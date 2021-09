Les kits Colosseum et les fleurs en plastique permettent à Lego de doubler ses bénéfices.

Le fabricant de jouets Lego a doublé ses bénéfices au cours des six premiers mois de l'année, les clients affluant dans ses magasins réouverts pour acheter des jeux de construction Star Wars et des bouquets de fleurs fabriqués à partir de ses briques en plastique colorées.

Alors que certaines parties du secteur mondial de la vente au détail sont encore sous le choc de la pandémie et des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui y sont liés, l'entreprise familiale a déclaré qu'elle continuerait à miser sur les magasins physiques pour attirer de nouveaux clients. "Si quelqu'un doutait de la pertinence des magasins de l'autre côté de COVID-19, nous avons tout simplement vu le trafic et les revenus revenir dans les magasins", a déclaré le directeur général Niels Christiansen à Reuters.

Lego a déclaré avoir dépassé l'industrie du jouet sur tous les principaux marchés au cours des six premiers mois de 2021, la production n'ayant pas été interrompue par les restrictions COVID-19 et la plupart de ses magasins physiques ayant rouvert.

Basé à Billund, au Danemark, Lego prévoit d'ouvrir 174 nouveaux magasins dans le monde cette année, pour atteindre 851 magasins au total. L'année dernière, Lego a ouvert 134 nouveaux magasins. Au cours du premier semestre de cette année, elle a ouvert 60 nouveaux points de vente.

Les jeux de construction les plus populaires au cours du premier semestre ont été Lego Star Wars et les jeux avancés Lego Creator Expert, qui comprennent des bouquets de fleurs et une maquette du Colisée de Rome. Ils sont devenus populaires parmi les adultes bloqués à la maison pendant les périodes de confinement.

Lego a également ouvert en juin un nouveau magasin phare à Manhattan, à New York, où les clients peuvent interagir avec les produits Lego, tant physiquement que numériquement, par exemple en concevant de nouvelles figurines Lego ou en créant un modèle Lego de son propre visage.

Ce nouveau format de magasin sera introduit dans une soixantaine de magasins cette année.

"Il s'agit moins de vendre des produits que de montrer tout l'univers Lego aux consommateurs", a déclaré M. Christiansen.

Malgré la hausse des coûts de transport et des matières premières, Lego a plus que doublé son bénéfice d'exploitation au cours des six premiers mois de l'année pour atteindre 8 milliards de couronnes danoises (1,26 milliard de dollars) par rapport à la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 46 % pour atteindre 23 milliards de couronnes et les ventes en ligne sur toutes les plates-formes ont augmenté de 50 % par rapport à la même période de l'année dernière, a indiqué Lego. Elle n'a pas donné de chiffre pour les ventes en ligne ou leur proportion dans les ventes totales. (1 $ = 6,3437 couronnes danoises) (Reportage de Nikolaj Skydsgaard ; Montage de Susan Fenton)