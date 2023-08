Denbury Inc. est une société énergétique indépendante. La société se concentre sur le développement de ses propriétés par une combinaison d'activités d'exploration, d'exploitation, de forage et de pratiques, en mettant l'accent sur les opérations de récupération assistée du pétrole par le dioxyde de carbone (CO2 EOR). Les activités de la société se concentrent sur les régions de la côte du Golfe et des montagnes Rocheuses aux États-Unis. Dans la région de la côte du golfe du Mexique, les propriétés de la société ayant des réserves prouvées et productives sont situées dans le Mississippi, au Texas et en Louisiane, et dans la région des montagnes Rocheuses, dans le Montana, le Wyoming et le Dakota du Nord. Elle possède et exploite plus de 1 300 miles de pipelines de transport de CO2. L'infrastructure des pipelines de CO2 dans les régions de la côte du Golfe et des montagnes Rocheuses achemine le CO2 à partir de ses sources de CO2 naturelles et industrielles pour l'utiliser dans ses champs d'extraction par injection de CO2, ainsi que pour livrer du CO2 à ses clients qui sont des utilisateurs finaux industriels de CO2 ou des clients de l'extraction par injection de CO2.