Delta Electronics (Thailand) : La configuration est positive 11/02/2021 | 10:06

Cours d'entrée : 424THB | Objectif : 740THB | Stop : 367THB | Potentiel : 74.53% La valeur Delta Electronics (Thailand) présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 740 THB. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 53% à l'horizon 2022.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 175 THB.

Points faibles Avec un PER attendu à 72.37 et 63.28 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

Sous-secteur Equipement et composants électriques - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DELTA ELECTRONICS (THAILAND.. -16.05% 17 696 KEYENCE CORPORATION -1.57% 132 297 NIDEC CORPORATION 11.48% 80 984 SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.02% 79 929 EMERSON ELECTRIC CO. 6.88% 51 039 EATON CORPORATION PLC -0.26% 48 741 WEG S.A. 13.59% 33 636 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOG.. 22.29% 30 401 ROCKWELL AUTOMATION -1.71% 28 429 AMETEK, INC. -0.38% 27 718 DELTA ELECTRONICS, INC. 6.65% 26 004

Données financières THB USD EUR CA 2020 61 913 M 2 074 M 1 710 M Résultat net 2020 7 426 M 249 M 205 M Tréso. nette 2020 15 336 M 514 M 424 M PER 2020 69,6x Rendement 2020 0,88% Capitalisation 509 Mrd 17 044 M 14 059 M VE / CA 2020 7,97x VE / CA 2021 7,17x Nbr Employés - Flottant 51,6% Prochain événement sur DELTA ELECTRONICS (THAILAND) 03/05/21 Q1 2021 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne VENDRE Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 252,00 THB Dernier Cours de Cloture 408,00 THB Ecart / Objectif Haut -15,7% Ecart / Objectif Moyen -38,2% Ecart / Objectif Bas -51,0% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Tsai-hsing Chang President & Director Aruwan Sangrungarun Chief Financial Officer Kong Meng Ng Chairman Chin Ming Chen Chief Information Officer Vichai Saksuriya Vice President-Operations