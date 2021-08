Delta Drone : vers l'acquisition de Arvista en Australie

Delta Drone International annonce aujourd'hui avoir signé un accord portant sur l'acquisition de 60% du capital deArvista, avec une option pour acquérir les 40% complémentaires dans le futur.



L'opération devrait être finalisée dans les 30 jours, après audit usuels en la matière, assure l'entreprise.



Créée en 2012 à Perth (Australie)Arvista développe des services de topographie et de cartographie, notamment par drones,pour les secteurs des mines, de l'ingénierie et de la construction. La société a été l'un des premiers opérateurs de drones civils certifiés d'Australie Occidentale (WesternAustralia).



'Arvistaest un excellent choix stratégique pourle développement des activités deDelta DroneInternationalen Australie. La société a une excellente réputation et une clientèle de premier ordre', a commenté Christopher Clark,directeur général de Delta DroneInternational.



