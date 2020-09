Delta Plus : progression de 14% du résultat net semestriel

08/09/2020 | 14:44

Delta Plus Group publie un résultat net en progression de 13,7% à 13,3 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, avec une marge opérationnelle courante à 14,7% du chiffre d'affaires contre 13% l'an dernier.



Les ventes du fabricant d'équipements de protection individuelle ont progressé de 11,6% (+6,3% à périmètre et taux de change constants) à 137 millions d'euros, croissance couplée à une bonne tenue des marges et à une maîtrise des coûts.



Confiant à l'issue de ce premier semestre, Delta Plus Group affiche comme objectif d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, et de confirmer le niveau de rentabilité opérationnelle record atteint fin 2019.



