Delta Plus : acquisition de Drypro au Mexique

Delta Plus Group annonce l'acquisition de Hunter Manufactura SA de CV (Drypro), dans le double but de consolider le développement de son activité 'bottes de travail' et d'initier une présence géographique au Mexique, pays à fort potentiel de croissance.



Employant 45 personnes, la société acquise a réalisé lors de son exercice 2021, un chiffre d'affaires de 122 millions de pesos mexicains (soit six millions d'euros), en croissance de 14%, avec une rentabilité opérationnelle similaire à celle de Delta Plus.



Commercialisant plus de 70% de ses produits sous sa marque Drypro, elle a produit plus de 670.000 paires de bottes en 2021. Elle s'est constitué un portefeuille d'une centaine de clients fidèles, et réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires au Mexique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.