Delton Technology Guangzhou Inc est une société basée en Chine dont les activités principales sont la recherche et le développement, la fabrication et la vente de cartes de circuits imprimés (PCB). Les produits de la société comprennent des cartes à simple face, des cartes à double face et des cartes multicouches. Ses produits sont utilisés dans les serveurs, l'électronique grand public, le contrôle industriel, l'électronique de sécurité, les communications, l'électronique automobile et d'autres domaines. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers. Ses clients sont principalement des fabricants de produits électroniques, des sociétés de circuits imprimés et des négociants.