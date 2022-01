Delta Plus commence "magnifiquement" l'année avec l'acquisition de l'italien Maspica

Delta Plus bondit de 6,07% à la Bourse de Paris, à 92,60 euros par action, à la suite de l'annonce d'une belle acquisition en Italie. Le spécialiste des équipements de protection a en effet annoncé hier soir avoir racheté Maspica, un concepteur et fabricant de chaussures de sécurité haut de gamme sous la marque Sixton Peak. Le montant de la transaction n'a pas été révélé, mais Midcap Partners affirme que celle-ci représente la plus grosse de l'histoire de Delta Plus, le chiffre d'affaires de la société italienne étant attendu autour de 38 millions d'euros pour 2021.



"Avec cette nouvelle acquisition, la première depuis janvier 2021, Delta Plus renforce son offre dans la protection des pieds (72 millions d'euros en 2020, soit 25% du chiffre d'affaires) et se positionne comme un des leaders européens dans cette catégorie", écrit Midcap partners.



L'intégration de Maspica permettra également au groupe d'augmenter sa présence dans des marchés importants comme l'Allemagne, le Benelux et l'Italie, affirme l'analyste.



D'un point de vue économique, sa rentabilité opérationnelle est proche de celle de Delta Plus, avec une marge d'EBITDA de 16% environ, alors que celle du français est attendue à 15,5% en 2021.



"Cette news lance magnifiquement l'exercice 2022 de Delta Plus", se réjouit Midcap. Le broker a profité de cette annonce pour revoir à la hausse ses attentes et vise désormais un chiffre d'affaires de 401 millions d'euros cette année (contre 365 millions auparavant) ainsi qu'une marge d'EBITDA de 14,3%.



Après prise en compte de ces ajustement, Midcap est repassé à l'Achat sur le titre Delta plus, alors qu'il était jusqu'à présent à Conserver, et a relevé son objectif de cours de 102 à 110 euros.