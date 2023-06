Deltex Medical Group Plc est une société de dispositifs médicaux basée au Royaume-Uni. La société développe, fabrique et distribue une technologie de surveillance hémodynamique. La plateforme TrueVue de la société propose trois technologies de surveillance, telles que la surveillance par Doppler œsophagien (ODM+), l'analyse de la forme d'onde de la pression pulsée (PPWA) et la cardiographie par impédance à haute définition (HD-ICG). L'ODM+ est une technologie de gestion des fluides et de surveillance du débit cardiaque qui permet de mesurer directement le débit et la pression chez les adultes et les enfants. La HD-ICG fournit des mesures continues et sensibles du débit cardiaque et d'autres paramètres hémodynamiques. Le système est stabilisé grâce à la technologie de filtrage du signal HD-Z. Les électrodes jetables HD-ICG sont placées sur le cou et la poitrine. Le PPWA utilise l'algorithme de l'onde de pression pulsée, qui est disponible pour dériver les paramètres hémodynamiques, calibrés à partir du Doppler. Ses applications comprennent les soins intensifs COVID-19, la chirurgie, les lésions rénales aiguës, la récupération améliorée et la pédiatrie.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés