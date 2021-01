Delta Plus Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec Louis Capital Markets

Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté par Delta Plus Group avec Louis Capital Markets

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 - DLTA) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 31 décembre 2020 :

3,116 titres

392,433.27 Euros en espèces

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 10,880 titres 599,015.40 EUR 234 transactions VENTE 12,929 titres 728,942.00 EUR 276 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5,165 titres

264,183.98 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,629 titres

195,344.67 Euros en espèces

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TP ICAP, autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020

Jeudi 11 février 2021, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

Achats Vente DLTA FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 234 10 880 599 015,40 276 12 929 728 942,00 20200701 2 161 6 650,10 1 1 42,10 20200702 1 1 41,60 2 89 3 737,60 20200703 1 1 41,50 3 149 6 246,90 20200706 1 1 44,00 6 581 25 703,00 20200707 1 1 45,20 6 501 23 241,20 20200708 1 1 47,30 3 140 6 633,80 20200709 1 1 46,50 2 81 3 822,50 20200710 2 23 1 072,00 1 1 46,80 20200713 3 331 15 310,10 1 1 47,10 20200714 1 1 46,50 1 1 46,50 20200715 1 1 46,40 2 81 3 782,40 20200716 2 171 7 883,60 1 1 46,60 20200717 1 1 46,10 2 91 4 258,10 20200720 1 1 46,20 2 91 4 276,20 20200721 6 805 36 501,50 1 1 46,30 20200722 1 1 45,50 3 281 12 853,50 20200723 1 1 46,30 3 102 4 763,40 20200724 2 91 4 204,80 1 1 46,80 20200727 1 1 47,00 1 1 47,00 20200728 1 1 47,10 1 1 47,10 20200729 1 1 47,30 1 1 47,30 20200730 1 1 49,80 8 677 34 402,60 20200731 2 161 8 178,80 1 1 50,80 20200803 1 1 51,20 2 81 4 195,20 20200804 1 1 51,60 1 1 51,60 20200805 1 1 51,80 3 191 10 073,80 20200806 4 461 23 908,80 1 1 52,80 20200807 1 1 52,80 1 1 52,80 20200810 1 1 53,00 2 91 4 841,00 20200811 1 1 53,00 1 1 53,00 20200812 1 1 53,00 1 1 53,00 20200813 2 36 1 872,20 1 1 52,20 20200814 5 508 26 177,80 1 1 52,20 20200817 2 2 102,80 1 1 51,40 20200818 1 1 52,20 1 1 52,20 20200819 2 2 103,60 1 1 52,20 20200820 2 151 7 731,40 1 1 51,40 20200821 1 1 51,40 1 1 51,40 20200824 1 1 51,60 2 161 8 371,60 20200825 2 211 10 888,20 1 1 52,20 20200826 4 396 20 041,80 1 1 51,80 20200827 1 1 51,40 2 108 5 572,60 20200828 2 141 7 135,20 1 1 51,20 20200831 1 1 51,40 3 245 12 618,60 20200901 1 1 51,20 4 351 18 479,80 20200902 1 1 53,60 3 182 9 821,80 20200903 1 1 54,40 5 351 19 380,40 20200904 1 1 57,00 4 291 16 673,00 20200907 1 1 57,20 4 271 15 883,20 20200908 2 10 584,20 5 281 17 