Delta Drone : réussit l'augmentation de capital en Australie

Delta Drone International Limited annonce que l'augmentation de capital ouverte au public est désormais clôturée avec succès.



'Grâce à une forte demande des investisseurs nationaux (australiens) et internationaux, la demande a été de plus de 15% supérieure au montant maximal visé. L'opération se solde donc par un renforcement des fonds propres à hauteur de 5 000 000 AUS$ (avant frais)', affirme la société.



Delta Drone International Limited va désormais procéder à la finalisation du processus engagé depuis plusieurs mois : acquisition de 100% du capital de Delta Drone South Africa auprès de Delta Drone SA puis reprise de cotation sur la bourse ASX de Sydney.



