Delta Galil Industries Ltd. a pour principale activité la conception, la fabrication et la commercialisation de sous-vêtements. La société opère à travers quatre segments : Delta USA, Global Upper Market, Delta Israël et Schiesser. Elle est engagée dans le développement, la conception, la production, le marketing et la vente de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements pour enfants, de vêtements de loisirs et de vêtements actifs. Elle fabrique des sous-vêtements de base et de marque pour les femmes, notamment des culottes, des soutiens-gorge, des vêtements de nuit et des vêtements sans couture, tels que des vêtements de forme et des vêtements actifs. La société fabrique des sous-vêtements de base et de marque pour les hommes. Elle fabrique une gamme de chaussettes pour hommes, femmes et enfants dans des styles formels, sportifs et quotidiens. Elle fabrique une gamme de vêtements pour enfants dans des styles sportifs et quotidiens. Elle vend ses produits sous des marques telles que Maidenform, Converse, Wilson, Avia, Tommy Hilfiger, Original Penguin, Lacoste, ainsi que sous des marques qui lui appartiennent, telles que P.J. Salvage, KN Karen Neuburger et Little Miss Matched.

Secteur Habillement et accessoires