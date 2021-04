Delta Drone : INTERNATIONAL RENFORCE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

Communiqué ASX







8 avril 2021 à 18h - Delta Drone International (ASX : DLT) a le plaisir d'annoncer la nomination de MM. Christian Viguié et Nicolas Clerc au Conseil d'Administration en tant qu'administrateurs non exécutifs avec effet immédiat.

Christian est Président-directeur général de Delta Drone SA, actionnaire majoritaire de Delta Drone International. Diplômé de l'IEP Paris, Christian a travaillé comme analyste financier avant de créer plusieurs sociétés de conseil et d’information financière. Il a également été directeur général du groupe Unilog de 1998 à 2006, où il était responsable des relations avec la communauté financière.

Nicolas est Directeur financier de Delta Drone SA. Diplômé d'études supérieures en comptabilité et gestion, Nicolas jouit de 20 ans d'expérience dans des cabinets comptables et d'audit, notamment PriceWaterhouseCoopers et TEOREM. Il a rejoint le groupe Delta Drone en septembre 2017 en tant que Directeur Administratif et Financier du Groupe.

Ni Christian ni Nicolas ne percevront d'honoraires pour leurs fonctions de directeur non exécutif chez Delta Drone International.

Le président de Delta Drone International, Eden Attias, précise : « Nous sommes ravis que Christian et Nicolas rejoignent le conseil d'administration de Delta Drone International, dans ce qui est une démonstration d'un fort alignement avec notre entité mère. En plus de leur expérience professionnelle, personnelle et internationale diversifiée, Christian et Nicolas apportent une connaissance inestimable du groupe Delta Drone et de ce qui est nécessaire pour construire une société de services de drones de premier plan.

« Ils joueront un rôle clé en aidant au développement de Delta Drone International en Australie, initialement dans les secteurs minier et agricole, mais aussi en créant une entreprise véritablement mondiale, car les services de drones et les livraisons de tous types de produits deviendront de plus en plus une partie quotidienne des opérations commerciales à travers le monde."

Cette annonce a été autorisée pour publication par le conseil d'administration de Delta Drone International Limited.

À propos de Delta Drone International

Delta Drone International est un fournisseur international de services de données et de solutions technologiques basés sur des drones pour les industries minières, agricole et technique. Il fournit des relevés aériens et des services de cartographie, de sécurité et de surveillance, ainsi que l’observation des explosions et l'analyse des fragments grâce à un service entièrement externalisé avec IA et un traitement rapide des données, permettant aux entreprises clientes de se concentrer sur les opérations au sol tandis que Delta Drone International s'occupe de tout dans les airs. Delta Drone International dispose en interne d'une technologie spécifique, d'un centre de R&D et d'intégration et d'une expertise spécialisée dans la conception, le développement et la fourniture de systèmes de sécurité autonomes de première qualité pour les drones commerciaux.

