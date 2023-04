Delta Drone : de fortes pertes en 2022

Pour l'exercice 2022, Delta Drone affiche un Ebitda négatif de 6,57 millions d'euros et une perte opérationnelle courante de 8,38 millions d'euros. Il affiche aussi une perte opérationnelle de 17,04 millions d'euros (contre une perte de 9,51 millions d'euros au 31 décembre 2021). Son résultat net des sociétés intégrées est négatif à hauteur de 18,05 millions d'euros (contre une perte nette de 4,42 millions d'euros au 31 décembre 2021). Son chiffre d'affaires a reculé de 17,5% à 13,09 millions d'euros (alors qu'il était de 15,86 millions d'euros au 31 décembre 2021).



Delta Drone a été confronté depuis le début du second semestre 2022 aux difficultés qui affectent les valeurs moyennes sur les marchés financiers, se traduisant pour le groupe par un effondrement de sa valeur boursière et de sa liquidité.



Le groupe a réagi en décidant d'un plan d'actions radical de nature à modifier en profondeur sa structure et son organisation, et par voie de conséquence, son modèle économique originel.



Sur les 4 branches qui constituaient le groupe jusqu'alors, la branche Delta Drone International a été cédée en début d'année 2023.



La branche Delta Drone Human Tech pourrait être cédée à court terme



La branche UDT fait l'objet d'un programme de cession progressif



Enfin, la branche Delta Drone SA a fait l'objet d'une réorganisation drastique

Ces cessions et projets de cession sont destinés principalement à apporter de la trésorerie au groupe.