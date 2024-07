Demant A/S figure parmi les principaux producteurs mondiaux d'aides auditives. Le CA (hors activités en voie de cession) par famille de produits se répartit comme suit : - aides auditives sur mesure (44,7%) : sonotones et audiophones commercialisés sous les marques Oticon, Bernafon, Philips et Sonic ; - produits de soins auditifs (40,5%) : vendus en cliniques sous les marques Audika, HearingLife, Hidden Hearing and Acústica Médica ; - instruments de diagnostic (11,1%) : audiomètres commercialisés sous les marques Maico, Interacoustics, amplivox, gsi, MedRx et audioscan ; - solutions de communication d'entreprise (3,7%). La répartition géographique du CA (hors activités en voie de cession) est la suivante : Danemark (1,2%), France (9,9%), Europe (29,7%), Etats-Unis (34,1%), Amérique du Nord (7%), Asie (10,4%), Pacifique (4,9%) et autres (2,8%).

