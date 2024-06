Dencare Chongqing Oral Care Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de produits d'hygiène bucco-dentaire. Les principaux produits de la société comprennent des produits de nettoyage et de soins bucco-dentaires tels que le dentifrice, la brosse à dents, le bain de bouche, des produits de soins bucco-dentaires électriques tels que les brosses à dents électriques et les irrigateurs, des produits d'hygiène bucco-dentaire tels que la pommade antibactérienne orale et la solution de soins antibactérienne orale, ainsi que des dispositifs médicaux bucco-dentaires tels que les désensibilisateurs dentaires. Les marques de produits d'hygiène bucco-dentaire de la société comprennent Dengkang, Lengsuanling, Yiyan, Beilele et Mrout. La société vend principalement ses produits par l'intermédiaire des canaux des grands comptes (KA), des canaux de distribution, des nouveaux canaux de vente au détail et des canaux de commerce électronique. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Produits ménagers