Delta Plus : transfert sur Euronext Growth le 20 décembre

A la suite de l'approbation de sa demande d'admission par le comité des admissions d'Euronext, Delta Plus Group annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le lundi 20 décembre.



Ce transfert permettra à Delta Plus Group d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels du groupe d'équipements de protection individuelle.



La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.



