DELTA DRONE - Le système Countbot réalisera l'inventaire annuel d'un centre de distribution international de L'Oréal

Le système Countbot réalisera l’inventaire annuel

d’un centre de distribution international de L’Oréal

Dardilly, le 27 juin 2022 à 8h

Le partenariat de 3 ans signé entre Geodis et L’Oréal vise à réaliser l’inventaire annuel d’un site situé dans le nord de la France, grâce à la solution innovante Countbot, conçue en partenariat avec Delta Drone.

La solution brevetée est le résultat de plus de trois ans de R&D et de tests ; il est totalement sécurisé et garantit également la protection des biens et des personnes (certification CE).

Countbot se compose d’un robot, de 16 caméras haute résolution, d’un mât pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres, et d’un drone qui assure la stabilité et donc la qualité des images collectées.

Romain Cauvet, Directeur de l’Ingénierie de la Ligne d’Activité Optimisation de la Supply Chain de GEODIS, a déclaré : « L’ensemble de l’opération sera complété en seulement deux sessions de 6 heures. Le système Countbot nous permet de fournir un instantané exhaustif des stocks et de fournir des visuels HD en cas de divergence entre l’inventaire et le WMS (Warehouse Management System). Toutes les parties de l’opération sont effectuées sans aucune interruption des activités dans le centre. ».

Après les premiers essais, Ludwig Cresson, Flow Manager chez L’Oréal, a commenté : « Nous sommes toujours à la recherche de solutions innovantes qui améliorent l’efficacité de nos processus, notre service à nos clients et à nos employés. Avec cette nouvelle solution, nos équipes ont constaté une amélioration de ces opérations d’inventaire, ce qui générera un gain de temps considérable. »

