Delta Drones : contrat signé avec avec Geodis

Delta Drones fait part de la signature d'un premier contrat d'un million d'euros avec Geodis, correspondant notamment aux systèmes Countbot nécessaires pour réaliser les formations des opérateurs et effectuer les nombreuses missions commerciales à venir.



Il marque le lancement opérationnel de la solution d'inventaire Countbot, avec l'ouverture du centre de formation permanent Countbot à Civrieux d'Azergues (Rhône) intégrant un entrepôt de 3.000 m2 et la formation des premiers opérateurs issus du pôle ATM.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.