GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Deltic Energy saute sur la découverte de gaz à Pensacola

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mercredi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Deltic Energy PLC, hausse de 18% à 3,20 pence, fourchette sur 12 mois 1,91p-4,38p. L'investisseur en ressources naturelles axé sur la mer du Nord annonce une découverte de gaz "significative" à Pensacola sur la licence P2252 dans le sud de la mer du Nord. "Pensacola pourrait représenter l'une des plus grandes découvertes de gaz naturel dans le sud de la mer du Nord depuis plus d'une décennie", déclare la société. Son premier puits d'exploration indique une récupération ultime estimée à 302 milliards de pieds cubes.

----------

Pennant International Group PLC, en hausse de 14% à 32,4p, fourchette à 12 mois 29p-41p. Le fournisseur de technologie de formation et de support produit passe à un bénéfice positif avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en 2022. S'attend à un Ebitda d'environ 500 000 GBP, contre un Ebitda négatif de 800 000 GBP en 2021. Entame l'année 2023 "avec un réel sentiment d'élan", après avoir réaligné la base de coûts, amélioré les marges brutes et enregistré un carnet de commandes contractées "sain" en 2022. Toutefois, la société prévoit que le chiffre d'affaires tombera à 13,7 millions de GBP en 2022, contre 16,0 millions de GBP en 2021.

----------

AIM - LOSERS

----------

Sosandar PLC, baisse de 14% à 22,73p, fourchette sur 12 mois 13p-31,69p. Le détaillant de vêtements en ligne annonce un placement d'actions proposé pour lever un minimum de 4 millions GBP. Il placera pas moins de 18,2 millions d'actions à 22 pence chacune, ce qui représente une réduction de 17% par rapport à son cours de clôture de 26,4 pence mardi. Elle proposera également une offre au détail pour environ 500 000 GBP. L'entreprise utilisera les fonds pour investir dans des stocks afin de poursuivre sa stratégie omnicanale. Cela augmente la fourniture de sa gamme de produits en magasin avec des partenaires tels que J Sainsbury PLC.

----------

Renalytix PLC, baisse de 11% à 109p, fourchette sur 12 mois 44p-427,27p. La société de diagnostic axée sur la santé rénale annonce un placement privé de 20,3 millions USD en actions ordinaires et en American depositary shares. Le prix du placement était de 2,17 USD par ADS, représentant deux actions ordinaires au prix de 90p chacune. Cela représente une réduction de 27% par rapport à son cours de clôture de 122,5p le mardi. La société utilisera le produit net pour les ventes et le marketing, le développement de produits cliniques, ainsi que pour le soutien de l'entreprise et les coûts de financement.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.