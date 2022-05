Delta Drone : tirage d'une première tranche d'ORNAN

Le titre Delta Drone accuse l'une des plus fortes baisses du marché parisien mercredi après l'annonce du tirage d'une tranche d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) de 2,5 millions d'euros.



Dans le cadre d'un accord de financement conclu avec le fonds américain Yorkville Advisors, l'opération se déroulera en deux parties, le tirage de cette première tranche devant être suivi d'une seconde tranche d'un million d'euros prévue pour le 10 juin.



Le concepteur de drones civils à usage professionnel explique que ces fonds sont destinés à renforcer ses ressources financières au moment où les perspectives commerciales s'accumulent.



L'entreprise explique que son développement nécessite un besoin en fonds de roulement suffisant, en cohérence avec la vente d'équipements dont la valeur unitaire s'établit entre 150.000 et 200.000 euros.



Concernant la dilution potentielle, Delta Drone précise que le tirage de la tranche de 2,5 millions d'euros va s'accompagner du rachat de l'intégralité des BSA détenus par Yorkville Advisors, soit près de 2,15 millions d'unités qui représentaient une dilution potentielle future de 37%.



Tous les BSA seront annulés afin d'éliminer le risque de dilution attaché.



Malgré cet effet dilutif limité, le titre Delta Drone reculait de plus de 14% mercredi à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.