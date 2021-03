Delta Drone entre au capital de DIODON Drone Technology

1er mars 2021 à 18h

Delta Drone et DIODON Drone Technology annoncent ce jour la signature d’un accord capitalistique, associant augmentation de capital et émission d’un emprunt obligataire convertible, qui permettra à Delta Drone de détenir à terme une participation minoritaire supérieure à 10 % dans le capital de la startup toulousaine, aux côtés des deux fondateurs et dirigeants de l’entreprise.

Cette opération va permettre à DIODON Drone Technology de disposer de ressources financières accrues, destinées notamment à financer l’industrialisation et la commercialisation de son nouveau drone, le DIODON HP30.

Créée en mars 2017 à Toulouse par deux ingénieurs diplômés de l’ISAE-Supaéro, la société développe un concept très innovant et unique au monde de micro-drone à structure gonflable de reconnaissance, de surveillance et d’inspection dédié aux environnements exigeants (maritime, sableux, équatorial).

Le premier système présenté a été le DIODON SP20 lors d’Eurosatory en juin 2018, drone multirotor rustique à structure gonflable. Fort des retours d’expérience acquis, par exemple lors d’un déploiement sur Barkhane mi-2019 ou par l’utilisation du drone par des forces spéciales marines européennes, l’entreprise s’est alors lancée dans le développement d’un drone professionnel, industrialisable, pour les applications en milieu maritime.

Un an après le lancement du programme et malgré la COVID-19, le DIODON HP30 a vu le jour. S’il se base également sur une structure gonflable caractéristique de la gamme DIODON, le saut technologique est d’autant plus grand que la technologie et les composants diffèrent. Alors que le DIODON SP20 utilisait des composants sur étagère, impossible de faire de même pour un drone se voulant rustique et réellement amphibie.

Le DIODON HP30 a été développé autour d’une charge utile de très haute performance, complètement étanche et stabilisée mécaniquement, qui va permettre au drone d’opérer de jour comme de nuit, grâce à deux capteurs électro-optique et thermique. Plus que l’aspect détection, reconnaissance et identification (DRI), l’intégralité du vecteur a été amélioré, de la connectique de grade militaire, aux batteries externes complètement étanches, à l’électronique spécifique conçue avec des contraintes fortes de souveraineté.









Toutefois, un drone aérien opère avant tout dans un système plus complexe duquel il ne représente qu’un capteur déporté. Dans cette logique et grâce à la maîtrise de DIODON Drone Technology de l’ensemble de la fabrication du système (drone, station sol, batterie …), l’entreprise a su nouer des liens forts avec des entreprises françaises pour innover sur le segment drone.

Des liens forts dans un premier temps avec des acteurs français reconnus du naval de défense, tels que Nexeya et Naval Group qui les soutiennent dans le développement de leurs drones. Et également avec des startups régionales, telle que Donecle (dont Delta Drone est actionnaire) qui se spécialise dans l’inspection automatisée, pour développer, par exemple, une solution drone d’inspection automatique d’éoliennes offshore.

Ces partenariats technologiques et commerciaux permettent d’asseoir DIODON Drone Technology comme acteur incontournable sur les sujets drones aériens en environnements maritimes, tant sur le secteur Défense, que pour des applications civiles.

Pour Delta Drone, l’investissement dans DIODON Drone Technology constitue une opportunité stratégique majeure. En premier lieu, il complète de manière très cohérente les prises de participations minoritaires passées dans des startups à fort potentiel et dont les activités sont proches, notamment Donecle et Elistair. En second lieu, la technologie « marine » pourrait être déclinée au service de la solution professionnelle ISS Spotter, particulièrement auprès des services de surveillance et de sécurité d’infrastructures portuaires, en France et à l’étranger.

