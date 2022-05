Delta Plus Group : La volatilité devrait faire son retour

Données financières EUR USD CA 2022 408 M 424 M - Résultat net 2022 39,0 M 40,6 M - Dette nette 2022 151 M 157 M - PER 2022 14,6x Rendement 2022 1,60% Capitalisation 573 M 596 M - VE / CA 2022 1,77x VE / CA 2023 1,65x Nbr Employés - Flottant 30,6% Prochain événement sur DELTA PLUS GROUP 17/06/22 Annual Gnereal Meeting Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 80,00 € Objectif de cours Moyen 101,65 € Ecart / Objectif Moyen 27,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jérôme Benoit Chairman & Chief Executive Officer Arnaud Danel Chief Financial & Administrative Officer Bruno Emmanuel Mathieu Independent Director Ivo Boscardin Director & Deputy Chief Executive Officer Brigitte Benoit Director