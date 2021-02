Delta Plus : progression de près de 10% du CA annuel

Delta Plus Group recule de 3% malgré l'annonce par le fabricant d'équipements de protection individuelle (EPI), d'un chiffre d'affaires record de 288,7 millions d'euros pour 2020, en progression de 9,6% (+7,3% à périmètre et taux de change constant).



'Le groupe a démontré tout au long de l'année 2020 sa capacité à résister aux effets de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et à accélérer sa stratégie de développement en réalisant six acquisitions entre début janvier 2020 et fin janvier 2021', explique-t-il.



Il estime qu'il devrait annoncer pour 2020 un niveau record de rentabilité opérationnelle et affiche comme objectif pour 2021 d'enregistrer cette année encore une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.