026,40 20200909 2 171 10 227,00 1 1 61,00 20200910 8 1 131 64 972,00 1 1 60,00 20200911 1 1 56,40 4 331 18 800,40 20200914 1 1 55,60 2 24 1 357,40 20200915 3 301 16 676,20 1 1 56,20 20200916 1 1 55,60 2 151 8 575,60 20200917 1 1 57,00 2 151 8 607,00 20200918 2 147 8 233,20 1 1 57,20 20200921 2 141 7 811,80 1 1 55,80 20200922 1 1 55,40 1 1 55,40 20200923 1 1 56,00 1 1 56,00 20200924 6 831 44 763,60 1 1 55,00 20200925 1 1 53,00 4 371 19 979,00 20200928 1 1 54,60 4 214 11 752,80 20200929 1 1 55,80 4 361 20 281,80 20200930 2 211 11 858,80 1 1 56,80 20201001 4 381 21 228,80 1 1 56,80 20201002 3 117 6 572,20 1 1 56,20 20201005 1 1 56,00 3 301 17 264,00 20201006 2 111 6 372,20 1 1 58,20 20201007 1 1 57,40 1 1 57,40 20201008 3 112 6 362,20 1 1 57,60 20201009 1 1 57,40 2 121 6 993,40 20201012 2 12 689,00 2 111 6 503,60 20201013 1 1 58,00 1 1 58,00 20201014 1 1 58,20 1 1 58,20 20201015 8 770 43 481,60 1 1 58,20 20201016 1 1 55,60 3 191 10 791,60 20201019 4 301 16 976,40 1 1 56,40 20201020 1 1 56,80 3 341 19 698,80 20201021 1 1 58,80 4 381 22 694,80 20201022 1 1 60,00 1 1 60,00 20201023 2 61 3 661,00 2 44 2 709,80 20201026 2 8 484,80 2 51 3 170,60 20201027 2 61 3 685,60 1 1 61,60 20201028 5 391 22 599,20 1 1 59,20 20201029 1 1 56,00 5 421 24 290,00 20201030 1 1 57,80 4 301 17 563,80 20201102 1 1 58,80 5 361 21 626,80 20201103 1 1 60,20 2 41 2 516,20 20201104 1 1 62,00 2 41 2 542,00 20201105 1 1 62,40 4 251 15 952,40 20201106 2 71 4 458,80 1 1 62,80 20201109 4 341 21 016,20 2 133 8 351,80 20201110 1 1 62,60 1 1 62,60 20201111 4 288 17 707,80 1 1 63,60 20201112 2 61 3 770,80 1 1 62,80 20201113 2 61 3 759,20 2 4 252,80 20201116 1 1 63,00 2 131 8 253,00 20201117 3 181 10 934,20 2 51 3 202,20 20201118 1 1 62,00 4 231 14 426,00 20201119 2 2 124,00 1 1 62,00 20201120 1 1 63,00 1 1 63,00 20201123 1 1 62,60 2 121 7 694,60 20201124 2 61 3 831,80 1 1 63,80 20201125 1 1 63,80 1 1 63,80 20201126 1 1 63,80 2 41 2 631,80 20201127 1 1 64,60 3 241 15 736,60 20201130 1 1 66,20 2 111 7 370,20 20201201 1 1 66,20 2 111 7 348,20 20201202 3 72 4 650,60 1 1 65,20 20201203 2 4 256,00 2 2 130,40 20201204 2 71 4 530,00 1 1 64,00 20201207 2 87 5 482,60 2 2 129,20 20201208 1 1 63,40 2 111 7 125,40 20201209 1 1 64,80 1 1 64,80 20201210 2 15 946,00 1 1 64,00 20201211 1 1 63,00 1 1 63,00 20201214 1 1 62,20 3 221 13 900,20 20201215 2 71 4 402,40 1 1 62,40 20201216 2 15 919,20 1 1 62,40 20201217 1 1 62,60 4 291 18 424,60 20201218 1 1 64,80 8 581 38 548,80 20201221 5 321 21 950,00 6 211 14 474,00 20201222 5 80 5 409,00 1 1 68,60 20201223 1 1 68,80 1 1 68,80 20201224 1 1 69,20 2 2 138,40 20201225 0 0 0,00 0 0 0,00 20201228 1 1 69,60 1 1 69,60 20201229 1 80 5 424,00 1 60 4 176,00 20201230 2 2 137,60 10 119 8 315,60 20201231 1 1 69,60 2 61 4 317,60

