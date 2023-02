Delta Drone et Sichuan AEE Aviation Technology

signent un accord de distribution exclusif

Dardilly, le 6 février 2023 à 8 heures

Delta Drone et Sichuan AEE Aviation Technology Co. Ltd ont le plaisir d’annoncer la signature d’un accord très stratégique, portant sur la distribution exclusive des produits et systèmes AEE en Europe et dans une large partie de l’Afrique de l’Ouest. Cet accord prévoit également que les systèmes de sécurité conçus par Delta Drone pourront être fiabilisés et industrialisés par AEE, tout en intégrant la partie software développée par Delta Drone.

Sichuan AEE Aviation Technology est un leader mondial du secteur des drones

Fondé il y a plus de 20 ans, le groupe chinois Sichuan AEE Aviation Technology, dont le siège social se situe à Shenzhen, figure parmi les leaders mondiaux du secteur des drones, avec plus de 600 brevets déposés et 6 centres de R&D, notamment en Chine.

Après s’être considérablement développé sur son territoire national, notamment sur le marché de la sécurité et de la prévention des risques, le groupe a démarré une phase très active d’internationalisation.

Aujourd’hui, le groupe souhaite amplifier son expansion géographique en Europe et en Afrique, identifiant Delta Drone comme le meilleur partenaire pour atteindre ses objectifs.

Delta Drone capitalise sur son expérience internationale du secteur des drones

Depuis 12 ans, le groupe Delta Drone a été un pionnier du secteur, l’un des très rares groupes français à mettre en place une stratégie résolument internationale qui l’a conduit successivement aux Etats-Unis, en Afrique et en Australie. Cette expérience unique a permis d’enrichir son analyse du secteur des drones civils à usage professionnel, tant sur le plan de la concurrence réellement active que sur l’état technologique du secteur, et la nécessité de proposer aux clients des solutions complètes et adaptées spécifiquement à leurs besoins métiers.

