalable de la Société. Elles ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché financier et ne seront par conséquent pas cotées. Les principales caractéristiques des BSA attachés aux ORNAN sont les suivantes : Chacune des deux tranches d'ORNAN sera émise avec un nombre de BSA égal à la moitié de la valeur nominale des ORNAN de la tranche concernée, divisée par le prix d'exercice des BSA (le « Prix d'Exercice »). Les BSA seront immédiatement détachés COMPTES CONSOLIDES 16 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 des ORNAN, et chaque BSA donnera droit à son porteur de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société, sous réserve d'ajustements éventuels. Le Prix d'Exercice des BSA attachés aux ORNAN de chaque Tranche sera égal à 110% du Cours de Référence à la date de la Requête concernée. Le Prix d'Exercice des BSA concernés sera déterminé (i) à deux décimales après la virgule et arrondi au plus proche centième si le Prix d'Exercice est supérieur ou égal à 0,10 euro, et (ii) à trois décimales après la virgule et arrondi au plus proche millième si le Prix d'Exercice est inférieur à 0,10 euro.

A la date anniversaire prévue au 12ème mois suivant la date respective d'émission des BSA (« Reset Date »), le Prix d'Exercice des BSA en circulation sera ajusté et sera égal au plus bas entre (i) 110% du Cours de Référence au jour de négociation précédant immédiatement la Reset Date et (ii) le Prix d'Exercice effectif avant la Reset Date.

Les BSA seront exerçables en actions nouvelles pendant une période de 4 ans à compter de leur date d'émission respective.

Les BSA seront librement cessibles à tout fonds géré par YORKVILLE ADVISORS mais ne pourront être cédés à un tiers sans l'accord préalable de la Société. Ils ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché financier et ne seront par conséquent pas cotés. La première tranche d'ORNAN a été émise en date du 3 décembre 2019, donnant lieu à l'émission de 16 949 152 BSA et la seconde tranche a été émise en date du 21 janvier 2020, donnant lieu à l'émission de 10 638 297 BSA. Les actions nouvelles éventuellement émises sur Conversion des ORNAN et/ou sur exercice de BSA ont été admises aux négociations sur le marché Euronext Growth dès leur émission, ont porté jouissance courante et ont été entièrement assimilées et fongibles avec les actions existantes. Au 30 juin 2020, l'intégralité des ORNAN liées à ce contrat a été convertie en actions. CONTRAT ORNAN D'AVRIL 2020 : Par décision en date du 7 avril 2020, le Conseil d'administration de DELTA DRONE a décidé le principe de l'émission des bons d'émission lesquels donneraient lieu, sur exercice, à l'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions réservée à la société d'investissement YA II PN, LTD sous réserve du vote favorable de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur la mise en place, au profit du Conseil d'administration, d'une délégation de compétence permettant de réaliser ladite émission. Conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de DELTA DRONE le 24 avril 2020 aux termes de sa 6ème résolution, le Conseil d'Administration du 28 avril 2020 a : approuvé le principe d'une émission de 1 000 bons d'émission, lesquels donneront lieu, sur exercice, à l'émission de 1 000 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA »), au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD (l' « Investisseur »), fonds géré par la société COMPTES CONSOLIDES 17 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 de gestion américaine YORKVILLE ADVISORS, représentant un financement obligataire d'un montant nominal total maximum de 10 M€, et délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs, d'émettre les Bons d'Emission et de procéder à l'émission des ORNAN avec BSA attachés. Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration du 28 avril 2020, le Président Directeur Général a décidé ce jour le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs, d'émettre lesdits Bons d'Emission et de procéder au tirage de la première tranche d'ORNAN avec BSA attachés. Principales caractéristiques des ORNAN sont les suivantes : Les ORNAN seront émises en 10 Tranches de 100 ORNAN chacune. Le montant nominal total de chaque Tranche sera ainsi égal à 1 M€, étant précisé que le montant de chaque Tranche pourra être augmenté ou diminué d'un commun accord entre YORKVILLE ADVISORS et la Société.

Les ORNAN ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites à 98% de leur valeur nominale.

Les ORNAN ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance ou en cas de survenance d'un cas de défaut2, les ORNAN non converties devront être remboursées par la Société à leur valeur nominale (augmenté des intérêts courus, le cas échéant). Les ORNAN ne portent pas intérêt (sauf en cas de défaut). Si la Société choisit d'attribuer des actions nouvelles à émettre, le nombre d'actions à remettre l'Investisseur à la date de Conversion sera égal à : N = Vn / P

N » : Nombre d'actions nouvelles à émettre ; Vn » : le Montant Converti correspondant à la créance obligataire que l'ORNAN représente (valeur nominale d'une ORNAN, augmentée des intérêts courus, le cas échéant) P » : prix de conversion correspondant à 93% du Cours de Référence (tel que défini ci-dessous). Le Prix de Conversion sera déterminé (i) à deux décimales après la virgule et arrondi au plus proche centième si le Prix de Conversion est supérieur ou égal à 0,10 euro, (ii) à trois décimales après la virgule et arrondi au plus proche millième si le Prix de Conversion est compris entre 0,01 euro et 0,10 euro et (iii) à quatre décimales après la virgule et arrondi au plus proche dix-millième si le Prix de Conversion est inférieur à 0,01 euro.

Si la Société choisit d'attribuer un montant en numéraire, celui-ci sera égal à : M = (Vn / P) * C COMPTES CONSOLIDES 18 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 M » : montant en numéraire payable au porteur des ORNAN ;

Vn » : créance obligataire que l'ORNAN représente (valeur nominale d'une ORNAN, augmentée des intérêts courus, le cas échéant) ;

P » : 93% du Cours de Référence ;

C » : le cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société à la date de Conversion ; Le Cours de Référence sera le plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société pendant les dix (10) jours de bourse consécutifs, précédant immédiatement la date applicable (la « Période de Pricing »). Il est précisé qu'en cas de détermination du Prix de Conversion ou du Prix d'Exercice à la Reset Date, sont exclus de la Période de Pricing les jours au cours desquels l'Investisseur a vendu des actions de la Société sur le marché. Les ORNAN seront librement cessibles à tout fonds géré par YORKVILLE ADVISORS mais ne pourront être cédées à un tiers sans l'accord préalable de la Société. Elles ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché financier et ne seront par conséquent pas cotées. Principales caractéristiques des BSA Chacune des dix tranches d'ORNAN sera émise avec un nombre de BSA égal à 75% de la valeur nominale des ORNAN de la tranche concernée, divisée par le prix d'exercice des BSA. Les BSA seront immédiatement détachés des ORNAN, et chaque BSA donnera droit à son porteur de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société, sous réserve d'ajustements éventuels. Le Prix d'Exercice des BSA attachés aux ORNAN de chaque Tranche sera égal à 110% du Cours de Référence à la date de la Requête concernée. Le Prix d'Exercice des BSA concernés sera déterminé (i) à deux décimales après la virgule et arrondi au plus proche centième si le Prix d'Exercice est supérieur ou égal à 0,10 euro, ii) à trois décimales après la virgule et arrondi au plus proche millième si le Prix d'Exercice est compris entre 0,01 euro et 0,10 euro et (iii) à quatre décimales après la virgule et arrondi au plus proche dix-millième si le Prix d'Exercice est inférieur à 0,01 euro. A la date anniversaire prévue au 12ème mois suivant la date respective d'émission des BSA (« Reset Date »), le Prix d'Exercice des BSA en circulation sera ajusté et sera égal au plus bas entre 110% du Cours de Référence au jour de négociation précédant immédiatement la Reset Date et (ii) le Prix d'Exercice effectif avant la Reset Date. Les BSA seront exerçables en actions nouvelles pendant une période de 4 ans à compter de leur date d'émission respective. Les BSA seront librement cessibles à tout fonds géré par YORKVILLE ADVISORS mais ne pourront être cédés à un tiers sans l'accord préalable de la Société. Ils ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché financier et ne seront par conséquent pas cotés. COMPTES CONSOLIDES 19 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Actions nouvelles résultant de la Conversion d'ORNAN ou de l'exercice de BSA Les actions nouvelles éventuellement émises sur Conversion des ORNAN et/ou sur exercice de BSA seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth dès leur émission, porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées et fongibles avec les actions existantes. Les 29 avril et 17 juin 2020, deux tranches de 100 d'ORNAN avec respectivement 22 058 823 et 20 833 333 BSA attachés ont été souscrites. Au 30 juin 2020, la ligne « Autres fonds propres » intègre 1 568 K€, afférents aux ORNAN liées ce contrat, non encore converties. En revanche, à la date de la rédaction du présent document, l'intégralité de ces dernières ont été converties en actions. CONTRAT OBLIGATIONS CONVERTIBLES DE MAI 2020 : Par décision en date du 28 avril 2020, le Conseil d'administration de la Société, usant de la délégation accordée par l'Assemblée générale du 24 avril dans sa 5ème résolution, a décidé le principe de l'émission d'obligations convertibles pour un montant nominal total de 1 M€ réservée à une catégorie d'investisseurs. Il a donné mandat au Président Directeur Général à l'effet de signer un contrat correspondant. Le 11 mai 2020, le Président Directeur Général a signé un contrat avec la société OTT VENTURES, portant sur un contrat d'Obligations Convertibles pour un montant nominal de 1 M€. Principales caractéristiques des obligations convertibles Les Obligations Convertibles (les « OC ») seront émises en 10 Tranches de 10 OC chacune. Le montant nominal total de chaque Tranche sera ainsi égal à 100 000 €. Les OC ont une valeur nominale de 10 000 euros chacune et sont souscrites à 90% de leur valeur nominale. Les OC ont une maturité de 36 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance, les OC non converties devront être remboursées par la Société à leur valeur nominale (augmenté des intérêts courus, le cas échéant). Les OC portent intérêt de 6% annuel. A sa discrétion, l'Investisseur pourra convertir tout ou partie des OC en actions nouvelles. Lors d'une Conversion, la Société remettra à l'Investisseur le nombre d'actions nouvelles correspondant. La conversion d'une tranche d'OC de nominal 100 000 euros entrainera l'émission de 4 504 504 actions nouvelles, soit un prix de souscription par action de 0,0222 euros (soit 65% de la moyenne des cours quotidiens pondérés par les volumes de l'action au cours des 5 derniers jours de bourse précédent la date de signature du contrat). Les actions nouvelles éventuellement émises sur Conversion des OC seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth dès leur émission, porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées et fongibles avec les actions existantes. COMPTES CONSOLIDES 20 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Au 30 juin 2020, l'intégralité des obligations convertibles liées à ce contrat a été convertie en actions. P ROJET DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE MAJEUR EN A USTRALIE ET EN I SRAËL DELTA DRONE et la société australienne PARAZERO Ltd, société cotée à la bourse de Sydney, ont annoncé début mars 2020, la signature d'une lettre d'intention (LOI) visant à aboutir à un accord stratégique majeur comportant plusieurs volets : capitalistique, commercial et industriel. L'activité principale de DELTA DRONE SOUTH AFRICA est d'offrir, sous la marque ROCKETMINE, des solutions professionnelles et des services associés pour le secteur minier en Afrique (Afrique du Sud, Ghana, Namibie, Côte d'Ivoire, etc.). La clientèle est constituée de grands groupes multinationaux (GLENCORE, ANGLO-AMERICAN, EXXARO, SOUTH 32, NEWMONT, etc.) largement implantés en Afrique et en Australie, plusieurs d'entre eux étant australo / sud- africains. La qualité des services fournis a permis à la marque ROCKETMINE d'obtenir récemment le prix « Excellence in Technology Award at Mining Indaba 2020 ». Le rapprochement avec PARAZERO Ltd permettrait d'établir une première base d'implantation pour initier, dans un premier temps, l'expansion des solutions et services mines en Australie, pays minier majeur au niveau mondial. Dans un second temps, l'opération permettra de commercialiser les autres solutions du Groupe, notamment la solution ISS SPOTTER dans le domaine de la sécurité. De son côté, PARAZERO IL est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'une gamme complète de systèmes de sécurité pour drones, qui sont les premiers systèmes à être homologués aux Etats-Unis par la FAA et l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Brésil a approuvé la première opération de livraison par drones réalisée par SPEEDBIRD AERO, grâce à l'utilisation du système de sécurité PARAZERO. Au-delà, PARAZERO IL est avant tout une société de haute technologie israélienne, au cœur de l'innovation aéronautique et électronique mondiale. L'entrée de PARAZERO IL dans le Groupe permettra de renforcer les équipes de R&D, qui seront désormais réparties entre PIXIEL à Nantes et PARAZERO IL à Tel Aviv. Tous les drones intégrés dans les solutions mises au point par le Groupe pourront également progressivement intégrer les systèmes de sécurité PARAZERO. Les « due diligences » sont encours de réalisation à la date du présent document et sont menées parallèlement avec les opérations instruites par l'ASX (AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE). Un programme de CON NOTES (obligations convertibles) a été mis en place sur le premier semestre 2020, visant à permettre au Groupe DELTA DRONE d'entrer dans le capital de PARAZERO Ltd. A ce titre, une partie desdites CON NOTES ont converties, induisant pour DELTA DRONE une détention dans le capital de PARAZERO Ltd de l'ordre de 6,64% à fin août 2020. Enfin, une filiale de DELTA DRONE SOUTH AFRICA est en cours de création en Australie à Adélaïde, avec pour nom, ROCKETMINE AUSTRALIA. COMPTES CONSOLIDES 21 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 5-2- EVENEMENTS POSTERIEURS DE LA PERIODE : 5-2-1 - Cession de la participation de DELTA DRONE dans le capital d'HYDROGEOSPHERE Tout début juillet 2020, l'intégralité des titres détenue par DLETA DRONE au sein de la société HYDROGEOSPHERE SAS, a été cédée à la société 3D SCANNING INGENIERIE SARL. Ainsi, à compter du 1er juillet 2020, la société HYDROGEOSPHERE est sortie du périmètre de consolidation du Groupe. 5-2-2 - Réorganisation du pôle AER NESS Les Groupes DELTA DRONE et MARE NOSTRUM ont conclu en septembre 2020, un accord visant à réorganiser leur participation respective, de manière à conforter le développement des différentes activités de ce pôle qui regroupe plusieurs filiales opérationnelles, principalement AER NESS INTERIM, ATM GROUP SRA, AER NESS EVENT et AER NESS TRAINING. L'accord va s'effectuer en quatre phases concomitantes : Première phase : le Groupe MARE NOSTRUM acquiert auprès de AER NESS 100% de la filiale AER NESS INTERIM et 65% de la société AER NESS EVENT (les 35% restant étant détenus par le management). Cette opération désengage DELTA DRONE de toute implication capitalistique dans le secteur du travail temporaire, conséquence directe d'un moindre recours à l'utilisation de télépilotes pour réaliser des missions de prestations et de son orientation stratégique basée sur des solutions professionnelles intégrant des drones entièrement automatiques. De son côté, MARE NOSTRUM, spécialiste reconnu du secteur des Ressources Humaines, renforce ses positions commerciales et pourra ainsi librement intégrer les deux sociétés dans son périmètre.

