Delta Drone s’est engagée à mettre en place un financement d’obligations simples (les « OS ») à émettre par la Société et qui feront l’objet d’un mécanisme dit d’equitization grâce à l’exercice de bons de souscription d’actions dits d’equitization (les « BSAE2 ») avec un fiduciaire désigné, qui, après avoir reçu les actions issues de l’exercice desdits BSAE2, n’a pas vocation à rester actionnaire de la société. Les actions résultant de l'exercice des BSAE2 seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.



Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de BSAE2 qui seront émis au profit du Fiduciaire.



Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société compte tenu de la mise en place de ces mécanismes d'equitization et sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ces opérations, mentionnés dans le présent communiqué.



Delta Drone rappelle qu'elle a par ailleurs mis en place par le passé d'autres opérations de financement dilutives.



La société précise qu'elle diffusera un nouveau communiqué au moment de la mise en place du financement afin d'informer le marché des modalités définitives et en particulier du nombre de BSAE2 à émettre et de la dilution potentielle en résultant.