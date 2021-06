DELTA DRONE ENVISAGE DE RENFORCER SON CONTRÔLE A 100%

DE SA FILIALE ATM GROUP SRA

Les points à retenir :

Delta Drone convoque une Assemblée générale extraordinaire pour le 21 juillet 2021, afin d’entériner l’acquisition par voie d’apport en nature des 35% du capital de sa filiale ATM Group SRA non encore détenus.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de consolidation d’un pôle intégré spécialisé dans l’activité de sécurité privée traditionnelle, visant à accélérer la dronification du secteur.

A horizon 2024, le plan stratégique prévoit que le pôle « sécurité privée traditionnelle » représente environ 1/3 de l’activité globale du Groupe, centrée sur une clientèle de grands comptes et largement dronifiée.





14 juin 2021 à 9H – Suivant avis publié au BALO – Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°70 en date du vendredi 11 juin 2021, Delta Drone convoque une Assemblée générale extraordinaire le 21 juillet 2021 à 9h en son siège social destinée à se prononcer sur l’apport en nature réalisée par les deux actionnaires minoritaires de ATM Group SRA. Cette opération aurait pour effet de renforcer la participation de Delta Drone dans le capital de la société ATM Group SRA qui passerait ainsi de 65% à 100%.

Pour rappel, ATM Group SRA est la société faîtière de 3 sociétés opérationnelles détenues à 100% :

ATM Group Sécurité, société de sécurité privée traditionnelle, dont la clientèle est très majoritairement constituée de grands comptes (administrations et groupes industriels),

ATM Group Accueil, société de services complémentaire de l’activité principale du groupe, notamment spécialisée dans les prestations d’accueil,

AMF, centre de formation agréé pour les métiers de la sécurité privée.





Le groupe ATM a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10 M€ en 2020, quasiment stable en dépit d’une baisse marquée de la partie événementielle, en liaison avec l’annulation de toutes les manifestations du fait de la crise sanitaire. Il dégage en outre un résultat légèrement bénéficiaire.

L’opération d’apport en nature a fait l’objet d’un rapport d’un expert indépendant, nommé aux fins d’évaluer la valorisation de la société ATM Group SRA. Parallèlement, un Commissaire aux apports a été désigné par le Président du Tribunal de Commerce, devant se prononcer sur la valeur des apports et sur l’équité de sa rémunération.

Les modalités de participation des actionnaires à ladite Assemblée générale extraordinaire sont décrites dans la parution au BALO précitée.

Le cadre stratégique de l’opération

L’opération s’inscrit clairement en cohérence avec l’accord signé et annoncé le 21 avril dernier, relatif à la prise de contrôle à 100% par Delta Drone de deux entités du Groupe Weesure. Comme déjà indiqué, cet accord devrait être définitivement acté à fin juillet 2021.

Au terme de ces évolutions, Delta Drone contrôlera à 100% un pôle « sécurité privée traditionnelle » représentant un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 30 à 35 M€, bénéficiaire et très concentré sur une clientèle de grands comptes dans le cadre de contrats pluriannuels.

L’objectif assigné à ce pôle n’est pas d’accélérer à tout prix sa croissance, mais de concentrer ses efforts de manière prioritaire sur la dronification de la clientèle existante.

Tout l’enjeu pour Delta Drone est de disposer à horizon 2024 d’un pôle « sécurité privée » dont la clientèle serait majoritairement dronifiée et qui représenterait environ 1/3 du chiffre d’affaires consolidé du Groupe.

Au service de cette stratégie, les filiales respectives de formation de Delta Drone et de ATM Group ont mis au point depuis début 2021, un cursus de formation d’opérateurs de solutions drones dédié aux agents de sécurité. Ce cursus complet se compose d’un tronc commun, qui correspond aux formations réglementaires obligatoires pour exercer la profession, suivi de modules optionnels qui permettent aux agents de devenir opérateurs de solutions professionnelles drones.

Ce modèle innovant et exclusif offre ainsi des possibilités d’évolution professionnelle inédites et attractives, et connaît d’ores et déjà un réel succès mesuré par le nombre des inscriptions aux futures sessions.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

Jérôme Gacoin Louise Caetano +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 jgacoin@aelium.fr l.caetano@open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com

Pièce jointe