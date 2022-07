Delta Plus Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)

Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 – ALDLT) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2022 :

5,376 titres

238,761.96 Euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 14,411 titres 1,206,117.90 EUR 287 transactions VENTE 12,868 titres 1,093,335.90 EUR 278 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3,833 titres

354,116.86 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,629 titres

195,344.67 Euros en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022

Mercredi 27 juillet 2022, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

Achats Vente ALDLT FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 287 14 411 1 206 117,90 278 12 868 1 093 335,90 20220103 2 33 3 072,30 1 1 93,10 20220104 1 1 94,00 1 1 94,00 20220105 2 101 9 353,40 1 1 93,40 20220106 1 1 93,00 1 1 93,00 20220107 1 1 93,30 1 1 93,30 20220110 5 431 39 325,00 1 1 94,00 20220111 3 221 20 011,00 1 1 91,00 20220112 2 81 7 225,60 1 1 89,60 20220113 1 1 89,90 2 11 988,90 20220114 3 201 17 750,00 1 1 90,00 20220117 4 241 20 894,30 1 1 87,30 20220118 3 181 15 547,30 1 1 86,30 20220119 1 1 91,00 13 1 267 117 042,50 20220120 1 1 93,00 10 761 73 682,00 20220121 6 611 58 844,80 1 1 99,80 20220124 7 599 53 694,30 2 16 1 508,80 20220125 1 1 88,80 3 181 16 213,80 20220126 1 1 90,00 1 1 90,00 20220127 3 241 21 380,00 1 1 90,00 20220128 4 225 19 482,20 2 71 6 304,80 20220131 3 221 18 655,50 2 62 5 363,00 20220201 1 1 85,60 10 891 77 856,70 20220202 1 1 87,90 5 301 26 672,90 20220203 1 1 89,30 2 2 178,60 20220204 2 62 5 400,70 1 1 87,60 20220207 2 33 2 842,00 1 1 86,80 20220208 1 1 87,20 1 1 87,20 20220209 1 1 87,20 4 167 14 731,20 20220210 1 1 88,00 5 261 23 335,00 20220211 3 125 11 175,00 2 17 1 553,80 20220214 3 181 16 026,40 1 1 90,40 20220215 2 26 2 289,10 3 141 12 702,10 20220216 1 1 90,30 1 1 90,30 20220217 5 431 37 778,00 1 1 89,00 20220218 4 351 30 686,10 1 1 88,10 20220221 1 1 85,00 3 181 15 472,00 20220222 3 261 22 110,00 1 1 85,00 20220223 2 101 8 414,90 1 1 84,90 20220224 4 331 27 150,90 1 1 82,90 20220225 2 91 7 172,00 2 71 5 708,00 20220228 4 301 23 720,00 1 1 80,00 20220301 1 1 78,20 5 391 31 224,20 20220302 1 1 80,60 1 1 80,60 20220303 2 101 8 000,00 1 1 80,00 20220304 3 231 18 078,00 1 1 79,00 20220307 7 571 42 607,40 1 1 76,40 20220308 1 1 71,00 6 434 31 705,20 20220309 1 1 74,20 5 401 29 978,20 20220310 1 1 75,80 5 361 27 750,80 20220311 2 2 152,60 8 614 48 747,10 20220314 1 1 80,70 9 625 52 074,70 20220315 2 131 11 148,40 1 1 85,40 20220316 1 1 85,60 6 277 24 092,60 20220317 1 1 85,60 8 439 39 001,00 20220318 1 1 88,70 6 281 25 524,70 20220321 3 141 12 839,40 1 1 93,40 20220322 2 3 271,20 1 1 90,40 20220323 1 1 92,00 1 1 92,00 20220324 2 81 7 323,10 1 1 91,10 20220325 3 82 7 386,90 1 1 90,10 20220328 2 7 618,30 1 1 88,50 20220329 1 1 89,30 3 111 9 944,30 20220330 1 1 90,00 1 1 90,00 20220331 2 53 4 679,90 1 1 88,30 20220401 1 1 89,60 3 161 14 612,60 20220404 2 121 10 962,70 1 1 90,70 20220405 1 1 91,60 3 102 9 358,60 20220406 4 391 34 671,00 1 1 90,00 20220407 2 121 10 456,20 2 2 176,40 20220408 1 1 86,90 2 54 4 703,20 20220411 1 1 86,60 4 251 22 170,60 20220412 3 159 14 031,10 1 1 89,90 20220413 1 1 89,50 1 1 89,50 20220414 1 1 89,90 2 101 9 079,90 20220415 0 0 0,00 0 0 0,00 20220418 0 0 0,00 0 0 0,00 20220419 2 141 12 537,00 2 21 1 911,00 20220420 3 179 15 820,40 1 1 88,80 20220421 3 211 18 331,50 1 1 87,50 20220422 4 351 29 739,80 1 1 85,80 20220425 2 101 8 485,80 2 2 171,60 20220426 1 1 85,00 1 1 85,00 20220427 4 246 20 362,10 1 1 83,60 20220428 2 91 7 526,10 2 2 167,00 20220429 1 1 83,90 4 269 22 746,30 20220502 2 2 168,80 3 241 20 892,40 20220503 1 1 87,00 5 368 32 581,30 20220504 1 1 90,40 2 111 10 034,40 20220505 1 1 89,80 1 1 89,80 20220506 4 351 30 568,80 1 1 88,80 20220509 3 191 16 384,30 1 1 86,30 20220510 1 1 87,30 3 157 13 737,30 20220511 4 321 27 358,10 3 151 13 327,10 20220512 4 331 26 900,90 1 1 83,90 20220513 3 127 9 995,10 2 141 11 349,70 20220516 1 1 80,20 1 1 80,20 20220517 1 1 80,60 4 331 26 986,60 20220518 3 102 8 444,90 1 1 83,20 20220519 4 321 25 837,50 1 1 81,50 20220520 1 1 79,90 4 341 27 534,90 20220523 4 321 26 707,20 1 1 83,20 20220524 1 1 82,90 1 1 82,90 20220525 3 103 8 383,80 2 151 12 563,00 20220526 3 155 12 454,60 1 1 80,80 20220527 5 411 33 879,00 1 1 83,00 20220530 1 1 80,00 3 291 23 801,00 20220531 2 91 7 292,80 2 161 13 266,30 20220601 2 91 7 354,60 2 151 12 472,60 20220602 2 91 7 345,40 1 1 82,40 20220603 2 16 1 275,60 1 1 80,10 20220606 2 2 159,80 2 2 161,60 20220607 2 91 7 290,70 2 46 3 767,20 20220608 2 138 10 992,00 0 0 0,00 20220609 2 91 7 181,40 1 1 80,40 20220610 4 291 22 403,00 1 1 79,00 20220613 5 300 22 309,00 1 1 75,20 20220614 3 151 10 899,70 1 1 72,70 20220615 1 1 71,80 2 134 9 767,50 20220616 3 121 8 628,70 1 1 72,70 20220617 1 1 71,20 2 51 3 701,20 20220620 2 81 5 759,10 1 1 71,10 20220621 2 2 143,40 2 201 14 592,40 20220622 4 271 18 912,50 1 1 71,50 20220623 3 86 5 888,30 1 1 69,80 20220624 2 81 5 493,20 2 58 4 013,60 20220627 2 81 5 410,80 3 211 14 461,80 20220628 2 2 137,50 2 201 13 969,40 20220629 3 94 6 409,20 1 1 69,00 20220630 3 260 17 689,20 0 0 0,00

