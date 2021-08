Les banques centrales ne devraient pas imposer des investissements "verts" : Raghuram Rajan

La promotion des investissements durables devrait incomber aux gouvernements et non aux banques centrales, qui ont déjà d'autres engagements politiques importants, a déclaré Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la Reserve Bank of India.

Les banques centrales devraient se tenir à l'écart des domaines non légiférés à caractère politique tels que les investissements "verts", car leurs mandats consistant à assurer la stabilité financière et monétaire sont déjà assez larges, a déclaré M. Rajan lors du Reuters Global Markets Forum mercredi.

"Demander à la banque centrale de dire que vous ne devez acheter que des obligations vertes, et non des obligations brunes, etc. revient à demander à la banque centrale d'imposer ses propres vues sur quelque chose qui est avant tout une question fiscale", a-t-il déclaré.

M. Rajan, qui était auparavant économiste en chef du Fonds monétaire international, a déclaré que les banques centrales devraient plutôt se concentrer sur la stabilité financière de ces investissements verts et sur d'autres menaces telles que les crypto-monnaies et la cybersécurité.

Les crypto-monnaies ont un "avenir potentiel", en particulier les monnaies stables bien réglementées, a déclaré M. Rajan, mais il n'est pas clair quels sont les fondamentaux qui soutiennent leurs évaluations autres qu'un "environnement enivrant", la politique monétaire facile alimentant tous les prix des actifs.

Les cryptomonnaies ne seront pas "votre dernier recours" dans un scénario catastrophe, a-t-il ajouté. "Je serais beaucoup plus confiant quant à la valeur de ces cryptomonnaies une fois qu'elles auront trouvé des cas d'utilisation appropriés", comme un moyen de paiement efficace, notamment dans les transactions transfrontalières.

SUR LA VOIE

M. Rajan, qui est professeur de finance à la Booth School of Business de l'Université de Chicago, ne s'attend pas à ce que les marchés réagissent dans un "taper tantrum" à la manière de 2013 lorsque la Réserve fédérale américaine dévoilera son plan de retrait des mesures de relance, ce qui, selon lui, a peu de chances de se produire à Jackson Hole vendredi.

"Idéalement, la Fed voudrait observer aussi longtemps que possible, (et) (...) s'assurer que l'économie est bien sur la voie de la croissance, a-t-il dit. "Bien sûr, le problème est la variante Delta, plus toutes les variantes qui se cachent en arrière-plan."

Il s'attend à ce que les pressions inflationnistes aux États-Unis soient transitoires, mais a déclaré que les prix pourraient rester élevés plus longtemps que prévu en raison des salaires élevés, de l'indisponibilité des travailleurs et des mesures de relance budgétaire supplémentaires.

"Les entreprises se sentent suffisamment confiantes pour répercuter l'augmentation des prix... elles ne le font pas tant qu'elles ne pensent pas que ces prix plus élevés vont rester", a déclaré M. Rajan.

En ce qui concerne l'Inde, M. Rajan a déclaré que l'inflation pourrait y augmenter à court terme en raison de la demande refoulée et des goulets d'étranglement du côté de l'offre, mais que la demande diminuera à moyen terme en raison de la pression exercée sur les ménages et des conséquences économiques de la pandémie.

Les banques centrales de nombreux pays émergents sont proactives et augmentent les taux d'intérêt, a déclaré M. Rajan.

"Maintenant, évidemment, la RBI (Reserve Bank of India) observe les données et elle prendra la décision quand elle devra la prendre." (Cette interview a été réalisée dans le salon de discussion du Reuters Global Markets Forum sur Refinitiv Messenger. Rejoignez le GMF : https://refini.tv/33uoFoQ)