Deuxième phase : le Groupe MARE NOSTRUM cède sa participation de 42,5% dans AER NESS à DELTA DRONE, qui en devient ainsi l'actionnaire majoritaire à 85%. Le principal actif d'AER NESS est la détention majoritaire (65%), aux côtés du management, du sous-groupe ATM GROUP SRA, spécialisé dans le secteur de la sécurité privée au travers de sa filiale ATM GROUP SECURITE (elle-même ayant absorbée la société AER NESS SECURITY en décembre 2019). Cette opération va permettre à DELTA DRONE d'accélérer le développement en cours de la « dronification » du secteur de la sécurité privée. Parallèlement, elle permet à MARE NOSTRUM de se désengager d'un actif non stratégique, à l'heure où le contexte de crise sanitaire incite à concentrer ses efforts sur ses domaines d'expertises.

sous-groupe ATM GROUP SRA, spécialisé dans le secteur de la sécurité privée au travers de sa filiale ATM GROUP SECURITE (elle-même ayant absorbée la société AER NESS SECURITY en décembre 2019). Cette opération va permettre à DELTA DRONE d'accélérer le développement en cours de la « dronification » du secteur de la sécurité privée. Parallèlement, elle permet à MARE NOSTRUM de se désengager d'un actif non stratégique, à l'heure où le contexte de crise sanitaire incite à concentrer ses efforts sur ses domaines d'expertises. Troisième phase : DELTA DRONE cède à MARE NOSTRUM la totalité des actions détenues à l'occasion de l'entrée en bourse de MARE NOSTRUM, qui les acquiert dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

Dernière phase : DELTA DRONE cède à MARE NOSTRUM les 50% de participation détenus dans

ERGASIA CAMPUS. A compter du second semestre 2020, les conséquences de cet accord sur le périmètre de consolidation est la sortie des sociétés AER NESS INTERIM, AER NESS EVENT et ERGASIA de ce dernier et le renforcement du pourcentage de contrôle d'AER NESS dans ATM GROUP SRA et ses filiales (55,3% contre 27,6% actuellement). COMPTES CONSOLIDES 22 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Réalisées de manière amicale et concertée, ces opérations concomitantes sont essentiellement basées sur des échanges d'actions et des compensations de créances. Elles ne donnent donc pas lieu à des flux de trésorerie significatifs, pour aucune des parties. 5-2-3 - Exercice de la troisième tranche d'ORNAN (contrat d'avril 2020) pour un montant de 1 M€ Conformément aux dispositions du contrat d'ORNAN signé le avec le fonds YORKVILLE ADVISORS, et dont les caractéristiques précises figurent au 3) du paragraphe 5-1-2 du présent document, une troisième tranche de 1 M€ a été souscrite en date du 29 juillet 2020. Elle correspond à 100 ORNAN prévues au contrat, auxquelles sont attachés 25 862 068 BSA. 5-2-4 - Exercice de BSAy sur les mois de juillet, août et septembre 2020 Au titre des mois de juillet, d'août et septembre 2020, un certain nombre de BSAy a été exercé notamment à l'initiative d'un actionnaire historique du Groupe. Les exercices de BSAy sur cette période se sont élevés à : Juillet 2020 : Exercice de 1 615 548 BSA y se traduisant par la création d'un nombre identique d'actions de DELTA DRONE et une entrée de trésorerie de 121,2 K€ ;

se traduisant par la création d'un nombre identique d'actions de DELTA DRONE et une entrée de trésorerie de 121,2 K€ ; Août 2020 : Exercice de 1 824 580 BSA y se traduisant par la création d'un nombre identique d'actions de DELTA DRONE et une entrée de trésorerie de 136,8 K€ ;

