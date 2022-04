Delta Drone : fin des discussions avec le canadien Volatus

Delta Drone et Volatus Aerospace ont annoncé lundi avoir décidé d'un commun accord d'interrompre leurs discussions en vue d'un rapprochement, des pourparlers qui avaient été officialisés le mois dernier.



Dans un communiqué, Delta Drone explique que la date butoir du 30 avril qui était contractuellement actée pour aboutir à la signature d'un accord définitif est devenue caduque.



Cet échec signifie que chaque entreprise va retrouver dès aujourd'hui sa pleine liberté de manoeuvre.



Pour autant, Delta Drone et Volatus affirment avoir la volonté de capitaliser sur leurs premiers échanges et d'explorer les voies d'une coopération future, notamment pour la commercialisation des produits de chacun dans leur zone d'influence respective.



Delta Drone avait annoncé le mois dernier la signature d'un accord avec la société canadienne visant à former un leader mondial du secteur des drones, via une prise de participation de 45% de Volatus dans Delta Drone.



Lundi, à la suite de l'impasse des négociations, le titre Delta Drone plongeait de plus de 18% à la Bourse de Paris.



