Delta Drone affiche une croissance semestrielle de 21,6%

Le chiffre d’affaires consolidé de Delta Drone a progressé de 21,6% pour s’établir à 8,5 millions d'euros au premier semestre, dont 22,1% réalisés par la filiale Delta Drone International Ltd, basée en Australie et évoluant principalement dans le secteur des mines.



" Toutes les sociétés sans exception composant le portefeuille UDT (Elistair, Donecle, Diodon Drone Technologies, Aero41 et Sightec) connaissent un développement très satisfaisant, avec une mention particulière pour Donecle et Aero41 qui ont dégagé un résultat net positif lors du dernier exercice clos (2021) " a précisé le spécialiste des drones.



Plusieurs d'entre elles sont en situation favorable pour réaliser dans les prochains mois des levées de fonds leur permettant de poursuivre leur développement. " Les valorisations retenues dans le cadre de ces opérations devraient entraîner une forte appréciation de la valeur du portefeuille UDT ", souligne Delta Drone.