se traduisant par la création d'un nombre identique d'actions de DELTA DRONE et une entrée de trésorerie de 136,8 K€ ; Septembre 2020 : Exercice au 24 septembre 2020 de 6 631 446 BSA y se traduisant par la création d'un nombre identique d'actions de DELTA DRONE et une entrée de trésorerie de 497,3 K€. 5-3- PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 5-3-1 - Principes comptables et méthodes d'évaluation La consolidation est réalisée à partir des comptes semestriels des entités du groupe arrêtées au 30 juin 2020. Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux règles et principes généralement applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale est la méthode des coûts historiques. CHANGEMENT DE PRESENTATION Aucun changement de présentation n'est constaté au 30 juin 2020, par rapport à l'arrêté des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. METHODES DE CONSOLIDATION Les comptes consolidés du groupe Delta Drone sont établis selon le référentiel français, conformément aux règles et méthodes relatives aux comptes consolidés approuvé par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du Comité de Règlementation Comptable. Les sociétés du groupe sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. L'intégration globale revient à intégrer à 100% poste par poste, avec constatation des droits des actionnaires minoritaires et après élimination des opérations intra-groupe. La méthode globale est appliquée aux états COMPTES CONSOLIDES 23 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 financiers des entreprises dans lesquelles la société exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif. Les entreprises sont consolidées sur la base de leurs comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020, mis en harmonie, le cas échéant, avec les principes comptables retenus par le Groupe. Les comptes sociaux des entités consolidées sont d'une durée de 6 mois, exception faite pour les entités entrées en cours de période dans le périmètre de consolidation du Groupe. Le détail du périmètre de consolidation est présenté à la note 5-3-2 du présent document. RETRAITEMENTS ET ELIMINATIONS Afin de présenter les comptes des sociétés consolidées sur une base économique et homogène, les comptes sociaux font l'objet de divers retraitements, conformément aux principes exposés ci-dessous. Après cumul des bilans et des comptes de résultat, éventuellement retraités, les soldes réciproques ainsi que les plus ou moins-values résultant d'opérations entre les sociétés du Groupe sont éliminés. CONVERSION DES COMPTES ET DES FILIALES ETRANGERES ET DES ETABLISSEMENTS STABLES A L'ETRANGER Les postes de bilan des filiales étrangères consolidées et des établissements stables sont convertis sur la base des cours de change à la clôture de la période et le compte de résultat au cours moyen de la période. Il est à noter que si les filiales étrangères de DELTA DRONE, en cours de déploiement au 30 juin 2020, présentent une autonomie financière restreinte à cette date, le choix de l'application de la méthode du « taux de clôture » plutôt que celle du « taux historique » s'explique par les perspectives de développement sur leur propre zone géographique en cours de réalisation. Il est à noter que les comptes de DELTA DRONE MAROC dont la devise est le Dirham Marocain, de DELTA DRONE AFRICA, DELTA DRONE SOUTH AFRICA, ROCKETMINE SOUTH AFRICA dont la devise est le rand, de ROCKETMINE GHANA dont la devise est le cédi, de DELTA DRONE COTE D'IVOIRE dont la devise est le franc CFA et d'AERO41 dont la devise est le Franc Suisse, sont convertis en consolidation en euros, devise de tenue de la consolidation du groupe. PRINCIPES COMPTABLES Reconnaissance du Chiffre d'affaires Le Groupe effectue essentiellement des prestations de services dont la reconnaissance tant en termes de chiffres d'affaires qu'en termes de marge repose sur la facturation desdites prestations. Les prestations à facturer sont évaluées aux prix de vente et représentent la part du chiffre d'affaires non encore facturée, selon le degré d'avancement de la prestation. Parallèlement, lorsque la prestation au client excède le revenu reconnu à l'avancement de la prestation, cet excédent est retraité en produit constaté d'avance. Lorsque des avances et acomptes sont versés par les clients en contrepartie de l'avancement des travaux, ceux-ci figurent au passif du bilan et ne font pas l'objet de compensation avec les factures à établir qu'ils financent. COMPTES CONSOLIDES 24 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Immobilisations incorporelles Frais de recherche et de développement Les frais de recherche et de développement correspondent à l'effort réalisé par l'entreprise pour son propre compte. Ils sont constatés à l'actif lorsqu'ils remplissent simultanément les conditions suivantes : La faisabilité technique nécessaire à l'achèvement des projets en vue de leur mise en service ;

L'intention d'achever les projets concernés en vue de leur utilisation ;

La capacité à utiliser les projets développés ;

Les projets en cause sont nettement individualisés ;

Les projets ont de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, en générant des avantages économiques futurs probables ;

La société dispose de la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables aux projets en cours de développement. L'ensemble des dépenses engagées constitue exclusivement des frais de développement par opposition aux frais de recherche fondamentale. L'enregistrement des frais à l'actif se fait sur la base des coûts directs de chaque projet, auxquels s'ajoute une quote-part de frais généraux évaluée comme le rapport entre les frais généraux et la somme des coûts de l'entreprise. Cette quote-part est calculée en fin d'année pour application sur l'exercice suivant. Les frais de recherche et de développement sont amortis selon le mode linéaire sur une durée de 5 ans. Dans ce cadre, une harmonisation des amortissements pratiqués au niveau de la société PIXIEL a été effectuée dans les comptes consolidés : initialement amortis sur une durée de 12 mois pour certains développements activés et sur 3 ans pour les autres, un recalcul des amortissements sur une base de 5 ans a été réalisé. La conséquence financière sur les comptes consolidés au 30 juin 2020 est une correction du résultat semestriel 2020 à hauteur de 93 K€. Il est précisé que les frais de recherche et de développement engagés par PIXIEL, présentant une valeur nette comptable de 1 839 K€, concernent la mise au point de la solution « événementielle » dite ATMOS, utilisée notamment dans le cadre des prestations réalisées dans les spectacles du Puy du Fou, et de la solution de sécurité par drone autonome dite ISS SPOTTER. Dans les comptes de la société DELTA DRONE ENGINEERING, les frais de recherche et développement présentant une valeur nette comptable de 178 K€, concernent la mise au point du vecteur aérien DELTA X. Enfin, dans les comptes de la société DELTA DRONE, les frais de recherche et développement présentant une valeur nette comptable de 482 K€, concernent la mise au point de la solution d'inventaire en entrepôt dite COUNTBOT. Autres immobilisations incorporelles Les logiciels sont enregistrés à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. COMPTES CONSOLIDES 25 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Ecarts d'acquisition - ACTIF et PASSIF Les écarts d'acquisition constatés à l'occasion d'une prise de participation ou de contrôle (différence entre coût d'acquisition à la juste valeur des titres et la quote-part des justes valeurs des actifs et des passifs à la date d'acquisition) sont inscrits : Sous la rubrique « écarts d'acquisition » à l'actif du bilan lorsqu'ils sont positifs. Ils sont alors amortis sur une durée de 5 ans à compter de leur date de comptabilisation ;

Sous la rubrique « provisions pour risques et charges » au passif du bilan, lorsqu'ils sont négatifs et qu'ils sont représentatifs d'une valeur significative. Sont constatés dans les comptes consolidés au 30 juin 2020, les écarts acquisitions - ACTIF, afférents aux filiales : Dotation aux Valeur brute des écarts amortissements des Cumul des Valeur nette des écarts En Keuros d'acquisition (ACTIF) écarts d'acquisition amortissements d'acquisition (ACTIF) constatée au 30 juin 2020 (ACTIF) pratiquée sur pratiqués au 30 juin 2020 constatée au 30 juin 2020 l'exercice 2020 DELTA DRONE ENGINEERING (ex-FLY- 4 003 400 3 669 334 N-SENSE) MTSI 610 0 610 0 HYDOGEOSPHERE (ex-DRONEO) 18 2 18 0 TECHNIDRONE 975 97 558 417 ROCKETMINE 739 74 493 246 AER NESS INTERIM 20 2 12 8 PIXIEL 1 379 138 552 827 ATM GROUP SRA 2 154 215 467 1 687 AER NESS SECURITY SUD (ex ASF) 3 0 1 2 TOTAL 9 902 929 6 380 3 522 Sont constatés dans les comptes consolidés au 30 juin 2020, les écarts acquisitions - PASSIF, afférents aux filiales : Valeur brute des écarts Reprises aux provisions Valeur nette des écarts des écarts d'acquisition Cumul des reprises En Keuros d'acquisition (PASSIF) d'acquisition (PASSIF) (PASSIF) pratiquée sur pratiqués au 30 juin 2020 constatée au 30 juin 2020 constatée au 30 juin 2020 l'exercice 2020 PIXIEL (74) (9) (23) (51) TOTAL (74) (9) (23) (51) L'opération d'acquisition d'avril 2019 des titres de PIXIEL donne lieu à la constatation d'un « badwill » de 74 K€, constaté, comme l'imposent les règles comptables en la matière, sur la ligne « Provisions pour risques et charges » du passif du bilan consolidé. Cette provision fera l'objet d'une reprise calculée sur le rythme d'amortissement de l'écart d'acquisition - Actif, constaté en 2018 lors de l'entrée de PIXIEL dans le périmètre de consolidation du Groupe. COMPTES CONSOLIDES 26 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les règles d'amortissement et de dépréciation des actifs du groupe sont conformes au règlement CRC 2002-10, notamment en ce qui concerne la décomposition des constructions selon une approche prospective. L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire ou dégressive sur leur durée d'utilisation. Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction des durées d'utilisations suivantes : - Agencements, installations 5 à 10 ans - Matériels et outillages industriels 5 à 10 ans - Matériel de transport 4 à 5 ans - Matériels et mobiliers de bureau 5 à 10 ans - Matériels informatiques 3 ans Retraitement des opérations de Crédit-bail Les biens acquis au moyen de contrats de crédit-bail sont enregistrés en immobilisations à leur valeur brute. Corrélativement, la dette financière qui en résulte est inscrite au passif. Les contrats de crédit-bail sont comptabilisés de la manière suivante : Les actifs sont immobilisés au prix d'achat du bien au commencement du contrat. Ils sont ensuite amortis suivant le mode linéaire sur la durée de la location.

Les redevances payées au titre de la location sont ventilées entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette.

La charge financière est répartie sur les différentes périodes couvertes par le contrat de location de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû au titre de chaque exercice.

Les montants correspondant à l'option d'achat sont inclus dans la dette financière relative au crédit-bail. Immobilisations financières Les immobilisations financières sont évaluées au bilan à leur valeur historique. Celles-ci sont dépréciées en cas de pertes de valeur durable. Elles intègrent notamment : Les sociétés partenaires du réseau DELTA DRONE NETWORK, auxquelles le groupe apporte son soutien mais au sein desquelles le groupe DELTA DRONE n'a aucune influence notable, tant en matière de pouvoir, que de contrôle ;

