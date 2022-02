Delta Plus : progression de 19% du CA annuel

Delta Plus Group affiche des ventes en progression de 19,2% sur l'année 2021, à 344,2 millions d'euros, avec une croissance organique soutenue (+5,4%) et un important effet de périmètre positif lié à l'intégration d'acquisitions.



'Comme anticipé, la croissance organique est moins dynamique au second semestre 2021 (+1,6% contre +9,7% au premier semestre) en raison d'un effet de base défavorable lié au fort rebond d'activité enregistré au second semestre 2020', précise la société.



Le fournisseur d'équipements de protection individuelle prévoit d'atteindre à fin 2021 un niveau de rentabilité opérationnelle courante légèrement supérieur à celui de 2019, et 'ambitionne de stabiliser en 2022 cette rentabilité sur ces niveaux historiquement hauts'.



