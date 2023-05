Deltex Medical en bonne voie pour le lancement de son nouveau produit en juin

Deltex Medical Group PLC - fabricant de systèmes de surveillance cardiaque basé à Chichester, en Angleterre - fait état de progrès satisfaisants dans la finalisation de son nouveau moniteur de nouvelle génération, y compris l'achèvement de la documentation réglementaire nécessaire à son lancement. A l'intention de lancer ce nouveau produit en juin 2023, d'abord sur les marchés du Royaume-Uni et de l'UE. L'entreprise cherchera ensuite à obtenir l'approbation réglementaire pour le lancement sur d'autres marchés mondiaux clés au cours des 6 à 18 prochains mois. En outre, continue de maximiser les revenus du moniteur et des sondes de la génération actuelle via ses équipes de vente directe au Royaume-Uni et aux États-Unis tout en préparant simultanément le marché au lancement du nouveau moniteur de nouvelle génération.

Cours actuel de l'action : 1,53 pence, en hausse de 2,0 % à Londres ce mercredi

Variation sur 12 mois : + 39 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