Les prises de participation s'inscrivant dans une démarche d'investissement financier, sans que le Groupe n'exerce une quelconque influence dans la gouvernance desdites participations. Il s'agit des sociétés DONECLE, ELISTAIR et GMS SYSTEM. COMPTES CONSOLIDES 27 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Stocks Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat. Une éventuelle provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de ventes, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. Plus spécifiquement, une analyse a été menée sur la rotation des différents articles stockés, afin d'appréhender le niveau de dépréciation à retenir dans les comptes de la période considérée. Créances d'exploitation Les créances d'exploitation sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable. Si la comparaison entre le montant comptabilisé à l'entrée dans le patrimoine et la valeur d'inventaire fait apparaître des plus ou moins-values, les moins-values font l'objet d'une provision pour dépréciation. Valeurs Mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition ou pour leur valeur d'inventaire, si celle-ci est inférieure. Lorsque la valeur d'inventaire des titres établie sur la base du dernier cours constaté avant la clôture est inférieure au prix d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée. Provisions Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des évènements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions. Les provisions pour risques et charges sont des passifs dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. Dans ce cadre, au regard des risques et litiges identifiés au 30 juin 2020, des provisions pour risques et charges sont constatées au passif du bilan pour 582 K€, dont 51 K€ sont afférents aux écarts d'acquisition - PASSIF, mentionnés dans la rubrique « Ecarts d'acquisition » ci-dessus. Impôts différés Les impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporaires d'imposition, des retraitements de consolidation ou de la constatation des déficits reportables. L'enregistrement des COMPTES CONSOLIDES 28 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 impôts différés est constaté au regard de la situation fiscale de l'entreprise, dans le respect du principe de prudence. Ainsi, les impôts différés actifs sur déficits reportables ne sont comptabilisés que lorsque leur imputation sur les bénéfices futurs est très probable. Indemnités de départ à la retraite Les engagements de retraite figurent en provisions pour risques et charges au passif du bilan et concernent essentiellement les sociétés DELTA DRONE, DELTA DRONE ENGENEERING (Ex-FNS), HYDROGEOSPHERE (Ex-DRONEO), ECOLE FRANÇAISE DU DRONE, MTSI, TECHNI DRONE, AER'NESS et PIXIEL. Les sociétés filiales d'AER NESS et d'ATM GROUP SRA n'ont pas donné lieu au calcul d'une provision au 30 juin 2020 au titre de leurs engagements de retraite, eu égard à la non-significativité de ces derniers et au modèle économique de ces sociétés. En ce qui concerne les filiales étrangères, aucune provision pour engagement de départ à la retraite n'est constatée dans les comptes consolidés au 30 juin 2020, eu égard à l'absence d'un tel engagement à la clôture de la période compte tenu de la législation en vigueur applicable à ces filiales. Les engagements du Groupe au titre des indemnités de départ à la retraite sont estimés à partir d'un calcul actuariel conforme à la recommandation CNC 2003-R.01, prenant en compte un taux de turnover du personnel. Ils correspondent à la valeur probable de la dette de l'entreprise à l'égard de chacun de ses salariés. Le calcul des droits à la retraite acquis par les salariés est déterminé à partir des conventions et accords en vigueur. Le Groupe n'a pas d'autres engagements significatifs en matière sociale. Résultat exceptionnel Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère et de leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du Groupe. Conversion des dettes et créances libellées en devises Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties au cours de clôture. Les écarts de change constatés lors de la conversion des créances et dettes « intragroupe » ont été constatée sur la ligne « Ecart de conversion » constatée au niveau des capitaux propres consolidés. Il est indiqué que la majeure partie du montant constaté au 30 juin 2020 provient de la conversion en euros des comptes des différentes filiales étrangères, notamment celles sises en Afrique du Sud et au Ghana, pour lesquelles la variation du taux de conversion du rand et du cédi ghanéen a été significativement impactante sur le 1er semestre 2020. COMPTES CONSOLIDES 29 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 5-3-2 - Informations relatives au périmètre de consolidation Sociétés incluses dans le périmètre de consolidation : Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : Méthode de consolidation (*) Pourcentage d'intérêt Sociétés Au 30 juin 2020 Au 31 décembre Au 30 juin 2020 Au 31 décembre Date d'entrée 2019 2019 DELTA DRONE Société mère 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 MTSI I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 HYDROGEOSPHERE (Ex-DRONEO) I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 DELTA DRONE ENGINEERING (Ex-FNS) I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 TECHNI DRONE I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 PIXIEL I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 AER'NESS I.G. I.G. 42,5% 42,5% Antérieurement à 2020 AFS (en cours de changement de dénomination I.G. I.G. 42,5% 42,5% Antérieurement à 2020 ATM GROUP SRA I.G. I.G. 27,6% 27,6% Antérieurement à 2020 ATM GROUP SECURITE I.G. I.G. 27,6% 27,6% Antérieurement à 2020 ATM GROUP ACCUEIL I.G. I.G. 27,6% 27,6% Antérieurement à 2020 AFM I.G. I.G. 27,6% 27,6% Antérieurement à 2020 AER'NESS INTERIM I.G. I.G. 42,5% 42,5% Antérieurement à 2020 AER'NESS EVENT I.G. I.G. 27,6% 27,6% Antérieurement à 2020 AER NESS TRAINING (Ex-ECOLE FRANÇAISE DU DR I.G. I.G. 42,5% 42,5% Antérieurement à 2020 DDRONE INVEST FRANCE I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 DRONE PROTECT SYSTEM M.E. M.E. 41,9% 41,9% Antérieurement à 2020 DELTA DRONE EXPERTS (Ex-AGROFLY FRANCE) I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 DELTA DRONE MAROC I.G. I.G. 51,0% 51,0% Antérieurement à 2020 DSL SOUTH AFRICA (Ex-DELTA DRONE AFRICA) I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 DELTA DRONE SOUTH AFRICA I.G. I.G. 100,0% 100,0% Antérieurement à 2020 ROCKETMINE SOUTH AFRICA I.G. I.G. 74,0% 74,0% Antérieurement à 2020 ROCKETMINE GHANA I.G. I.G. 66,6% 66,6% Antérieurement à 2020 DELTA DRONE COTE D'IVOIRE I.G. I.G. 90,0% 90,0% Antérieurement à 2020 AERO41 M.E. M.E. 40,3% 40,3% Antérieurement à 2020 ERGASIA CAMPUS I.P I.P 50,0% 50,0% Antérieurement à 2020 COMPTES CONSOLIDES 30 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 (*) : I.G. : Intégration globale I.P. : Intégration proportionnelle M.E. : Mise en équivalence N/A : Non applicable Sociétés exclues du périmètre de consolidation : Sont exclues du périmètre de consolidation au 30 juin 2020 : - Les sociétés faisant partie du réseau DELTA DRONE NETWORK : DELTA DRONE a poursuivi sa politique d'accompagnement des sociétés faisant partie du réseau DELTA DRONE NETWORK, se traduisant par un renforcement de son pourcentage de détention capitalistique dans certaines des sociétés. Ces opérations d'investissement ont été réalisées à l'occasion de la tenue des assemblées générales annuelles des entités concernées, au cours du mois de juin 2016. Le groupe DELTA DRONE apportant son soutien au réseau sans avoir aucune influence sur son management, l'intégration des sociétés concernées dans le périmètre de consolidation du 30 juin 2020, n'a pas été considérée comme étant significative. Toutefois, dans le cadre de l'application des décisions stratégiques prises par le CoDIR de DELTA DRONE et dans un souci de rationalisation de ses charges, DELTA DRONE a cédé à quatre membres du réseau sa participation dans leur capital - pour l'euro symbolique - et a effectué un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune. Ces opérations ont permis d'intégrer les télépilotes concernés dans les effectifs salariés de DELTA DRONE, au travers de la conclusion de contrats à durée déterminée. Cette démarche s'inscrit dans la nécessité pour le Groupe de disposer de télépilotes expérimentés au cours de la période d'activité la plus chargée du 1er semestre, notamment en ce qui concerne les missions liées à l'inspection industrielle, tout en maîtrisant les coûts attachés. Les pourcentages de détention au 30 juin 2020 de DELTA DRONE dans le capital des entités restantes du réseau DELTA DRONE NETWORK sont les suivants : Sociétés de DELTA DRONE Taux de participation au NETWORK 30 juin 2020 SOLUDRONE 26,1% R-DRONE 17,5% RPL VISION 24,4% DRONE AMS 24,9% POLIDRONE 5,0% KAPTURE 0,2% COMPTES CONSOLIDES 31 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 - Participation financière dans des sociétés à fort potentiel : Les détentions de participations minoritaires au sein des sociétés ELISTAIR, DONECLE et GM SYSTEM, ont été intégrées dans l'actif immobilisé du Groupe DELTA DRONE au 30 juin 2020. L'ensemble des investissements réalisés n'a qu'une vocation de placement et de sécurisation de l'accès une technologie en synergie avec les besoins de DELTA DRONE pour son développement, aucune influence notable n'est exercée par le groupe sur ces entités. Participations financières Taux de participation au minoritaires 30 juin 2020 DONECLE 16,7% ELISTAIR 15,0% GM SYSTEM 39,0% 5-4- NOTES SUR LE BILAN, LE COMPTE DE RESULTAT ET LE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE NOTE 1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Soit le tableau de variation suivant : Concessions et Frais Frais de Immobilisations Autres En Keuros Fonds commercial immobilisations Total brevets d'établissement développement en cours incorporelles Brut 419 0 7 345 202 638 8 8 611 Amortissements cumulés (310) 0 (5 391) 0 (638) (7) (6 346) Valeur nette au 30/06/2019 109 0 1 952 202 0 1 2 265 Brut 423 0 7 614 202 515 8 8 762 Amortissements cumulés (339) 0 (5 493) 0 (515) (8) (6 354) Valeur nette au 31/12/2019 84 0 2 120 202 0 0 2 408 Variation de périmètre 0 Variation de taux de change 0 Juste valeur 0 Acquisitions 31 1 019 1 050 Cessions (12) (12) Reclassements 0 Dotations nettes de reprises (20) (336) (356) Solde net de fin de période 83 0 2 803 202 0 0 3 089 Brut 441 0 8 633 202 515 8 9 799 Amortissements cumulés (358) 0 (5 829) 0 (515) (8) (6 710) Valeur nette au 30/06/2020 83 0 2 803 202 0 0 3 089 Les immobilisations incorporelles, exclusion faite des écarts d'acquisition, du groupe DELTA DRONE sont composées en grande partie, au 30 juin 2020, des frais de recherche et de développement engagés pour la mise au point du vecteur aérien DELTA X, des développements apportées au système DDCIS et aux développements engagés au titre de la mise au point des solutions innovantes du Groupe, ISS SPOTTER et COUNTBOT. COMPTES CONSOLIDES 32 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Tableau de répartition géographique : Valeur nette comptable (En Keuros) France Europe USA Afrique Amérique du Sud Asie/Inde Total Concessions et brevets 63 20 83 Frais d'établissement 0 0 Frais de développement 2 803 2 803 Fonds commercial 202 202 Immobilisations en-cours 0 0 Autres immos. Incorporelles 0 0 Valeur nette au 30/06/2020 3 068 0 0 20 0 0 3 089 NOTE 2 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Soit le tableau de variation suivant : Terrains et Installations Matériel de Mobilier et Immobilisations Autres En Keuros matériel de immobilisations Total constructions techniques transports en cours bureau corporelles Brut 0 1 351 135 655 0 3 929 6 071 Amortissements cumulés 0 (795) (101) (474) 0 (2 592) (3 962) Valeur nette au 30/06/2019 0 556 34 181 0 1 338 2 109 Brut 0 1 390 164 657 0 3 826 6 037 Amortissements cumulés 0 (900) (128) (501) 0 (2 924) (4 453) Valeur nette au 31/12/2019 0 490 36 156 0 902 1 584 Variation de périmètre 0 0 0 0 0 0 0 Variation de taux de change 0 0 0 0 0 0 0 Juste valeur 0 0 0 0 0 0 0 Acquisitions 0 19 0 129 0 308 455 Cessions 0 (47) 0 (57) 0 (70) (173) Retraitements de consolidation 0 (54) (15) (3) 0 126 54 Dotations nettes de reprises 0 (30) (5) (32) 0 (451) (518) Solde net de fin de période 0 378 16 193 0 815 1 402 Brut 0 1 346 111 703 0 3 945 6 105 Amortissements cumulés 0 (968) (95) (510) 0 (3 128) (4 703) Valeur nette au 30/06/2020 0 378 16 193 0 817 1 402 Les immobilisations corporelles intègrent le retraitement des contrats de crédit-bail pour une valeur brute de 823 K€ (y compris les valeurs résiduelles) et un amortissement cumulé de 514 K€. Les autres immobilisations correspondent essentiellement au parc de drones en activité (y compris les prototypes fabriqués) ainsi que les agencements réalisés dans le cadre de l'implantation de la société dans ses locaux. Le parc de drones constaté à l'actif du bilan a fait l'objet d'une analyse pour apprécier les besoins du groupe dans le cadre de son redéploiement stratégique. Les drones conservés à l'actif du bilan sont amortis selon le mode linéaire et sur une durée de 3 ans. Ayant été produits par la société DELTA DRONE ENGINEERING et cédés à DELTA DRONE, cette cession a fait l'objet d'un retraitement en consolidation de sorte de neutraliser l'impact de la marge associée à leur vente initiale, notamment en ce qui concerne les amortissements constatés sur la