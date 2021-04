Delta Drone : INTERNATIONAL ÉLARGIT SON PERIMETRE D'INTERVENTION AU GHANA AVEC UN CLIENT MINIER DE PREMIER RANG MONDIAL

Points-clés :



Delta Drone International a élargi son offre de services avec l’une des plus grandes sociétés minières aurifère au monde en fournissant des solutions LIDAR au Ghana

C e projet additionnel débute en avril 2021, générant un chiffre d’affaires d’environ 70 000 Aus $

Delta Drone International fournira des solutions LIDAR en temps réel via drone pour examiner les options d’expansion du site minier ghanéen par l’intermédiaire de sa marque spécialisée dans l’exploitation minière, Rocketmine





26 avril 2021 à 7h45– Delta Drone International (ASX:DLT), fournisseur mondial de services à base de drones, a élargi sa mission contractuelle avec l’une des plus grandes sociétés minières aurifère au monde, au Ghana.

Delta Drone International fournira une solution LIDAR pour aider le groupe minier à examiner d’éventuelles expansions de sites en temps réel.

Ce nouveau service s’ajoute à la liste croissante des services de données basés sur les drones que Delta Drone International fournit au conglomérat minier depuis trois ans.

Pour des raisons commerciales et de sécurité, l’identité du client demeure confidentielle.

Christopher Clark, CEO de Delta Drone International, a déclaré :

« Être sollicité pour des services supplémentaires par nos clients, témoigne de la valeur fondamentale de notre modèle de service par drones et de notre capacité à fournir des solutions sur mesure en dehors de notre mission principale. Le fait d’avoir des marques spécialisées par secteur permet à notre personnel sur le terrain d’acquérir une compréhension approfondie de certaines industries et de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour intégrer nos services dans leurs opérations quotidiennes et aider à résoudre les défis auxquels ils sont confrontés.

Le défi pour ce client est d’accéder aux rapports en temps réel sur la qualité de la terre afin d’évaluer le plus efficacement les options d’expansion d’un site minier. Grâce à nos solutions aériennes LIDAR, nous lui fournirons les données dont il a besoin, dans les meilleurs délais, ce qui lui permettra de se concentrer sur ses activités principales.

Le recours à une solution entièrement externalisée traduit la confiance dont nous bénéficions auprès de nos clients. Elle permet de nous inscrire dans une relation pérenne dont l’intensité s’accroît avec le temps. Delta Drone International, au travers de sa marque Rocketmine, devient progressivement la référence en matière de services par drones en Afrique.

Nous constatons une demande accrue d’utiliser notre capacité LIDAR pour créer ces « modèles numériques d’élévation » qui permettent aux entreprises de voir sous la forêt épaisse et d’autres végétaux de surface, afin de déterminer avec plus de précision l’adéquation du site pour certains types d’infrastructure et la façon dont un site peut être utilisé. Alors que nous poursuivons notre expansion mondiale, nous sommes impatients de fournir des solutions aériennes en temps réel à de nouveaux clients grâce à notre modèle unique de prestataire de service par drones. »

L’original de ce communiqué est écrit en anglais pour la bourse ASX de Sydney (Australie)

