Delta Drone : débute sa cotation à la bourse ASX de Sydney

Delta Drone International annonce le début de sa cotation à la bourse ASX de Sidney, à compter de ce jour, à l'issue de l'opération de rapprochement réussie entre ParaZero, un des leaders mondiaux des systèmes embarqués de sécurité pour drone et Delta Drone South Africa, leader des prestations de service par drone en Afrique, notamment pour les secteurs des mines et de l'agriculture.



La reprise de cotation sur la bourse ASX de Sydney est favorisée par le très large succès de l'augmentation de capital de A$5 million correspondant à une capitalisation boursière initiale de A$20 million. De nombreux nouveaux actionnaires, tant australiens qu'investisseurs internationaux, ont rejoint à cette occasion les actionnaires historiquement présents au capital de ParaZero Ltd (ancienne dénomination de Delta Drone International Ltd).



Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer l'établissement et le développement sur le marché australien, assure Delta Drone.



