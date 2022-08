Delta Drone : contrat avec une mine sud-africaine

Delta Drone International (via sa filiale Rocketmine Pty Ltd) annonce la signature d'un contrat pour fournir des services de cartographie par drone avec la mine de minerai de fer Khumani d'Assmang Proprietary Limited, en Afrique du Sud.



Ce contrat correspond à un renouvellement sur trois ans. Sa valeur totale s'élève à 0,9 million de dollars australiens (10,3 millions de rands sud-africains) et correspond à un chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) de 293.000 dollars australiens.



Khumani pourra néanmoins le résilier si Rocketmine Pty Ltd ou une société associée ne se transforme pas en une entité B-BBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment) accréditée à 51% dans les 21 mois (contre 26% actuellement).



La mine de minerai de fer Khumani, située dans la province du Cap Nord, dispose d'une capacité d'extraction de 14 millions de tonnes par an. Outre le minerai de fer, Assmang opère également dans le manganèse et le chrome.