période. COMPTES CONSOLIDES 33 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Tableau de répartition géographique suivant : Valeur nette comptable (En Keuros) France Europe USA Afrique Amérique du Sud Asie/Inde Total Terrains et constructions 0 0 0 0 0 0 0 Installations techniques 378 0 0 0 0 0 378 Matériel de transport 9 0 0 7 0 0 16 Mobilier et matériel informatique 135 0 0 57 0 0 193 Autres immos. corporelles 629 0 0 187 0 0 817 Immobilisations en-cours 0 0 0 0 0 0 0 Valeur nette au 30/06/2020 1 151 0 0 251 0 0 1 402 NOTE 3 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES Soit le tableau de variation suivant : Titres de Autres En Keuros Titres immobilisés immobilisations Total participation financières Brut 1 801 962 314 3 076 Dépréciations cumulées (130) (130) Valeur nette au 30/06/2019 1 671 962 314 2 946 Brut 1 889 12 1 341 3 242 Dépréciations cumulées (89) 0 0 (89) Valeur nette au 31/12/2019 1 800 12 1 341 3 153 Variation de périmètre 0 0 0 0 Variation de taux de change 0 0 0 0 Juste valeur 0 0 0 0 Acquisitions 8 422 4 434 Cessions 0 0 (940) (940) Reclassements (10) 0 0 (10) Dotations nettes de reprises 0 0 0 0 Solde net de fin de période 1 799 434 405 2 638 Brut 1 888 434 405 2 727 Amortissements cumulés (89) 0 0 (89) Valeur nette au 30/06/2020 1 799 434 405 2 638 Les titres de participation correspondent essentiellement aux participations non consolidées, détenues dans les sociétés membres du RESEAU DELTA DRONE NETWORK et celles détenues à la suite des investissements réalisés dans des sociétés à fort potentiel (cf. paragraphe 5-3-2 du présent document). Les autres immobilisations financières sont composées des dépôts et cautionnements versés dans le cadre des contrats de locations souscrits par les différentes entités du Groupe. COMPTES CONSOLIDES 34 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Par ailleurs, deux sociétés font l'objet d'une intégration dans le périmètre de consolidation selon la méthode de la mise en équivalence (cf. paragraphe 5-3-2 du présent document). Soit le tableau : En Keuros Titres mis en Total équivalence Brut 411 411 Dépréciations cumulées 0 0 Valeur nette au 30/06/2019 411 411 Brut 84 84 Dépréciations cumulées 0 0 Valeur nette au 31/12/2019 84 84 Variation de périmètre 0 0 Variation de taux de change 0 0 Juste valeur (207) (207) Acquisitions 0 0 Cessions 0 0 Reclassements 0 0 Dotations nettes de reprises 0 0 Solde net de fin de période (123) (123) Brut (123) (123) Amortissements cumulés 0 0 Valeur nette au 30/06/2020 (123) (123) NOTE 4 - STOCKS Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Matières premières 626 276 553 En-cours de production 0 0 0 Produits intermédiaires et semi-finis 40 38 40 Marchandises 30 45 31 Autres approvisionnements 0 0 0 Valeur brute 696 359 625 Provisions sur matières premières et (60) 0 0 marchandises Provisions sur produits intermédiaires et (40) 0 0 semi-finis Provisions pour autres approvisionnements 0 0 0 Dépréciation (100) 0 0 Valeur nette 596 359 625 COMPTES CONSOLIDES 35 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 NOTE 5 - CLIENTS Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Clients et comptes rattachés 2 406 4 098 4 076 Factures à établir 209 68 37 Provisions (182) (298) (332) Valeur nette 2 433 3 868 3 780 NOTE 6 - AUTRES CREANCES ET IMPOTS DIFFERES - ACTIF Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Avances et acomptes versés 177 21 116 Avances et acomptes 177 21 116 Créances fiscales et sociales 1 112 1 009 1 319 Impôt sur les sociétés 273 286 300 Autres créances d'exploitation 1 582 1 260 1 224 Provisions sur les autres créances (3) (8) (8) Autres créances d'exploitation 2 964 2 547 2 834 Valeur nette 3 141 2 569 2 950 Impôts différés - Actif 74 65 66 AUTRES CREANCES La variation des créances fiscales et sociales s'explique principalement par les comptes de TVA qui font régulièrement l'objet de remboursements. Le poste impôt sur les bénéfices correspond principalement au CICE à rembourser par l'Administration auprès d'ATM GROUP SECURITE (cette société clôture ses comptes au 31 mars de l'année civile). La variation importante des autres créances d'exploitation est en lien avec des avances en comptes courants effectuées par DELTA DRONE et D-DRONE INVEST FRANCE auprès de participations intégrées en consolidation selon la méthode de la « mise en équivalence », induisant la non-neutralisation desdits comptes courants dans les comptes consolidés. IMPOTS DIFFERES - ACTIF La société a comptabilisé un impôt différé actif correspondant aux décalages temporaires d'imposition afférents aux retraitements de consolidation de la période. Il intègre également l'impact de l'harmonisation des taux d'impôt sur les sociétés constatée entre l'ouverture et la clôture de l'exercice. Il est rappelé que le groupe DELTA DRONE ne disposant pas de la capacité à déterminer de façon précise le calendrier dans lequel les déficits fiscaux antérieurement générés, pourraient être utilisés, aucune créance d'impôt liée à ces déficits n'est activée dans les comptes du Groupe au 30 juin 2020. COMPTES CONSOLIDES 36 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 NOTE 7 - COMPTES DE REGULARISATION Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Charges constatées d'avance 729 983 452 Autres comptes de régularisation 0 0 0 Comptes de régularisation 729 983 452 NOTE 8 - DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Valeurs mobilières de placement 531 15 930 Dépréciation des valeurs mobilières de (176) (0) (28) placement Valeurs mobilières de placement nettes 355 15 902 Disponibilités 2 157 3 713 1 141 Trésorerie - Actif 2 157 3 713 1 141 Concours bancaires créditeurs (cf. Note 12) (354) (234) (226) Trésorerie - Passif (354) (234) (226) Trésorerie nette 2 158 3 494 1 817 Les autres valeurs mobilières de placement sont composées, de titres DELTA DRONE acquis dans le cadre de la régulation de cours et des titres du groupe MARE NOSTRUM acquis sur la période à la suite de son introduction en bourse. Elles s'élèvent à un montant de 518 K€. Les moins-values latentes sont provisionnées à hauteur de 176 K€. Enfin, des placements réalisés sous la forme d'obligations et d'actions sont également constatés pour 13 K€. NOTE 9 - CAPITAL SOCIAL Soit le tableau suivant : Nombre d'actions Valeur nominale des Montant du capital social ordinaires actions (en €) (en €) Au 30/06/2019 149 600 630 0,100 14 960 063,00 Augmentations 44 398 613 0,100 4 439 861,30 Diminutions 0 0,000 0,00 Au 18/11/2019 193 999 243 0,100 19 399 924,30 Réduction de la valeur nominale des actions (cf. a) ci-dessous) (0,090) (17 459 931,87) Augmentations 9 162 335 0,010 91 623,35 Diminutions 0 0,010 0,00 Au 31/12/2019 203 161 578 0,010 2 031 615,78 Augmentations 242 271 716 0,010 2 422 717,16 Diminutions 0 0,010 0,00 Au 24/04/2020 445 433 294 0,010 4 454 332,94 Réduction de la valeur nominale des actions (cf. b) ci-dessous) (0,009) (4 008 899,65) Augmentations 58 613 158 0,001 58 613,16 Diminutions 0 0,001 0,00 Au 30/06/2020 504 046 452 0,001 504 046,46 COMPTES CONSOLIDES 37 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 A la suite de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue sur seconde convocation, le 18 novembre 2019, le Conseil d'administration usant de la délégation qui lui a été confiée, a procédé à la réduction de la valeur nominale des actions de DELTA DRONE, portant cette dernière de 0,100 € à 0,010 €. Cette opération a été réalisée au travers d'une réduction de capital par apurement d'une partie des pertes antérieures. A la suite de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2020, le Conseil d'administration usant de la délégation qui lui a été confiée, a procédé à la réduction de la valeur nominale des actions de DELTA DRONE, portant cette dernière de 0,010 € à 0,001 €. Cette opération a été réalisée au travers d'une réduction de capital par apurement d'une partie des pertes antérieures. AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE LA PERIODE : Au cours du 1er semestre 2020, des augmentations de capital successives ont concouru à la création de 300 884 874 actions nouvelles, portant le nombre d'actions composant le capital social de la société de 203 161 578 au 31 décembre 2019 à 504 046 452 actions au 30 juin 2020. Les opérations en capital trouvent leur origine dans la conversion d'Obligations Convertibles en Actions, à hauteur de 295 963 324 nouvelles actions, et l'exercice de Bons de Souscription d'Actions, à hauteur de 4 921 550 nouvelles actions (se décomposant en 4 913 661 actions nouvelles sur exercice de « BSAj » et 7 889 actions nouvelles sur exercice de « BSAy »). A l'occasion de ces augmentations de capital, les frais d'opération liés ont été imputés sur le poste « Prime d'émission » pour un montant net d'impôt de (622) K€. Au 30 juin 2020, le poste « Primes d'émission » présente un solde de 31 125 454 €. REDUCTION DE CAPITAL DE LA PERIODE : Par ailleurs, à la suite de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2020, le Conseil d'administration usant de la délégation qui lui a été confiée, a procédé à la réduction de la valeur nominale des actions de DELTA DRONE, portant cette dernière de 0,010 € à 0,001 €. Cette opération a été réalisée au travers d'une réduction de capital par apurement d'une partie des pertes antérieures. NOTE 10 - AUTRES FONDS PROPRES Soit le tableau suivant : Subventions Avances Emprunts Montant des En Keuros d'investissement obligataires autres fonds conditionnées nettes convertibles propres Au 30/06/2019 0 749 4 283 5 032 Variation de périmètre 0 0 0 0 Augmentations 0 0 2 273 2 273 Diminutions 0 (455) (3 133) (3 588) Au 31/12/2019 0 294 3 423 3 717 Variation de périmètre 0 0 0 0 Augmentations 0 0 4 218 4 218 Diminutions 0 0 (6 073) (6 073) Au 30/06/2020 0 294 1 568 1 862 COMPTES CONSOLIDES 38 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Les autres fonds propres correspondent : A VANCES CONDITIONNEES : Ce tableau intègre les soldes des avances conditionnées ayant été perçues par les sociétés DELTA DRONE ENGINEERING SAS (34 289 €), TECHNI DRONE SAS (90 000 €) et PIXIEL SAS (170 000 €). E MPRUNTS O BLIGATAIRES C ONVERTIBLES : Les « Autres fonds propres » intègrent l'emprunt obligataire convertible en actions - dit ORNAN -, souscrit auprès de YORKVILLE ADVISORS, en avril 2020 (1 568 K€). Compte tenu de la conversion en actions progressive de ces emprunts, ces derniers sont constatés en « Autres fonds propres » et non dans la rubrique « Endettement financier ». Il est précisé qu'à la date de la rédaction du présent document, l'intégralité des Obligations Convertibles en Actions inscrites dans les comptes au 30 juin 2020 et afférentes au contrat ORNAN d'avril 2020, ont été converties en capital. NOTE 11 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Soit le tableau suivant : Ecart Provision pour Provision pour Provision pour En Keuros d'acquisition Total charges risques IDR (PASSIF) Solde net au 30/06/2019 757 0 588 144 1 489 Augmentations 74 0 85 43 203 Diminutions (771) 0 (272) (12) (1 055) Solde net au 31/12/2019 60 0 401 175 637 Différences de change 0 0 0 0 0 Variations du périmètre 0 0 0 0 0 Dotations 0 0 30 24 54 Reprises sur provisions utilisées (9) 0 (74) 0 (83) Reprises sur provisions non utilisées 0 0 0 (26) (26) Reclassements 0 0 0 0 0 Solde net au 30/06/2020 51 0 357 173 582 Les provisions pour risques et charges, constatées au 30 juin 2020, se ventilent de la manière suivante : P ROVISIONS POUR RISQUES : Les provisions pour risques sont afférentes aux différentes actions engagées par d'ex-salariés auprès de différents Conseils Prud'homaux, à la suite de litiges nés à la suite de leur départ du Groupe. Le montant des provisions a été déterminé sur la base des demandes des différents plaignants et en tenant compte du risque encouru par le Groupe au titre de ces instances. Les affaires provisionnées sont soit en départage, soit pendantes en attente du jugement des juridictions, soit jugées mais le délai d'appel n'étant pas purgé, ont été conservées en l'état. COMPTES CONSOLIDES 39 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Les provisions constituées 30 juin 2020 s'élèvent à 356 K€. P ROVISIONS POUR CHARGES : Aucune provision pour charges n'a été dotée sur la période du 1er semestre 2020. P ROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE : Le Groupe a recours aux services d'un actuaire pour le calcul des indemnités de départ à la retraite. Au 30 juin 2020, les calculs ont été actualisés en tenant compte des modifications constatées au niveau du personnel. La provision pour indemnités de départ à la retraite s'élève au 30 juin 2020 à 173 K€. NOTE 12 - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES Soit le tableau suivant : Emprunts auprès Emprunts En Keuros Crédit-bail obligataires non Concours bancaires Total des Ets.de crédit convertibles Solde net au 30/06/2019 1 812 417 0 234 2 861 Solde net au 31/12/2019 1 426 329 0 227 1 982 Différences de change 0 0 0 0 0 Variations du périmètre 0 0 0 0 0 Augmentations 149 65 0 354 568 Diminutions (81) (74) 0 (227) (382) Autres mouvements 0 (10) 0 0 (10) Actualisations 0 0 0 0 0 Solde net au 30/06/2020 1 494 309 0 354 2 157 CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DELTA DRONE SA Emprunt OSEO d'un montant de 150 000 euros. L'objet du prêt, lors de sa souscription en mars 2012, était le financement partiel du programme d'innovation. Ce prêt a été conclu sur la base de l'application d'un taux variable assis sur l'EURIBOR 3 mois.

Un différé d'amortissement de 3 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu initialement pour avril 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Enfin, ce prêt participatif ne bénéficie d'aucune garantie personnelle ni d'aucune sûreté réelle, ni d'aucun covenant financier à respecter, mais bénéficie d'une garantie du Fonds de garantie d'intervention d'AI/ISI à hauteur de 20%, d'une garantie du Fonds National de Garantie Innovation à hauteur de 40% et d'une garantie d'OSEO Régions au titre du Fonds Régional de Garantie Rhône-Alpes à hauteur de 40%.

Un différé d'amortissement de 3 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu initialement pour avril 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Enfin, ce prêt participatif ne bénéficie d'aucune garantie personnelle ni d'aucune sûreté réelle, ni d'aucun covenant financier à respecter, mais bénéficie d'une garantie du Fonds de garantie d'intervention d'AI/ISI à hauteur de 20%, d'une garantie du Fonds National de Garantie Innovation à hauteur de 40% et d'une garantie d'OSEO Régions au titre du Fonds Régional de Garantie Rhône-Alpes à hauteur de 40%. Emprunt CREDIT AGRICOLE RHONE ALPES d'un montant de 252 000 €. L'objet du prêt, souscrit en décembre 2013, était le financement des dépenses de lancement industriel et commercial de la société. COMPTES CONSOLIDES 40 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Le terme du remboursement de cet emprunt est prévu pour décembre 2020. Cet emprunt est assorti d'une garantie constituée d'un nantissement de fonds de commerce, mais d'aucun covenant financier. Enfin, ce prêt bénéficie d'une garantie BPI FRANCE à hauteur de 60% du prêt. Emprunt PRET GARANTI PAR L'ETAT (PGE) souscrit auprès de BNP PARIBAS de 133 K€. Ce prêt d'une durée initiale de 12 mois doit être remboursé en juin 2021.

Cette ligne de prêt n'est assortie d'aucune garantie de la part de DELTA DRONE.

DELTA DRONE ENGINEERING SAS

Cette ligne de prêt n'est assortie d'aucune garantie de la part de DELTA DRONE. DELTA DRONE ENGINEERING SAS Emprunt OSEO d'un montant de 100 000 euros. L'objet du prêt, lors de sa souscription en avril 2012, était le financement partiel du programme d'innovation. Ce prêt a été conclu sur la base de l'application d'un taux variable assis sur l'EURIBOR 3 mois.

Un différé d'amortissement de 3 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour avril 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Enfin, ce prêt participatif ne bénéficie d'aucune garantie personnelle ni d'aucune sûreté réelle, ni d'aucun covenant financier à respecter, mais bénéficie d'une garantie du Fonds de garantie d'intervention d'AI/ISI à hauteur de 20%, d'une garantie du Fonds National de Garantie Innovation à hauteur de 40% et d'une garantie d'OSEO Régions au titre du Fonds Régional de Garantie Aquitaine à hauteur de 40%.

TECHNI DRONE SAS

Un différé d'amortissement de 3 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour avril 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Enfin, ce prêt participatif ne bénéficie d'aucune garantie personnelle ni d'aucune sûreté réelle, ni d'aucun covenant financier à respecter, mais bénéficie d'une garantie du Fonds de garantie d'intervention d'AI/ISI à hauteur de 20%, d'une garantie du Fonds National de Garantie Innovation à hauteur de 40% et d'une garantie d'OSEO Régions au titre du Fonds Régional de Garantie Aquitaine à hauteur de 40%. TECHNI DRONE SAS Emprunt BPI FRANCE d'un montant de 100 000 euros. Ce prêt, souscrit en avril 2016, est un prêt de type « amorçage ». Il a été conclu sur la base de l'application d'un taux variable assis sur le Taux Moyen mensuel de rendement des Emprunts d'Etat à long terme.

Un différé d'amortissement de 3 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour avril 2024, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Enfin, ce prêt participatif ne bénéficie d'aucune garantie personnelle ni d'aucune sûreté réelle, ni d'aucun covenant financier à respecter, mais bénéficie d'une garantie du Fonds Prêt d'Amorçage à hauteur de 80%.

Un différé d'amortissement de 3 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour avril 2024, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Enfin, ce prêt participatif ne bénéficie d'aucune garantie personnelle ni d'aucune sûreté réelle, ni d'aucun covenant financier à respecter, mais bénéficie d'une garantie du Fonds Prêt d'Amorçage à hauteur de 80%. Emprunt CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE d'un montant de 60 000 €. L'objet du prêt, souscrit en août 2016, était le financement de l'acquisition de matériel standard de la société.

Le terme du remboursement de cet emprunt est prévu pour août 2021.

Cet emprunt est assorti d'une sûreté réelle constituée d'un gage du matériel financé, mais d'aucun covenant financier. Enfin, ce prêt bénéficie d'une garantie BPI FRANCE à hauteur de 50% du prêt. COMPTES CONSOLIDES 41 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Emprunt CREDIT COOPERATIF d'un montant de 250 000 €. L'objet du prêt, souscrit en mai 2017, était le financement de l'acquisition de matériel et divers dans le cadre d'un programme d'innovation.

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour janvier 2022, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Cet emprunt est assorti d'une garantie constituée d'un nantissement de fonds de commerce, mais d'aucun covenant financier.

Enfin, ce prêt bénéficie d'une garantie BPI FRANCE à hauteur de 50% du prêt et de la garantie de la société S.O.M.U.D.I.M.E.C., les titres acquis auprès de cette dernière, par la société, à hauteur de 7 503 €, sont par ailleurs nantis en garantie.

