Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société italienne

Maspica, concepteur et fabricant de chaussures de sécurité

haut de gamme en Europe sous la marque Sixton Peak

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de développement géographique et de renforcement sur les segments d'activité à forte valeur ajoutée.

Fort d'une présence historique en Europe qui en fait un des leaders du marché, Delta Plus réalise sur le continent depuis plusieurs années environ 50% de son chiffre d'affaires consolidé.

Grâce à l'acquisition de la société italienne Maspica, Delta Plus Group confirme sa volonté de compléter son maillage géographique sur le marché Européen, marché à forte valeur ajoutée, tout en renforçant son offre de protection du pied sur le segment haut de gamme.

Maspica

Créée en 2005 dans la région de Padoue (Italie), Maspica conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de chaussures de sécurité.

Grâce à une unité de production située en Italie, depuis laquelle un million de paires de chaussures de sécurité sont produites chaque année, le Groupe Maspica, qui emploie 550 personnes en Europe, fabrique en interne la totalité des produits vendus par la société.

Une très grande majorité des produits vendus par Maspica (80% du chiffre d'affaires) est commercialisée sous sa marque Sixton Peak.

Grâce à un effort continu de recherche et d'innovation, Maspica bénéficie aujourd'hui d'une gamme de produits de grande qualité, lui permettant d'adresser de très nombreux secteurs d'activité à travers un réseau de distributeurs fidèles.

Maspica s'est développée en priorité sur des marchés premium.

Ainsi, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, la France, la Suisse et la Scandinavie représentent 77% du chiffre d'affaires réalisé par la société en 2021.

La société a réalisé lors de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dans un contexte perturbé par la crise du Covid-19, un chiffre d'affaires de 32,3 millions d'Euros.

Son activité a bénéficié d'un fort rebond au cours de l'exercice 2021, qui devrait lui permettre d'enregistrer un chiffre d'affaires record de 38,0M€.

Sa rentabilité opérationnelle est proche de celle de Delta Plus Group, avec une marge d'EBITDA de 16% environ.

L'intégration de Maspica au sein du Groupe va permettre à Delta Plus Group de bénéficier d'une forte complémentarité géographique en Europe, et de compléter dans le même temps son offre de chaussures sur le segment haut de gamme.

Cette intégration permettra également au Groupe d'accélérer sa montée en gamme grâce à l'acquisition d'une expertise pointue dans le domaine de la chaussure de sécurité.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé en Septembre 2021 des résultats semestriels solides, enregistrant une hausse de son chiffre d'affaires de +21,8% à 166,8M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 13,8% du chiffre d'affaires, en croissance de +14,2% par rapport à 2020.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de +18,4% par rapport à 2020.

Delta Plus Group a démontré tout au long de l'année 2020 et sur les neuf premiers mois de 2021 sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur son activité et dans le même temps à poursuivre une politique volontariste d'acquisitions, confirmant ainsi sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a finalisé au cours de l'année écoulée les opérations suivantes, qui sont intégrées dans le chiffre d'affaires du Groupe depuis le 1er janvier 2021 :

Décembre 2020 : Acquisition de ERB Industries aux Etats-Unis, acteur proposant sur le marché américain une offre d'équipements de protection de la tête et du corps

Janvier 2021 : Acquisition d'Alsolu en France dans le secteur de la protection collective et des accès en hauteur

Janvier 2021 : Acquisition d'Artex, acteur significatif des équipements de protection individuelle antichute en Allemagne

Le Groupe a atteint son objectif principal de 2021 qui consistait à réussir l'intégration au sein du Groupe de ces nouvelles filiales.

Un autre enjeu pour le Groupe en 2021 a consisté à tirer profit du retour progressif à la normale sur ses marchés historiques, tout en répondant à la demande sur certains produits destinés à la protection contre le Covid-19.

Delta Plus Group dispose d'une structure financière saine, et devrait enregistrer en 2021 une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, proche de 5%, en dépit d'un effet de base défavorable sur les ventes de produits Covid-19.

Le Groupe ambitionne par ailleurs d'atteindre un niveau de rentabilité opérationnelle courante légèrement supérieur à celui de 2019, l'année 2020 ne pouvant servir de référence compte-tenu de son caractère atypique.

Grâce à l'acquisition de Maspica en Italie, Delta Plus Group confirme la volonté affichée du Groupe de poursuivre dans les années qui viennent son développement dans des métiers à forte valeur ajoutée, et dans des régions à fort potentiel de croissance permettant au Groupe de déployer sa stratégie de montée en gamme.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021

Jeudi 10 février 2022, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

Information réglementée :

Informations privilégiées :

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

