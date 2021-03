Delta Drone : renforce son portefeuille de participations stratégiques Investissement dans la société israélienne Sightec

24 mars 2021 à 18 h

Grâce à la création de sa filiale Delta Drone International (société cotée à la Bourse ASX de Sydney – DLT : ASX), le Groupe dispose désormais de trois solides bases de développement hors de France : l’Afrique australe et l’Australie pour les secteurs minier et agricole, et Israël (via ParaZero, spécialiste des systèmes embarqués de sécurité).

Cette position offre également au Groupe l’opportunité majeure d’être au plus proche possible du secteur high-tech en Israël, le principal foyer d’innovation pour le secteur des drones au niveau mondial.

C’est dans ce contexte que l’équipe présente à Tel Aviv a permis à Delta Drone, par l’intermédiaire de sa société d’investissement UDT - United Drone Technology (ex-DDrone Invest) de signer un accord d’investissement dans la société israélienne de « vision machine », Sightec .

Sightec ( (https://www.sightec.com/) est une start-up basée à Tel Aviv qui développe des logiciels de vision automatique pour les vols autonomes, y compris des solutions de navigation automatique et d’atterrissage qui utilisent les capteurs embarqués sur le drone. Ces systèmes rendent les drones plus intelligents et autonomes, capables d’analyser et de gérer l’ensemble de leur environnement en temps réel.

Grâce au système NavSight développé par Sightec, les drones ont une « conscience visuelle de la situation » en temps réel, de l’environnement de vol, jour et nuit, sans l’utilisation du GPS. Pendant les phases de navigation, de décollage et d’atterrissage, le système analyse l’environnement en constante évolution du drone tout en détectant et classifiant en temps réel tous objets dynamiques et statiques qui peuvent affecter la sécurité du vol. Ces données sont ensuite instantanément analysées pour gérer et adapter le plan de vol du drone.

Le système NavSight est un contributeur majeur à la sécurité, y compris pour les missions Beyond Line Of Sight (BVLOS). En outre, il est très complémentaire à l’ensemble de sécurité embarqué de ParaZero. L‘offre conjointe Sightec / ParaZero est la solution de sécurité la plus active, automatique et autonome existante sur le marché des drones

En parallèle de cet investissement, Delta Drone et Sightec prévoient de développer une étroite collaboration technologique entre leurs équipes d’ingénierie respectives en France et en Israël.





Sightec compte parmi ses clients des intégrateurs de drones et d’avionique pour des missions de reconnaissance et de sécurité intérieure telles que Israeli Aerospace Industries (IAI) et Elta Systems, ainsi que des intégrateurs de drones dans un large éventail d’applications civiles, y compris la livraison, la cartographie, la sécurité et les premiers intervenants.

À propos de Delta Drone : Delta Drone Group est un acteur international reconnu dans l’industrie des drones civils à usage professionnel. Elle développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que sur tous les services associés qui forment une chaîne de valeur complète.