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour janvier 2022, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Cet emprunt est assorti d'une garantie constituée d'un nantissement de fonds de commerce, mais d'aucun covenant financier. Enfin, ce prêt bénéficie d'une garantie BPI FRANCE à hauteur de 50% du prêt et de la garantie de la société S.O.M.U.D.I.M.E.C., les titres acquis auprès de cette dernière, par la société, à hauteur de 7 503 €, sont par ailleurs nantis en garantie. Emprunt CIC d'un montant de 30 000 €. L'objet du prêt, souscrit en novembre 2017, était le financement de l'acquisition de drones et de matériel.

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour décembre 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Cet emprunt est assorti d'une sûreté réelle constituée d'un nantissement de compte bancaire, mais d'aucun covenant financier. Par ailleurs, il bénéficie également d'une garantie accordée par PIXIEL, sous la forme d'une caution solidaire.

PIXIEL SAS

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour décembre 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Cet emprunt est assorti d'une sûreté réelle constituée d'un nantissement de compte bancaire, mais d'aucun covenant financier. Par ailleurs, il bénéficie également d'une garantie accordée par PIXIEL, sous la forme d'une caution solidaire. PIXIEL SAS Emprunt BPI FRANCE d'un montant de 100 000 €. L'objet du prêt, souscrit en janvier 2015, était le renforcement de la structure financière de la société.

Un différé d'amortissement de 2 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour février 2022, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Enfin, ce prêt ne bénéficie d'aucune garantie personnelle ni d'aucune sûreté réelle, ni d'aucun covenant financier à respecter, mais bénéficie d'une garantie du Fonds « CCI Innovation Pays de la Loire » à hauteur de 100%.

Un différé d'amortissement de 2 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour février 2022, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Enfin, ce prêt ne bénéficie d'aucune garantie personnelle ni d'aucune sûreté réelle, ni d'aucun covenant financier à respecter, mais bénéficie d'une garantie du Fonds « CCI Innovation Pays de la Loire » à hauteur de 100%. Emprunt CIC d'un montant de 32 157 €. L'objet du prêt, souscrit en juillet 2015, était le financement de divers matériels - DAS Formation.

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour août 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Cet emprunt est assorti d'une sûreté réelle constituée d'un nantissement de compte bancaire, mais d'aucun covenant financier.

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour août 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Cet emprunt est assorti d'une sûreté réelle constituée d'un nantissement de compte bancaire, mais d'aucun covenant financier. Emprunt CIC d'un montant de 12 107 €. L'objet du prêt, souscrit en juillet 2015, était le financement de divers matériels - DAS Prestations de Tournage Audiovisuel.

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour août 2020, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. COMPTES CONSOLIDES 42 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Cet emprunt est assorti d'une sûreté réelle constituée d'un nantissement de compte bancaire, mais d'aucun covenant financier. Emprunt CIC d'un montant de 300 000 €. L'objet du prêt, souscrit en août 2016, était le financement du besoin de fonds de roulement.

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour août 2023, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Cet emprunt est assorti d'une sûreté réelle constituée d'un nantissement du fonds de commerce, mais d'aucun covenant financier. Par ailleurs, il bénéficie également d'une garantie accordée par BPI FRANCE à hauteur de 60% des fonds empruntés.

Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour août 2023, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Cet emprunt est assorti d'une sûreté réelle constituée d'un nantissement du fonds de commerce, mais d'aucun covenant financier. Par ailleurs, il bénéficie également d'une garantie accordée par BPI FRANCE à hauteur de 60% des fonds empruntés. Emprunt BPI FRANCE d'un montant de 500 000 €. L'objet du prêt, souscrit en juin 2017, était le financement des dépenses immatérielles liées au lancement industriel et commercial d'une innovation.

Un différé d'amortissement de 2 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour septembre 2024, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19.

Enfin, ce prêt bénéficie d'une sûreté réelle constituée par un « gage espèces » d'un montant de 25 K€, mais d'aucun covenant financier à respecter. Par ailleurs, il bénéficie également d'une garantie accordée par :

Un différé d'amortissement de 2 ans a été constaté, comme prévu au contrat de prêt, suivi d'un amortissement sur 5 ans. Le terme du remboursement de cet emprunt prévu pour septembre 2024, a bénéficié d'un report d'échéance de 6 mois dans le cadre de la Covid19. Enfin, ce prêt bénéficie d'une sûreté réelle constituée par un « gage espèces » d'un montant de 25 K€, mais d'aucun covenant financier à respecter. Par ailleurs, il bénéficie également d'une garantie accordée par : Le Fonds de Garantie PPI à hauteur de 30% des fonds empruntés et, le Fonds Européen d'Investissement (FEI) à hauteur de 50% des fonds empruntés.

ATM GROUP SRA SAS Emprunt LCL d'un montant de 800 000 €. L'objet du prêt, souscrit en décembre 2016, était le financement de l'acquisition d'une société de sécurité privée (APIC SECURITE).

Le terme du remboursement de cet emprunt est prévu pour décembre 2022.

Cet emprunt est assorti de deux sûretés réelles constituées d'un nantissement de titres financiers et d'un blocage du compte courant ouvert dans les livres d'ATM GROUP SRA au nom de M. Christian BARD, à hauteur de 300 000 €. Cet emprunt bénéficie également d'une garantie partielle accordée par Bpifrance Financement à hauteur de 40% de l'encours des sommes dues. Par ailleurs, ce prêt est assorti d'une clause de covenant financier dit « Covenant de levier » dont la formule de calcul est la suivante : Somme des dettes nettes augmentée de l'encours de crédits-bails et affacturage à la date de clôture des exercices des sociétés ATM Group SRA, ATM Group Sécurité et APIC Sécurité rapportée à Somme des Excédents Brut Exploitation des sociétés ATM Group Sécurité et APIC Sécurité. Le « covenant de levier » doit être inférieur ou égal à 2% à compter de l'exercice clos en 2016 et ce, jusqu'à extinction du prêt. COMPTES CONSOLIDES 43 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 ATM GROUP SECURITE SAS Emprunt LCL d'un montant de 40 000 €. L'objet du prêt, souscrit en juillet 2017, était le financement d'investissements courants liés à l'activité.

Le terme du remboursement de cet emprunt est prévu pour juillet 2020. Cet emprunt n'est assorti d'aucun covenant financier ni d'aucune garantie.

Le terme du remboursement de cet emprunt est prévu pour juillet 2020. Cet emprunt n'est assorti d'aucun covenant financier ni d'aucune garantie. Emprunt LCL d'un montant de 40 000 €. L'objet du prêt, souscrit en avril 2018, était le financement d'investissements courants liés à l'activité.

