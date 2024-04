Deltic Energy Plc est une société d'investissement dans les ressources naturelles basée au Royaume-Uni, avec un portefeuille d'exploration et d'évaluation à fort impact, centré sur le sud et le centre de la mer du Nord. La société a investi dans un certain nombre d'actifs pétroliers et gaziers offshore au Royaume-Uni et se concentre sur l'exploitation du potentiel d'exploration supplémentaire de cette province d'hydrocarbures prouvée. Ses licences pour le sud de la mer du Nord comprennent P2252 - Pensacola, P2437 - Selene, P2428 - Cupertino et P2558 - Pensacola North. Sa licence pour la partie centrale de la mer du Nord est P2542 - Syros. Sa licence P2252 - Pensacola a une superficie d'environ 214,4 kilomètres carrés (km2). La licence Selene de la société est située sur le bord nord de l'axe d'inversion du bassin Sole Pit et prend la forme d'une fermeture allongée NW-SE d'une superficie d'environ 228 km2. Le permis P2428 - Cupertino a une superficie d'environ 477 km2. Le permis P2558 - Pensacola N de la société a une superficie d'environ 309 km2. Le permis P2542 - Syros a une superficie d'environ 41 km2.