delta holding est une société holding organisée autour de 5 pôles d'activités : - construction et entretien des infrastructures de transport et d'aménagement urbain : routes, autoroutes, voies urbaines, plateformes portuaires, pistes aéronautiques, etc. Par ailleurs, le groupe développe des activités de production de matériaux de construction (enrobés, enduits, asphaltes, etc.) et de fabrication d'équipements de sécurité et de signalisation routière, et de systèmes de péage et de gestion du trafic ; - fabrication d'installations métalliques et mécaniques : candélabres, pylônes, charpentes, menuiseries métalliques, équipements hydromécaniques de barrages, etc. ; - prestations de services environnementaux : réalisation d'ouvrages et d'équipements destinés aux réseaux d'assainissement et d'irrigation, de distribution d'eau potable, et de traitement des eaux usées ; - fabrication de produits chimiques et de gaz : alcool éthylique, peintures, diluants, gaz médicaux et industriels (oxygène, acétylène, gaz carbonique liquide, etc.) ; - développement et promotion d'actifs immobiliers : logements, magasins et bureaux.

Secteur Construction et ingénierie