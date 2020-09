Delta Plus Group : Delta Plus Group annonce une prise de participation majoritaire au capital de la société brésilienne White Lake

Delta Plus Group annonce une prise de participation majoritaire au capital de la société brésilienne White Lake

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de diversification géographique dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des segments d'activité à forte valeur ajoutée.

Le Groupe renforce sa présence sur le marché brésilien et annonce ce jour l'acquisition de 75% des actions de la société White Lake, spécialiste de la chaussure de sécurité sur son marché domestique.

Delta Plus Group avait initié sa présence au Brésil en Juin 2013, date à laquelle le Groupe a acquis la société Pro Safety, spécialisée à l'époque dans la production et la commercialisation d'équipements de protection respiratoire, devenue leader sur son marché grâce à une très forte une croissance ces dernières années. Depuis 2013, Delta Plus Group a complété via Pro Safety son offre de protection de la tête et lancé la commercialisation d'une gamme de gants et de produits antichute.

Grâce à l'acquisition de White Lake, Delta Plus finalise la mise en place au Brésil de son modèle d'offre complète reposant sur les cinq familles de produits.

White Lake

Créée au début des années 90 à Rôlandia (Etat du Parana), White Lake conçoit, produit et commercialise une gamme complète de chaussures de sécurité à destination des professionnels de l'industrie et du bâtiment, mais aussi des pompiers et des militaires.

La société dispose d'une gamme complète construite autour de quatre marques (Fox, Guartela, Enforcer et Snake).

White Lake a su se constituer au fil des années un portefeuille de clients distributeurs fidèles, grâce à une offre de produits haut de gamme, conçue et fabriquée en interne.

White Lake devrait réaliser lors de l'exercice en cours, clos le 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires proche de 4,5 millions d'Euros.

Sa rentabilité opérationnelle (10% du chiffre d'affaires) est légèrement inférieure à celle du Groupe.

Cet accord de partenariat va permettre un renforcement de la collaboration étroite déjà établie entre Delta Plus Group et les actionnaires historiques de White Lake, ces derniers conservant une participation à hauteur de 25% dans la société.

Le travail conjoint des équipes de Delta Plus Group, de Pro Safety et des 240 collaborateurs de White Lake va permettre à la société d'accélérer sa croissance sur le marché Brésilien dans les prochaines années.

Pour Delta Plus Group, ce partenariat est l'occasion de renforcer sa présence sur un vaste marché domestique, protégé et à fort potentiel de croissance.

L'objectif est de capitaliser sur la réussite de l'acquisition de Pro Safety il y a quelques années pour intégrer White Lake au sein du Groupe et proposer sur le marché une offre élargie et complète de chaussures de sécurité haut de gamme.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé en Septembre 2020 des résultats semestriels record, enregistrant une hausse de son chiffre d'affaires de +11,6% à 137,0M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 14,7% du chiffre d'affaires, en croissance de +25,9%.

Delta Plus Group a démontré à l'occasion du premier semestre 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la première phase de la crise liée au Covid-19 sur son activité.

Bénéficiant d'une structure financière saine pour aborder cette période de crise, Delta Plus Group, qui a accéléré son développement ces dernières années grâce à une politique volontariste d'acquisitions, confirme sa stratégie de poursuivre son déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Delta Plus Group affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, malgré les contextes sanitaire et économique très incertains.

L'ambition du Groupe est également de confirmer cette année le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint fin 2019.

La prise de participation dans le capital de White Lake va permettre à Delta Plus Group de franchir une nouvelle étape dans son ambition de s'affirmer comme un acteur incontournable sur le marché des Equipements de Protection Individuelle au Brésil.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020

Lundi 9 novembre 2020 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lW5tZcdnl5iYy3BqZ8hpaWljbWeTxZKbbJaemGdwmMqZm2+UxpqTa5mWZm9mlmdo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65122-communique-white-lake.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews