Delta Drone : A suivre aujourd'hui

Delta Drone a fait état d'une perte nette de 10,86 millions d'euros en 2020 contre une perte de 10,08 millions d'euros en 2019. L'Ebitda est resté négatif, mais il est passé en un an de -3,415 millions d'euros à - 1,58 million d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des drones civils à usage professionnel est passé de 15,99 millions d'euros à 13,42 millions d'euros. Au 19 mars 2021, la trésorerie nette s'établit à 3,1 millions d'euros.



Le groupe continue de privilégier l'objectif d'atteindre une situation de profitabilité d'exploitation. " Les chiffres de l'exercice 2020, et plus encore ceux du second semestre, sont à cet égard encourageants et nous placent dans la bonne voie " s'est réjouit Drone Volt.