Delta Plus : hausse de 11% du résultat net en 2021

Delta Plus Group publie un résultat net part du groupe en progression de 10,8% à 32,4 millions d'euros au titre de l'année passée, avec une marge opérationnelle courante en retrait d'un point à 14,0% du chiffre d'affaires.



Les ventes du fournisseur d'équipements de protection individuelle ont progressé de 19,2% (+5,4% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 344,2 millions, dans un contexte marqué en 2020 et en 2021 par la crise liée à la Covid-19.



Le dividende proposé à la prochaine AG s'élèvera à 1,10 euro par action, en augmentation de 10%. Pour 2022, Delta Plus confirme viser une croissance organique positive du chiffre d'affaires et maintenir la rentabilité opérationnelle sur ces niveaux historiques.



