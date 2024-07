(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Deltic Energy PLC, en hausse de 12% à 12,05 pence, fourchette de 12 mois 7,00p-44,00p. L'investisseur en ressources naturelles, qui se concentre sur les actifs dans le sud de la mer du Nord, déclare que l'unité de forage Valaris 123 a été mobilisée et qu'elle est en route vers le puits Selene. Deltic a été informé des progrès par l'opérateur de la licence Shell UK Ltd. "Les opérations de forage devraient commencer peu après et durer environ 90 jours. La société fera une annonce supplémentaire une fois que le forage aura commencé", ajoute Deltic. Deltic détient une participation de 25% dans l'actif.

Eagle Eye Solutions Group PLC, en hausse de 2,3 % à 484,00 pence, fourchette de 12 mois 430,00 pence-605,00 pence. Le fournisseur de services de marketing personnalisé pour les consommateurs prévoit une croissance de ses bénéfices annuels. La société compte parmi ses clients l'épicier Tesco PLC et le détaillant JD Sports Fashion PLC. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin augmente de 11 % pour atteindre 47,7 millions de livres sterling. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements grimpe de 28 %, passant de 8,8 millions de livres sterling à 11,3 millions de livres sterling. L'Ebitda ajusté dépasse les attentes du marché, indique Eagle Eye. "La société est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a gagné un certain nombre de nouveaux clients au cours du dernier mois de l'année et au début de l'exercice 2025, y compris le premier client du groupe au Vietnam, et des détaillants dans les nouveaux secteurs des carburants et de la commodité et du commerce électronique, ce qui démontre la large applicabilité des offres d'Eagle Eye. Les nouveaux clients commenceront à contribuer au chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025", a déclaré Eagle Eye.

AIM - LOSERS

Ocean Harvest Technology Group PLC, baisse de 29 % à 8,20 pence, fourchette de 12 mois 5,89 pence-18,50 pence. Le producteur d'ingrédients à base d'algues pour l'alimentation animale s'attend à "des revenus matériellement plus faibles en 2024 que ce qui avait été prévu précédemment". Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 devrait avoir chuté de 46% à 950 000 euros. "Cette baisse est plus qu'expliquée par le fait que les deux plus gros clients d'OHT de 2023 n'ont pas encore commandé de produits pour cet exercice", ajoute Ocean Harvest.