Le terme du remboursement de cet emprunt est prévu pour avril 2021. Cet emprunt n'est assorti d'aucun covenant financier ni d'aucune garantie. DETTES DE CREDIT-BAIL Les contrats de crédit-bail sont afférents au financement de véhicules, de matériel informatique et de matériels techniques. Le montant restant dû s'élève au 30 juin 2020 est de 309 K€. CONCOURS BANCAIRES CREDITEURS Les concours bancaires créditeurs s'élèvent à 354 K€ au 30 juin 2020. ECHEANCIER DES EMPRUNTS En Keuros A moins d'un an de un à deux ans de deux à trois de trois à quatre de quatre à cinq de cinq à six ans de six à sept ans de sept à huit Total ans ans ans ans Emprunts auprès des Ets. de crédit 560 382 306 161 85 0 0 0 1 494 Crédit-bail 106 106 97 0 0 0 0 0 309 Emprunts obligataires - non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 convertibles Dettes non courantes 666 488 403 161 85 0 0 0 1 803 Concours bancaires 354 0 0 0 0 0 0 0 354 Dettes courantes 354 0 0 0 0 0 0 0 354 Total des emprunts et dettes 1 020 488 403 161 85 0 0 0 2 157 NOTE 13 - DETTES FOURNISSEURS, AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION Soit le tableau suivant : COMPTES CONSOLIDES 44 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Dettes fournisseurs 1 753 1 733 2 348 Dettes sur acquisitions d'immobilisations 397 37 397 Avances et acomptes reçus 66 2 89 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 215 1 772 2 834 Dettes fiscales 1 049 1 401 1 601 Dettes sociales 2 309 2 580 2 388 Dettes fiscales et sociales 3 357 3 981 3 989 Impôt sur les sociétés 294 279 285 Autres dettes d'exploitation 2 330 1 659 2 076 Impôts différés - Passif 28 (1) 0 Total des autres dettes 2 653 1 937 2 361 Total des dettes fournisseurs, des dettes sociales et fiscales et des autres dettes 8 225 7 689 9 184 Produits constatés d'avance 293 297 64 Total des comptes de régularisation 293 297 64 NOTE 14 - ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES D'EXPLOITATION Soit le tableau suivant : En Keuros A moins d'un an De un à cinq ans Au-delà de cinq Total ans Avances et acomptes versés 177 0 0 177 Créances clients et assimilées nettes de provisions 2 433 0 0 2 433 Autres créances nettes de provisions 1 949 1 089 0 3 037 Créances d'exploitation 4 559 1 089 0 5 648 Dettes financières non courantes 0 0 0 0 Dettes financières courantes 0 0 0 0 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 215 0 0 2 215 Autres dettes 3 911 2 099 0 6 010 Dettes d'exploitation 6 126 2 099 0 8 225 NOTE 15 - CHIFFRE D'AFFAIRES ET DONNEES SECTORIELLES Le chiffre d'affaires constaté dans les comptes consolidés du Groupe DELTA DRONE au 30 juin 2020, correspond à des facturations « hors groupe » d'un montant de 6 885 K€. Décomposition sectorielle du chiffre d'affaires : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Chiffre d'affaires - Prestations de services 6 690 5 388 14 850 Chiffre d'affaires - Formations facturées 87 237 445 Chiffre d'affaires - Marchandises vendues 108 268 691 Chiffre d'affaires consolidé de la période 6 885 5 893 15 987 La répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques est la suivante : COMPTES CONSOLIDES 45 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 En Keuros France Europe USA Afrique Amérique Amérique Asie/Inde Total centrale du Sud Chiffre d'affaires - Prestations de services 5 723 967 6 690 Chiffre d'affaires - Formations facturées 87 87 Chiffre d'affaires - Marchanises vendues 108 108 Chiffre d'affaires consolidé de la période 5 918 0 0 967 0 0 0 6 885 NOTE 16 - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Production stockée 0 (3) (1) Production immobilisée 1 019 299 569 Subventions d'exploitation 61 20 490 Transferts de charges 118 96 206 Autres produits 26 282 297 Total des produits d'exploitation 1 224 695 1 561 COMPTES CONSOLIDES 46 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 NOTE 17 - ACHATS, IMPOTS ET CHARGES DE PERSONNEL Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Achats de matières 1 387 1 101 3 418 Variation de stocks (75) 53 (210) Autres achats et charges externes 2 145 2 347 4 844 Achats et variation des stocks 3 456 3 501 8 052 Impôts, taxes et versements assimilés 231 129 397 Impôts, taxes et versements assimilés 231 129 397 Salaires et traitements assimilés 4 830 4 193 10 984 Charges sociales 1 543 1 319 3 001 Total des charges de personnel 6 373 5 512 13 985 Total des charges d'exploitation 10 060 9 142 22 433 - Répartition des effectifs du Groupe par entité : Soit le tableau : Sociétés Effectif au 30 juin 2020 DELTA DRONE 26 MTSI 1 HYDROGEOSPHERE 3 TECHNIDRONE 3 DELTA DRONE EXPERTS 5 PIXIEL 9 DELTA DRONE ENGINEERING 2 AER'NESS INTERIM 3 DELTA DRONE SOUTH AFRICA 1 ROCKETMINE SOUTH AFRICA 26 ROCKETMINE GHANA 6 DSL AFRICA 1 DELTA DRONE MAROC 10 DELTA DRONE COTE D'IVOIRE 0 ATM GROUP SRA 5 ATM GROUP ACCUEIL 13 ATM GROUP SECURITE 221 AMF 0 Total des effectifs du Groupe : 335 COMPTES CONSOLIDES 47 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 NOTE 18 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Immobilisations incorporelles (362) (309) (628) Immobilisations corporelles (518) (642) (1 293) Dotations nettes de reprises d'exploit. (879) (951) (1 921) Actifs circulants 52 (52) (86) Risques et charges (27) 7 12 Dotations nettes de reprises 26 (46) (74) Total des amortissements et des reprises (853) (996) (1 995) Ecarts d'acquisition (920) (703) (1 670) Dotations nettes de reprises (920) (703) (1 670) NOTE 19 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Elles s'élèvent à 146 K€. NOTE 20 - RESULTAT FINANCIER Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Produits de participation 0 0 41 Produits de cession des VMP 0 4 6 Autres intérêts et versements assimilés 13 11 47 Gains de change 29 7 3 Reprises de provisions financières 2 598 444 Total des produits financiers 45 619 540 Charges d'intérêts (77) (47) (130) Charges de cession de VMP 0 0 0 Pertes de change (1) (5) (31) Dotations aux provisions financières (150) (2) (323) Autres charges financières (20) (13) (24) Retraitements de consolidation 0 0 481 Total des charges financières (248) (66) (27) Résultat financier de la période (203) 553 513 COMPTES CONSOLIDES 48 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 NOTE 21 - RESULTAT EXCEPTIONNEL Soit le tableau suivant : En Keuros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Produits sur opérations de gestion 115 8 10 Produits sur opérations de capital 41 876 664 Reprises de provisions exceptionnelles 74 420 780 Total des produits exceptionnels 230 1 304 1 454 Charges sur opérations de gestion (230) (207) (655) Charges sur opérations de capital (51) (1 689) (2 036) Dotations aux provisions exceptionnelles 0 (0) (119) Total des charges exceptionnelles (281) (1 895) (2 810) Résultat exceptionnel de la période (51) (591) (1 356) NOTE 22 - IMPOT SUR LES RESULTATS La charge d'impôt s'élève à 76 K€. NOTE 23 - RESULTAT PAR ACTION RESULTAT DE BASE Le résultat de base par action est obtenu en divisant le résultat net revenant aux actionnaires de DELTA DRONE par le nombre d'actions en circulation à la clôture des exercices concernés. En euros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Bénéfice (déficit) de la période (4 361 174) (4 879 824) (9 539 362) Nombre d'actions utilisé pour le résultat de base par 504 046 452 149 600 630 203 161 578 action Résultat par action (0,01) (0,03) (0,05) RESULTAT DILUE Le résultat dilué par action est obtenu en divisant le résultat net revenant aux actionnaires de DELTA DRONE par le nombre d'actions en circulation au 30 juin 2020, ajusté de l'impact maximal de : Du nombre d'actions potentielles afférentes aux BSA exerçables en circulation au 30 juin 2020 (contrat d'OCABSA d'octobre 2016) soit 34 404 502 actions ;

Du nombre d'actions potentielles afférentes aux « BSA y » exerçables en circulation au 30 juin 2020, soit 11 376 983 actions ;

» exerçables en circulation au 30 juin 2020, soit 11 376 983 actions ; Du nombre d'actions potentielles afférentes aux BSA attachés au contrat ORNAN émis le 2 décembre 2019, soit 27 587 449 actions ; - Du nombre d'actions potentielles afférentes contrat ORNAN émis le 24 avril 2020, soit 68 561 871 actions ; COMPTES CONSOLIDES 49 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 - Du nombre d'actions potentielles afférentes aux BSA attachés au contrat ORNAN émis le 24 avril 2020, soit 42 892 156 actions ; Du nombre d'actions potentielles afférentes aux actions gratuites à acquérir par les mandataires et salariés, soit 40 028 342 actions. Ainsi, en tenant compte de ces éléments, le nombre potentiel d'actions à émettre est de 224 851 303 actions, soit, additionnées de celles composant le capital au 30 juin 2020, un total de 728 897 755 actions. En euros 30/06/2020 30/06/2019 31/12/2019 Bénéfice (déficit) de la période (4 361 174) (4 879 824) (9 539 362) Nombre d'actions utilisé pour le résultat dilué par 728 897 755 286 602 257 365 358 466 action Résultat par action (0,01) (0,02) (0,03) NOTE 24 - ENGAGEMENTS HORS BILAN COVENANTS : Seul un emprunt souscrit par la société ATM GROUP SRA, antérieurement à son entrée dans le Groupe, est assorti d'un convenant financier. A ce titre, il convient de se reporter à la note 12 du présent document. EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS : Aucun effet escompté non échu n'est constaté au 30 juin 2020. AUTRES ENGAGEMENTS DONNES OU REÇUS : Engagements données Engagements reçus DELTA DRONE SA Garantie du Fonds de garantie d'intervention d'AI/ISI à hauteur de 20%, d'une garantie du Fonds National de Garantie EMPRUNT OSEO - 150 K€ Néant Innovation à hauteur de 40% et d'une garantie d'OSEO Régions au titre du Fonds Régional de Garantie Rhône-Alpes à hauteur de 40% Nantissement de fonds de Garantie BPI FRANCE à EMPRUNT CREDIT AGRICOLE - 252 K€ commerce à hauteur de hauteur de 60% du prêt 100% du prêt Garantie de l'Etat accordé EMPRUNT PGE BNP PARIBAS - 133 K€ Néant à l'établissement bancaire COMPTES CONSOLIDES 50 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Engagements données Engagements reçus DELTA DRONE ENGINEERING SAS Garantie du Fonds de garantie d'intervention d'AI/ISI à hauteur de 20%, d'une garantie du Fonds National de Garantie EMPRUNT OSEO - 100 K€ Néant Innovation à hauteur de 40% et d'une garantie d'OSEO Régions au titre du Fonds Régional de Garantie Rhône-Alpes à hauteur de 40% TECHNI DRONE SAS Garantie du Fonds Prêt EMPRUNT OSEO - 100 K€ Néant d'Amorçage à hauteur de 80% EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE - 60 Gage sur matériel financé Garantie BPI FRANCE à K€ hauteur de 50% du prêt Nantissement de fonds de commerce à hauteur de Garantie BPI FRANCE à EMPRUNT CREDIT COOPERATIF - 250 K€ 100% du prêt et hauteur de 50% du prêt nantissement d'actions SOMUDIMEC Nantissement de compte Caution solidaire de la société PIXIEL SAS à EMPRUNT CIC - 30 K€ bancaire à hauteur de hauteur des sommes 100% du prêt empruntées PIXIEL SAS Garantie du Fonds "CCI EMPRUNT BPI - 100 K€ Néant Innovation Pays de la Loire" à hauteur de 100% Nantissement de compte EMPRUNT CIC - 32,1 K€ bancaire à hauteur de Néant 100% du prêt Nantissement de compte EMPRUNT CIC - 12,1 K€ bancaire à hauteur de Néant 100% du prêt Nantissement de fonds de Garantie BPI FRANCE à EMPRUNT CIC - 300 K€ commerce à hauteur de hauteur de 60% du prêt 100% du prêt Garantie du prêt par : - Le Fonds de Garantie PPI EMPRUNT BPI - 500 K€ Rétention de 25 K€ à hauteur de 30% et, comme "gage espèces" - le Fonds Européen d'Investissement (FEI) à hauteur de 50% ATM GROUP SRA SAS Nantissement de titres financiers et blocage du Garantie partielle compte courant ouvert accordée par Bpifrance EMPRUNT LCL - 800 K€ dans les livres d'ATM Financement à hauteur de (1) GROUP SRA au nom de M. 40% de l'encours des Christian BARD, à hauteur sommes dues de 300 000 € ATM GROUP SECURITE SAS EMPRUNT LCL - 40 K€ Néant Néant EMPRUNT LCL - 40 K€ Néant Néant COMPTES CONSOLIDES 51 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 - Ce prêt est assorti d'un covenant financier, à ce titre, il convient de se reporter à la note 12 du présent document. NOTE 25 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Soit le tableau suivant : En Euros Prestations de services Contrôle légal des entrant dans les services Entités comptes (au 30 juin autres que la 2020) certification des comptes DELTA DRONE SA 20 500 19 000 HYDROGEOSPHERE SAS 1 250 N/A DELTA DRONE ENGINEERING SAS 3 000 N/A ECOLE FRANCAISE DU DRONE SAS 1 250 N/A TECHNI DRONE SAS 2 000 N/A AER NESS SAS 500 N/A AER'NESS EVENT SAS 625 N/A PIXIEL SAS 2 250 N/A D-DRONE INVEST FRANCE 1 250 N/A DELTA DRONE EXPERT 1 250 N/A DRONE PROTECT SYSTEM 1 250 N/A COMPTES CONSOLIDES 52 GROUPE DELTA DRONE - 30 JUIN 2020 Attachments Original document

