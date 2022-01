Delta Drone : directeur des opérations nommé pour ISS Spotter

Delta Drone annonce la nomination de Laurent Rozewicz au poste clé de directeur des opérations ISS Spotter, à compter du 3 janvier 2022, pour accélérer le déploiement de ses solutions professionnelles sur le marché de la sécurité.



'Fort de 27 années au sein de l'Armée de l'air et de l'espace, qu'il quitte avec le grade de colonel, Laurent Rozewicz apporte une solide expérience dans le management d'équipes pluridisciplinaires, le pilotage d'activités et la maîtrise de situations à forts enjeux', souligne-t-il.



Les solutions ISS Spotter constituent une gamme complète de solutions de sécurité, déclinées en drone automatique, drone filaire et désormais en version 'mobile trailer' avec Spotterbot, issu de l'acquisition récente d'AB Comtech par Delta Drone.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.