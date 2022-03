Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Safety Link,

spécialiste des systèmes de protection antichute en Australie

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de développement géographique et de renforcement sur les segments d'activité à forte valeur ajoutée.

Après les acquisitions des sociétés Vertic (France) en 2017, Vertic Nederland (Pays-Bas) en 2018 et plus récemment des sociétés ODCO et Alsolu en France en 2019 et 2021, Delta Plus Group annonce ce jour l'acquisition de 70% des actions de la société Safety Link, basée en Australie, dans le but de consolider le développement de son activité « Systèmes Antichute », tout en initiant une première présence géographique dans une région à fort potentiel.

Safety Link

Créée il y a près de 25 ans à Newcastle (Nouvelle Galles du Sud), Safety Link conçoit, fabrique, fait fabriquer et commercialise une gamme complète de dispositifs de protection collective (garde-corps), d'accès en hauteur (échelles, escaliers) et de protection individuelle (ancrages et lignes de vie).

La société a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 30 juin 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 millions de Dollars Australiens (6,7 millions d'Euros). Elle ambitionne pour l'exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires d'environ 12 millions de Dollars Australiens (8 millions d'Euros). Sa rentabilité opérationnelle est sensiblement supérieure à celle de Delta Plus Group.

Grâce à son unité de conception, de production et de stockage, située au Nord de Sydney (NSW), Safety Link produit ou personnalise en interne une partie des produits vendus par la société, les autres produits étant sourcés auprès de fournisseurs situés en Asie-Pacifique.

Safety Link emploie 25 personnes.

La société a su se constituer au fil des années un portefeuille de plus de 250 clients fidèles, composé d'installateurs et de distributeurs intervenants dans les secteurs de la sécurité, de l'industrie et de la construction. La société réalise 75% de son chiffre d'affaires en Australie et en Nouvelle Zélande.

L'intégration de Safety Link au sein du Groupe Delta Plus va permettre au Groupe de bénéficier d'une nouvelle plateforme de croissance en Asie-Pacifique.

Nous sommes heureux d'accueillir au sein du Groupe Robin Ellard et Jean Christophe Thiault, deux anciens cadres seniors de Capital Safety.

Grâce à une collaboration étroite avec Robin Ellard et Jean-Christophe Thiault, qui restent actionnaires à hauteur de 30% et qui continueront à diriger la société, la mise en commun des compétences de Safety Link et Delta Plus Group dans le domaine de l'antichute va permettre à la société d'accélérer sa croissance sur ses marchés, en restant focalisée dans un premier temps sur la protection antichute, individuelle et collective.

A moyen-terme, cette intégration va permettre à Safety Link d'élargir son catalogue de produits afin de proposer une offre multi-familles « équipements de protection individuelle et collective » de référence sur ses marchés.

Pour Robin Ellard : « ce rapprochement avec Delta Plus Group doit permettre à Safety Link d'accélérer son ambition de devenir le one-stop shop de la sécurité des personnes au travail sur nos principaux marchés que sont l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'Asie du Sud-Est ».

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé en Février 2021 un chiffre d'affaires record de 344,2 M€, en croissance de +19,2% par rapport à 2020.

Le Groupe a atteint son objectif principal de 2021 qui consistait à réussir l'intégration au sein du Groupe des nouvelles filiales acquises en début d'exercice 2021 : ERB Industries aux Etats-Unis, Alsolu en France et Artex en Allemagne. Leur contribution au chiffre d'affaires s'est élevée à 46M€ en 2021.

Un autre enjeu pour le Groupe en 2021 a consisté à tirer profit du retour progressif à la normale sur ses marchés historiques, tout en répondant à la demande sur certains produits destinés à la protection contre le Covid-19.

Ainsi, Delta Plus Group a enregistré une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires de plus de 5%, en dépit d'un effet de base défavorable sur les ventes de produits Covid-19.

Le Groupe envisage pour 2022 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit de contextes macro-économique et géopolitique incertains.

Grâce à l'acquisition de Maspica en Italie, finalisée en Janvier 2022, et de Safety Link, qui sera également intégrée dans les comptes du Groupe début 2022, Delta Plus Group confirme sa volonté de poursuivre dans les années qui viennent son développement dans des métiers à forte valeur ajoutée, et dans des régions à fort potentiel de croissance qui lui permettent de déployer sa stratégie de montée en gamme. A court terme, l'intégration de Maspica et de Safety Link, au 1er janvier 2022, devrait générer pour le Groupe un effet de périmètre de près de 13%.

Sur le plan de la rentabilité, le Groupe prévoit d'atteindre à fin 2021 un niveau de rentabilité opérationnelle courante légèrement supérieur à celui de 2019, l'année 2020 ne pouvant servir de référence compte-tenu de son caractère atypique.

Compte-tenu des fortes tensions inflationnistes au niveau mondial, le Groupe ambitionne de stabiliser en 2022 cette rentabilité sur ces niveaux historiquement hauts, et de continuer à renforcer sa structure financière, dans la tendance des dernières années.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021

Lundi 4 avril 2022, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZuaZcmYZpmcnGyekslpZ5Jlb29mxWWbaWidxpJoaZfHb5tilJhmbcjGZnBkmWVq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73404-communique-delta-plus-group-acquisition-safety-link.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews