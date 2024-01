Deltic Energy Plc est une société d'investissement dans les ressources naturelles basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est l'exploration, l'évaluation et le développement de cibles d'exploration minérale, avec un accent particulier sur le développement de ses licences de gaz et de pétrole dans le sud et le centre de la mer du Nord. La société a investi dans une série d'actifs pétroliers et gaziers offshore au Royaume-Uni et se concentre sur l'exploitation du potentiel d'exploration supplémentaire de cette province d'hydrocarbures. Les actifs de la société dans le sud de la mer du Nord comprennent P2252 Pensacola, P2437 Selene, P2428 Cupertino, P2435 Blackadder, P2567 Cadence, P2560/P2561/P2562 Breagh South et P2558 Pensacola N. La société détient deux licences dans le centre de la mer du Nord, P2352, qui contient la zone d'intérêt Dewar, et P2542, qui contient la zone d'intérêt Syros.